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От COVID-19 в Киеве за сутки умерло 42 человека, выявлено 697 новых случаев, - Кличко
В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 697 жителей Киева. Умерло 42 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Телеграме.
По его информации за субботу в медучреждения столицы был госпитализирован 71 пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19 и 408 – с подозрением на COVID-19 и пневмоніями.
Зафиксировано 42 летальных случая от Covid-19 за прошлые сутки.
Всего с начала пандемии в Киеве заразились коронавирусом 176 569 человек, умерли 3890.
За сутки выздоровело 236 человек, всего с начала пандемии – 111 068.
Кличко отметил, что наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (207), Днепровском (150) и в Голосеевском (93).
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Ремзи Ходжаметов
показать весь комментарий11.04.2021 23:43 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Артём Степаныч
показать весь комментарий12.04.2021 07:48 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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