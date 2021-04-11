Заморозить счета олигархов и отключить РФ от SWIFT, - глава фракции ЕНП в Европарламенте Вебер предложил ответить на агрессию Кремля

Принять жесткие санкции в отношении России в виде замораживания счетов олигархов и отсоединения России от международной платежной системы SWIFT из-за дальнейшей эскалации на границе с Украиной считает нужным председатель фракции ЕНП Манфред Вебер.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Deutsche Welle, об этом он заявил интервью изданию немецкой медиагруппы Funke.

Все эти меры следует принять, если Москва "продолжит курс опасных провокаций", подчеркнул председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер.

Политик также является заместителем председателя баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), что является сестринской партией Христианско-демократического союза (ХДС), в рядах которого находится и канцлер Германии Ангела Меркель.

Другим возможным рычагом давления Запада на Кремль Вебер считает газопровод "Северный поток-2", строительство которого еще не завершено. "Путин должен знать цену своим действиям", - добавил он.

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