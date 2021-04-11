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Новости Агрессия России против Украины
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Заморозить счета олигархов и отключить РФ от SWIFT, - глава фракции ЕНП в Европарламенте Вебер предложил ответить на агрессию Кремля

Заморозить счета олигархов и отключить РФ от SWIFT, - глава фракции ЕНП в Европарламенте Вебер предложил ответить на агрессию Кремля

Принять жесткие санкции в отношении России в виде замораживания счетов олигархов и отсоединения России от международной платежной системы SWIFT из-за дальнейшей эскалации на границе с Украиной считает нужным председатель фракции ЕНП Манфред Вебер.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Deutsche Welle, об этом он заявил интервью изданию немецкой медиагруппы Funke.

Все эти меры следует принять, если Москва "продолжит курс опасных провокаций", подчеркнул председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер.

Политик также является заместителем председателя баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), что является сестринской партией Христианско-демократического союза (ХДС), в рядах которого находится и канцлер Германии Ангела Меркель.

Другим возможным рычагом давления Запада на Кремль Вебер считает газопровод "Северный поток-2", строительство которого еще не завершено. "Путин должен знать цену своим действиям", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Необходимо задействовать санкции против РФ и перекрыть денежные потоки сторонников властных структур Кремля, - глава христианских демократов в Европарламенте Вебер

Германия (7043) ЕНП (175) россия (96057) SWIFT (86) Вебер Манфред (11)


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Топ комментарии
+69
росососія це взагалі зайва країна на планеті земля.
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11.04.2021 10:41
+45
Украина состоит из трудолюбивых людей и житница Мира, а кремлевская шайка спонсор мирового терроризма.
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11.04.2021 10:55
+28
Глас мушчини !
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11.04.2021 10:41
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"Другим возможным рычагом давления Запада на Кремль Вебер считает газопровод "Северный поток-2", строительство которого еще не завершено."
Это как?
Если Москва "продолжит временно прекратит опасные провокации", то СП-2 можно достроить?
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11.04.2021 11:14 Ответить
Теперішній світ дуже тісно пов'язаний мільйонами ниток. Як живий організм. І кремлівський режим - це ракова пухлина. В залежності від того, де ця пухлина поширила мацаки, щупальця, знищення їх має різний вплив на цілісний організм. Ті верескливі барани, які шиплять на Німеччину, на ЄС, на НАТО, на США - цього не розуміють. Не розуміють, що ******* Німеччина чи інша ******* країна Заходу сильна тому, що має сильну науку, економіку, освіту, сильну мораль та відповідальність. Кремль, ця ракова пухлина, нічого цього не має. Проте завдяки розмірам, завдяки тому, шо Захід дуже багато зробив для інтеграції Росії в світову демократичну економіку, через Росію проходить дуже багато фінансових, логістичних, наукових, сировинних, транспортних ниток. Ця ракова пухлина знаходиться в життєво важливих органах і тому її хірургічне чи хімічне лікування, вплив - надзвичайно складний і впливає на весь організм. Так, ракова пухлина змушує організм хворіти і поступово вбиває його. Проте так само може вбити і невірне лікування. Якщо пухлина розміщена в шиї чи хребті, чи серці - то неможливо ампутувати серце, хребет чи шию. Треба різати капіляр за капіляром, впливати клітина за клітиною і НИЩИТИ ПУХЛИНУ, бо вона знищить організм. Проте різати і впливати так, шоб надто не ослаблювати організм.
Саме ЦЕ і робиться. І нехай пухлина болить, кровоточить - лікування має бути вкрай зваженим. Бо якщо будуть помилки, чи лікування буде надто радикальним - загине весь організм. Значить, переможе пухлина.
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11.04.2021 11:15 Ответить
Це вже відбувається 300-400 останніх років . Тому ніякої обережності - тільк повне і безумовне знищення , що треба було зробити або після 2 світовою , або в 91му . Ця мерзота існує вже 300 зайвих років .
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11.04.2021 16:05 Ответить
Це помилка, оцінювати ******* через якісь історичні екскурси. Дуже добрий приклад - гітлерівський Третій Райх в порівнянні з ******** Німеччиною. Рейх завдав страшної біди цілому людству. І Німеччині теж. І саме тому ******* Німеччина, яка мала таку трагедію в минулому- тепер гуманна, толерантна, скерована в майбутнє країна, яка робить все можливе, аби війни не повторювалися.
Росія ж навпаки - гордиться своїми фюрерами, своїм кривавим сталінським минулим і путінським сьогоденням і робить все, щоб і **********, і майбутнє теж були кривавими.Причому жодної вини не відчувають і вірять в діаметрально протилежне: "мы унічтожим тєх, кому нє по нраву крєпи русскаго міра".
Як бачимо, два екскурси в історію, приблизно той самий період - а результати діаметрально протилежні.
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12.04.2021 03:43 Ответить
Черговою помилкою-трагедією буде залишити на планеті Земля знову псевдодержавне утворення під назвою росія , або щось схоже . В тому й справа , що з закінченням Другої Світової разом з рейхом треба було руйнувати серсерсер . Але на відміну відміну від німців ніяку московію не відбудовувати . А історія повторюється , якщо її не вчити . Дуже скоро у Людства буде шанс виправити цю багатовікову "помилку" .
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12.04.2021 05:11 Ответить
Маячня.
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12.04.2021 12:54 Ответить
Маячня - це територія , яку називають рф . І в головах тих , хто називає це країною , теж маячня .
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12.04.2021 13:08 Ответить
Надеюсь, Александр, вы первым побежите исправлять эту трагедию. И, дай Бог, Земля наконец-то избавится от Диванных воинов таких как Вы. Вам не место на этой планете. Вы здесь лишний! А если вы умалишённый, может вам и простят , там на верху. Вы разрушаете свою и мою страну и мне печально что такое Г живёт в моей стране. Ибо вместо того чтобы подумать как сделать страну процветающей ОНО думает как воевать, разрушать! И безусловно вы хотите чтобы Россия напала на Украину, и тут мы им надаём тумаков, отомстим за всё. Блестяще, классный план! Украина разрушена.... итог пока не понятен, но... мы ж надавали им пилюлей, мы суппер! Кругом трупы, города разрушены, голод, нищета..... Классный план??? Афигительный. Вам нада сразу дать высшее звание - Супер Герой! Ну Вы ж дали прикурить! А дальше что? Сидишь Ты, Герой, такой весь в медалях, а вокруг разруха, ничего живого не осталось... Но, ****, довольный, повоевали же , классно то как. А кто потом будет восстанавливать страну? ты, нищеброд? Тяжёлым , изнурительным трудом, и может даже за бесплатно. Вы, Диванные войны, прежде чем говорить и делать сначала думайте, если есть конечно чем. Вы по-прежнему хотите войны? Но не думайте что кто-то вступится за Украину. Никому это не нада, а вот оружие - пожалуйста, убивайтесь на здоровье!
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08.02.2022 13:38 Ответить
Ну прогулювало ти школу , то візми тоді словарь і пиши з допомогою словаря . А то настукало маячні , та ще й з безліччю граматичних помилок . І якщо людину не знаєш - ображати не варто , навіть якщо ти впевнене , що тебе не дістануть . Якщо хворе - лікуйся , якщо зебіл або рускій - немає сенсу .
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09.02.2022 03:03 Ответить
эта ракова пухлына есть противовес Китаю..посему штаты с ней панькаются (((((
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11.04.2021 21:36 Ответить
Не смішіть. Цей "протівовєс", розвалюючись, залюбки ляже під будь-який Китай.
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12.04.2021 03:44 Ответить
Китай повернулся задом к России. Инвесторы бегут со скоростью света
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11.04.2021 11:23 Ответить
Китай отказался участвовать в "кацапском Свифте".
Этого достаточно? 😎
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12.04.2021 00:32 Ответить
The Washington Post: Путин снова грозит войной Украине. Запад должен быть готов ответить

"Владимир Путин сталкивается с растущим общественным недовольством по поводу застойной экономики России и плохой ответной реакции на коронавирус. Он был сконфужен набравшим 115 млн просмотров видео на YouTube о дворце, который он построил для себя, и был уязвлен тем, что президент США Байден назвал его "убийцей". В России приближаются парламентские выборы, намеченные на сентябрь, и, как показывают независимые опросы, только 27% говорят, что проголосуют за его правящую партию, а 41%, что является рекордным показателем, не хочет, чтобы он баллотировался на новый президентский срок", - пишет https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/putin-again-threatens-war-with-ukraine-the-west-must-be-ready-to-respond/2021/04/08/7f292d8e-96f4-11**-b28d-bfa7bb5cb2a5_story.html The Washington Post в редакционной статье.
"Поэтому Путин обращается к знакомой отвлекающей тактике - нагнетанию напряженности до уровня чуть ниже точки кипения в отношениях с соседней Украиной и ее прозападным правительством (...)", - предполагает газета, напоминая про нарушение соглашения о прекращении огня, заключенного летом прошлого года, и о том, что Россия направила тысячи регулярных военнослужащих для подкрепления и без того крупных контингентов вблизи границы с Украиной и в Крыму. (...)
"Путин преуспел, по крайне мере, в привлечении внимания Запада", - констатирует издание: Европейское командование США повысило уровень готовности до "потенциально неминуемого кризиса", на прошлой неделе президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонили в знак поддержки Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подняли вопрос об Украине в ходе видеоразговора с Путиным на прошлой неделе; председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли тем временем позвонил своему российскому коллеге. В четверг Меркель снова разговаривала с Путиным, заявив о необходимости остановить наращивание военной мощи.
(...) "И российские, и украинские аналитики скептически относятся к идее о том, что Путин начнет полномасштабную атаку; мрачное настроение его граждан не улучшится от потока военных потерь. Но он, возможно, хочет быстро расквасить нос украинским силам, после чего может потребовать от Зеленского пойти на политические уступки в обмен на новое прекращение огня. Он также может надеяться подорвать усилия Байдена по восстановлению американо-европейских отношений за счет обострения трансатлантических разногласий по Украине", - считает газета."Западные правительства будут надеяться, что шквал их дипломатических усилий сдержит Путина - но они должны быть готовы и к тому, если этого не произойдет, - предупреждает редакция издания. - (...) Путину нельзя позволить использовать войну против Украины как способ спастись от усугубляющихся внутриполитических проблем".https://glavnoe.ua/news/n357056151-the-washington-post-putin-snova-grozit-vojnoj-ukraine-zapad-dolzhen-byt-gotov-otvetit
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11.04.2021 11:28 Ответить
Заморозити рахунки і відключити від SWIFT потрібно і українській кримінальній еліті
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11.04.2021 11:31 Ответить
Досить заморозити рахунки і українських корупционерів та олігархів.
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11.04.2021 11:59 Ответить
Межну предложение и принятием большая разница ...а то что там кто то ляпнул . не стоит той бумажки на которой он нашкрябал свой призыв .Фракция ЕКР насчитывает сейчас всего 62 члена --- мизер . похерили все их .
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12.04.2021 00:21 Ответить
А як ще? Це крок не до порятунку України. Це крок до порятунку Всього Світу!
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11.04.2021 11:33 Ответить
Ще б і зробили це разом з Меркель та рештою.
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11.04.2021 11:40 Ответить
і оце обов'язково!
Заморозити рахунки олігархів і відключити РФ від SWIFT, - глава фракції ЄНП у Європарламенті Вебер запропонував відповісти на агресію Кремля - Цензор.НЕТ 7038
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11.04.2021 11:41 Ответить
И еще запретить выезд всех россиян зарубеж, депортировать сыновей олигархов обратно в Россию, отключить от всех платежей и от мирового интернета, перестать импортировать товары из рубежа - компютеры, смартфоны и другую електронику. Россия не понимает что своими действиями она настраивает весь мир против себя.
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11.04.2021 11:41 Ответить
Депортировать детишек и жен олигархов нельзя--пусть остаются в заложниках)))
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12.04.2021 00:20 Ответить
это надо было сделать еще в 2014 году.
только проснулись
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11.04.2021 11:46 Ответить
Тільки знищення кацапів, зробить світ чистим.
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11.04.2021 11:52 Ответить
Не отключат им SWIFT, также как и Интернет. Потому как без этих 2-х и инструментов отслеживать действия и намерения русни будет значительно сложнее.
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11.04.2021 11:53 Ответить
Что там отслеживать, процесс вечной дифекации?
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11.04.2021 13:32 Ответить
То нехай там і пожруть одне одного , навіть і слідкувати не потрібно . А без інтернету вони ж вбивати нікого не зможуть .
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11.04.2021 16:08 Ответить
Слушна пропозиція !
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11.04.2021 11:54 Ответить
Давно пора, шоб не вымахивались!
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11.04.2021 11:57 Ответить
Единственное нормальное заявление из Европы!!!
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11.04.2021 12:00 Ответить
ОЧЕНЬ ХОЧЕТЬСЯ ВЕРИТЬ ЧТО СОННАЯ ЕВРОПА ПРИСЛУШАЕТСЯ К ВЕБЕРУ!!!!! ДАВНО ПОРА СТРАНУ-УБИЙЦУ ПОСТАВИТЬ НА МЕСТО, И ПЕРЕСТАТЬ ПЕРД НЕЙ ЛЕБЕЗИТЬ!!!!
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11.04.2021 12:07 Ответить
да ладно...ОБСЕ это пустая говорильня без права выносить юридически законные решения...
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11.04.2021 12:15 Ответить
но старперы даже в белых панамках засуетились .значит таки даже угроза действует.
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11.04.2021 12:18 Ответить
Почему же вы казламордые так рвались в Европейские институты, когда вас с позором оттуда нагнали?
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11.04.2021 12:19 Ответить
У Меркель в руках рычаги,пригрози она оказаться от закупок через потоки и они присмереют,а от SWIFT надо было отключать уже вчера.
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11.04.2021 12:09 Ответить
А откуда, если не секрет, ЕС будет газ получать в количестве 250 млрд. куб. в год, если РФ перестанет его поставлять? И если все-таки и найдет источник, то каким будет его цена?
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11.04.2021 12:22 Ответить
А що кацапія буде жертви, якщо не продасть газ?
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11.04.2021 12:50 Ответить
Америка буде постачати газ в Європу !
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11.04.2021 12:53 Ответить
Есть ещё один объект о воздействия - это члены русских не бедных семей, в т.ч. и их дети, проживающие и обучающиеся сегодня в Штатах. Сегодня их только в одном курортном Майами насчитывается 250 тыс.чел. - при необходимости условия жизни этих небожителей там ограничиваются, включая недвижимость, банковские счета и обучение детей и что при этом делать их папам и мама в Москве? А эти личные даные российских, и не только российских, набобов для америкацев не являются секретом. А это может иметь эффект даже выше, чем перекрывать Свифт. Что может делать человек в случае психоза - не предсказуемо. Но большая вероятость, что вопрос будет один и только к одному человеку - на хре..а ты полез в Украину?
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11.04.2021 13:11 Ответить
Те саме говорили і у 2014 році...Навряд що SWIFT відключать взагалі, хоча в тонусі(за яйка) каців періодично потрібно тримати.
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11.04.2021 12:28 Ответить
Всё понятно... то есть, когда скрепные попрут, гейропушка в лучшем случае вынет из мировой розетки их банковский штепсель. Так путяше это и на руку - будет, чем оправдывать медный таз, накрывший страну. В общем так: в лучшем случае амеры прикроют воздух и дадут джевелины, большую часть которых "высокодуховные патриоты" в гейштабе и себеу/фсб переправят рашистам. Поэтому украинцы остануться сами с двумя вражескими наступлениями: из-за поребрика и из чиновничьих кабинетов за спиной. Не привыкать. И тех, и других - на фарш... особенно, последних - давно пора.
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11.04.2021 12:33 Ответить
наша задача контрудар в направлении масквы, должна быт разрушена,
чиновников уволить
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11.04.2021 13:46 Ответить
надеюсь этот здравый человек будет первым камушком, обрушившим наконец лавину обеспокоенности, озабоченности, глубокой озабоченности и прочего словоблудия.
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11.04.2021 12:41 Ответить
рассиянинов голой жопой не возьмешь !!!!!
недавно в рашке принят закон о компенсации олигархам убытков от санкций.

этот народ ягель жрать будет, но своих (олигархов) в обиду не даст !
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11.04.2021 12:52 Ответить
Кстати , партия Тимошенко имеет многолетние дружественньіе связи с влиятельной ЕНП . Недавно туда же просилась и ПЕС Порошенко , неудачно.
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11.04.2021 13:18 Ответить
главное что ты сидишь на бутылке удачно
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11.04.2021 14:33 Ответить
це бабуся сама розповідає ці казки, БЮТ хотів туди вступити, але не прийняли.
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11.04.2021 16:14 Ответить
Партія тімашонкі має тісні стосунки з бєньою коломойським . А грігян-капітелман володіє мережею ломбардів та має таких же ідіотів виборців , як і зебіли . І якби не війна , не вилазила б від ху..а з москви . Коли Україна брала курс на Захід - встрявала капітельман-грігян і виходили януковичі , зе ... А скільк вона вкрала з лазаренком ! Жодні Ільф і Петров зі своїм Бендером не могли уявити !
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11.04.2021 16:20 Ответить
Твоя бомжиха имеет давние связи с рф, которым успешно таскала взятки.)))
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12.04.2021 00:54 Ответить
Та ви хоча б "Північний потік-2" "заморозили" б і не морозилися б!
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11.04.2021 13:35 Ответить
Что должна была сделать Украина и не сделала после позорной сдачи Крыма России?
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11.04.2021 14:00 Ответить
Перебити всіх прокацапськи налаштованих пі..рів . А хто згоден - добровільно в росію . Тоді б "сдача крісма нє біла бі столь пазорной" , чурка замаскварєчьний .
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11.04.2021 16:26 Ответить
Продолжение.1.Немедленно разорвать со страной-агрессором дипломатические отношения!
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11.04.2021 14:02 Ответить
Продолжение.
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11.04.2021 14:03 Ответить
давно пора! кацапо-фашистов гнать отовсюду и блочить ии все!
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11.04.2021 14:10 Ответить
Заморозить счета олигархов и отключить РФ от SWIFT плюс остановка строительства Северного потока-2, вот это было бы прекрасно!
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11.04.2021 14:21 Ответить
Лишения недвижимости и бизнеса если владелец или совладельцем является русский.Запрет въезда в Европе и по миру пропагандистам ментам военным и госслужащих.
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11.04.2021 14:24 Ответить
Наконец то дельные предложения, теперь от слов к действию
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11.04.2021 15:04 Ответить
да...ничего такого не будет.....потому что растянут все во времени...и путин ето знает....Еси бы такое случилось..это война в россии......!!!!Мне интересно другое---ЗАЧЕМ ПРОИЗВОДЯТ ОРУЖИЕ...если горячая война под вопросом????
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11.04.2021 15:38 Ответить
Что-то конечно пробивается в это евроболото: светлое и разумное - и начинает плодоносить полезными словами. Ведь с момента оккупации Крыма уже прошло 7 лет, и - сукины дети - могли бы уже за это время дотянуться до глобуса, чтоб увидеть, где это?..
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11.04.2021 15:53 Ответить
Давно пора это сделать.
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11.04.2021 15:59 Ответить
Об говорится уже несколько лет. Продолжают гибнуть украинцы и не только и никто не остановит нью Гитлера.
Так можно досидеться до третьей мировой...
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11.04.2021 16:04 Ответить
рецхсфюрер після крадіжки криму в 15 році почав війну у сирії,залишив гори трупів і мільони біженців, створив нову кААлицію з персами та асадом. Однак побили його османи а заодно ЦАХАЛ побив персів у сирії, потім головного стража хтось убив. А під шумок Алієв знищив карабах. А потім в лівійській пустині османи почали ганяти якогось фельдмаршала разом з вагнером. І знову фюрер звертається до того, з чого почав. З України. Справи кепські для фюрера - навіть Навального не дотравив, з бункера не вилазить. Вже і Патрушев задкує. Один потомок Чингіз хана старається бити в бубен і викопує сокиру війни, видно їх місцеві шамани благословили.
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11.04.2021 16:32 Ответить
зелебобики,
заявили о том, что мертвечук финансирует путинский терроризм,
а посадить мечтают Пороха,
который поднял весь мир на борьбу с путинским терроризмом в 2014 году,
какой- то сюрррр....
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11.04.2021 16:43 Ответить
Сколько лет одно и тоже отключат-отключат-заморозят-заморозят, а в итоге пустой пшик. На помощь запада лучше не рассчитывать - они пустозвоны и плевали они на наши проблемы.
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11.04.2021 17:43 Ответить
трезвый голос . Деньги для Европы значат больше чем предложение какого то чмыря с со своими убогими 9% в Европарламенте .Пэрэмогы точно не будет .
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12.04.2021 00:27 Ответить
Национал Социалисты а не фашисты были дедушки их....зачюхались шо за угроза на них надвигается чёрная тучя
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11.04.2021 17:45 Ответить
Наконец до Европы дошло... Слегка *********... Года так на 4...
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11.04.2021 19:36 Ответить
Украина тоже должна бороться!
1) Где визовый режим? Это позор, 8й год войны, а враги к нам на поездах едят спокойно!
2) Обеспечить водой Мариуполь так, https://prm.ua/vse-trymaietsia-na-odniy-trubi-hrymchak-poiasnyv-chomu-okupanty-ne-perekryiut-vodu-mariupoliu/ чтобы Украина не поила ОРДЛО за наш счет !
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11.04.2021 19:47 Ответить
И ПРИКОНЧИТЬ ПУТИНА !)
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11.04.2021 21:14 Ответить
ай, молодца. нашелся, таки, не озабоченный человек
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11.04.2021 22:01 Ответить
парашка и лично пукин маст дай в прямом эфире.
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11.04.2021 23:06 Ответить
Ну пока это слова одного политика, так что не нужно слишком серьезно их принимать во внимание, тем более что немчура строительством северного потока2 доказала, что плевать они хотели на проблемы Украины, при этом полномасштабное вторжение орды в Украину являлось как бы приложением к этому новому договору молотова-рибентроппа. При этом следует понимать, что на западе никто не заинтересован в замораживании средств которые кацапская верхушка выводит и вкладывает в их экономику, так что тут как говорится ничего личного, только бизнес и поэтому подобные предложения так скорее всего и останутся предложениями. Зато наши западные "друзья" сделают все для того, чтобы на очередном нормандском сходняке уговорить клоуна пойти на все условия кацапских нацистов, и тем самым "решить проблему" за счет жертвы и рассказывая потом во всех СМИ какие они хорошие миротворцы и как они помогли избежать новой войны, ну а наши проблемы останутся нашими проблемами.
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11.04.2021 23:46 Ответить
хорошо бы...
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12.04.2021 00:04 Ответить
Да да да! Отключите их SWIFT-ly!
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12.04.2021 05:47 Ответить
"Заморозити рахунки олігархів і відключити РФ від SWIFT, - глава фракції ЄНП у Європарламенті Вебер" - цікава ідея , та й ніде не вказав котрим олігархам , нєужєлі укґаінскім тожє!
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12.04.2021 08:07 Ответить
Это всё популистские заявления. Ну олигархи.... ну вы что точно наивные такие? Олигархи имеют свои счета не только в европе, ну лежит там на счёте у них пару тысч сотен евро, но не основные бабосы. А остальное в офшорах и оччень глубоко. Далее... Ну отключат они Росиию от свифта, и что? СССР существовал и без свифта. Это добавит проблем тем странам, котрые сидят на рос газе и нефте, ибо их попросят рассчитываться, допустим, рублями, а рублей в той стране нет. И наоборот. Кому нужен этот гемор. Виза и мастер лишатся огромного куска прибыли. Тоже минус. Так что если такие меру последуют, то только крайние, и пострадает вся Европа это точно! Я не защищаю Россию, я призываю всех людей ДУМАТЬ! Не живите в интернете, а включите свой мозг и думайте на 2 шага вперёд прежде чем что-то делать. От этого может зависит как ваша так и миллионов ни в чём не повинных людей!
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08.02.2022 14:30 Ответить
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