В СБУ "мне шьют статью за контрабанду секретного и крайне необходимого оборудования для наших зенитно-ракетных комплексов", - агент НАБУ Шевченко

Подозреваемый в создании незаконного военного формирования агент НАБУ Евгений Шевченко раскрыл некоторые подробности своего допроса в СБУ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

"В пятницу был на очередном допросе в СБУ, где мне шьют статью за контрабанду секретного и крайне необходимого оборудования для наших зенитно-ракетных комплексов С-300. Я спросил уважаемого следователя, знает ли она, что ФСБ охотится на людей, которые похищают в РФ эти приборы (клистроны) и переправляют в Украине? В ответ была тишина. И тогда я спросил: "Если ФСБ обнаруживает и разрушает каналы поставок клистронов, то она делает это в интересах России - и это логично. А если то же самое делает СБУ, то чьи интересы она при этом защищает? И получили уже рабочие СБУ награды от ФСБ за эту "гениальную" сделку?", - написал он.

Поэтому, по словам Шевченко, мы должны констатировать один простой факт: "представители Служба безопасности Украины при руководстве старшего лейтенанта Баканова уничтожают нашу обороноспособность".

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Как считает Шевченко к этому есть две возможные причины: "1) или следователи СБУ ничего не знают о существующем положении вещей и дефицит в ВСУ того оборудования, которое производится исключительно в РФ и не имеет аналогов для импортозамещения.

2) Или все они прекрасно знают и совершенно сознательно и самоотверженно стоят на защите интересов РФ".

Он продолжил: "Для меня ответ очевиден - надеюсь, что со временем следствие также это выяснит и виновные в совершении преступления офицеры СБУ окажутся на скамье подсудимых, будут привлечены к уголовной ответственности и получат по 15 лет лишения свободы за государственную измену и работу на оккупантов".

Шевченко добавил: "Добавляю информацию о том, как в августе 2014 сотрудники ФСБ ввели в заблуждение и пригласили в Москву экс-директора украинского оборонного предприятия Юрия Солошенко, который, пытаясь решить важнейшую проблему с поставками клистронов к ЗРК С-300, попал в ловушку и был приговорен к шести годам лишения свободы".

"Теперь за те же действия пытаются судить и меня. Только делает это на ФСБ, а СБУ. И задержан я был не в Москве, а в Киеве. В связи с чем имею один простой вопрос к президенту: господин Владимир Зеленский, вы действительно не видите правду в этой истории или вы просто не хотите ее видеть?", - резюмировал Шевченко.

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Напомним, 24 марта агент НАБУ Евгений Шевченко сообщил, что СБУ провела у него обыск по подозрению в создании незаконного вооруженного формирования. Сам он утверждает, что в 2018 году собирался вместе с ветеранами создать охранную компанию, но эти планы не были реализованы. Позже пресс-служба СБУ распространила информацию, что пресечена деятельность военизированного вооруженного формирования, среди организаторов которого - агент НАБУ Евгений Шевченко и экс-нардеп Семен Семенченко.

По данным следствия, Семенченко создал незаконное вооруженное формирование, а Шевченко обеспечивал его членов снаряжением. В СБУ обещают, что по этому делу будут предъявлены еще подозрения.

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Печерский районный суд Киева на заседании 26 марта арестовал бывшего народного депутата Украины Семена Семенченко без права внесения залога. 27 марта Семенченко госпитализировали. 1 апреля его перевезли из больницы в изолятор СБУ.

7 апреля Апелляционный суд оставил без изменения меру пресечения для Семенченко.