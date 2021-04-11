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Новости Дело Семенченко и Шевченко
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В СБУ "мне шьют статью за контрабанду секретного и крайне необходимого оборудования для наших зенитно-ракетных комплексов", - агент НАБУ Шевченко

В СБУ

Подозреваемый в создании незаконного военного формирования агент НАБУ Евгений Шевченко раскрыл некоторые подробности своего допроса в СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"В пятницу был на очередном допросе в СБУ, где мне шьют статью за контрабанду секретного и крайне необходимого оборудования для наших зенитно-ракетных комплексов С-300. Я спросил уважаемого следователя, знает ли она, что ФСБ охотится на людей, которые похищают в РФ эти приборы (клистроны) и переправляют в Украине? В ответ была тишина. И тогда я спросил: "Если ФСБ обнаруживает и разрушает каналы поставок клистронов, то она делает это в интересах России - и это логично. А если то же самое делает СБУ, то чьи интересы она при этом защищает? И получили уже рабочие СБУ награды от ФСБ за эту "гениальную" сделку?", - написал он.

Поэтому, по словам Шевченко, мы должны констатировать один простой факт: "представители Служба безопасности Украины при руководстве старшего лейтенанта Баканова уничтожают нашу обороноспособность".

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Как считает Шевченко к этому есть две возможные причины: "1) или следователи СБУ ничего не знают о существующем положении вещей и дефицит в ВСУ того оборудования, которое производится исключительно в РФ и не имеет аналогов для импортозамещения.
2) Или все они прекрасно знают и совершенно сознательно и самоотверженно стоят на защите интересов РФ".

Он продолжил: "Для меня ответ очевиден - надеюсь, что со временем следствие также это выяснит и виновные в совершении преступления офицеры СБУ окажутся на скамье подсудимых, будут привлечены к уголовной ответственности и получат по 15 лет лишения свободы за государственную измену и работу на оккупантов".

Шевченко добавил: "Добавляю информацию о том, как в августе 2014 сотрудники ФСБ ввели в заблуждение и пригласили в Москву экс-директора украинского оборонного предприятия Юрия Солошенко, который, пытаясь решить важнейшую проблему с поставками клистронов к ЗРК С-300, попал в ловушку и был приговорен к шести годам лишения свободы".

"Теперь за те же действия пытаются судить и меня. Только делает это на ФСБ, а СБУ. И задержан я был не в Москве, а в Киеве. В связи с чем имею один простой вопрос к президенту: господин Владимир Зеленский, вы действительно не видите правду в этой истории или вы просто не хотите ее видеть?", - резюмировал Шевченко. 

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

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Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.

7 апреля Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для Семенченко.

контрабанда (2410) оборудование (91) Шевченко Евгений (143)


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Топ комментарии
+36
Так вы ж сэмэном так "свинарчуков" за это же клеймили,аж гай шумел)
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11.04.2021 10:26
+35
а тепер згадаємо Гладковського, який зміг налагодити контакти з московськими партизанами і дістати дефіцитне обладнання для українського ПВО, того самого, якого розбазарили і розпрадали щури на кшталт надувного пілківніка гріцацуєва!!
згадаємо Гладковського якого обісрав бігус та інші
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11.04.2021 10:28
+30
В СБУ "мне шьют статью за контрабанду секретного и крайне необходимого оборудования для наших зенитно-ракетных комплексов", - агент НАБУ Шевченко - Цензор.НЕТ 5010
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11.04.2021 10:36
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Если мы на 7 год войны контрабандой переправляем из страны оккупанта детали к системам ПВО, то это беда. Или мы можем наладить гос поставки этих узлов из третьих стран или надо ставить вопрос о списании совкового ПВО.
Партизанские поставки запчастей из за поребрика, это позор, как прошлой так и нынешней власти, судить надо именно их
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11.04.2021 15:25 Ответить
Скорее всего, речь о клистронах РЛС. Это РАДИОЛАМПЫ. Сомневаюсь что их невозможно скопировать, но это потребует некоторых сумм денег. (на "купить у третьих стран" - больше (ибо им самим придётся тратить деньги на копирование)). Видимо никому это не надо.
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12.04.2021 00:54 Ответить
Как свинарчуки завозил с россии запчстии так зрадники и контрабандисты, а как Е Шевченко и Семенченко, так сразу "горячие патриоты"! только забыли сказать, . что воры шевченко и семенченко покупали в россии запчасти за 20 тыс дол , а продавал своей неньке Украине по 300 тыс дол!! В 15 раз дороже!!Во так наш агент шевченко любит свою Украину!! засранец!! пусть посидит лет 10 и хорошо подумает!!
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11.04.2021 16:04 Ответить
не те що у путлера, нехай у самого чорта добуває необхідне для армії обладнання молодець. слава україні
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11.04.2021 16:06 Ответить
Угу,была бы слава,если бы он до этого не мочил за это же самое "свинарчуков",как оказалось своих конкурентов ,и не продавал бы нам эти запчасти завысив цену в сотни раз
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12.04.2021 01:32 Ответить
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