От COVID-19 в Киеве за сутки умерло 42 человека, выявлено 697 новых случаев, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки COVID-19 заболели 697 жителей Киева. Умерло 42 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом мэр Киева Виталий Кличко написал в Телеграме.

По его информации за субботу в медучреждения столицы был госпитализирован 71 пациент с подтвержденным диагнозом Covid-19 и 408 – с подозрением на COVID-19 и пневмоніями.

Зафиксировано 42 летальных случая от Covid-19 за прошлые сутки.

Всего с начала пандемии в Киеве заразились коронавирусом 176 569 человек, умерли 3890.

За сутки выздоровело 236 человек, всего с начала пандемии – 111 068.

Кличко отметил, что наибольшее количество случаев заболевания обнаружили в районах: Дарницком (207), Днепровском (150) и в Голосеевском (93).

Читайте на "Цензор.НЕТ": От COVID-19 в Киеве за сутки умер 51 человек, выявлено 1 605 новых случаев, - Кличко