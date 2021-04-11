Заморозить счета олигархов и отключить РФ от SWIFT, - глава фракции ЕНП в Европарламенте Вебер предложил ответить на агрессию Кремля
Принять жесткие санкции в отношении России в виде замораживания счетов олигархов и отсоединения России от международной платежной системы SWIFT из-за дальнейшей эскалации на границе с Украиной считает нужным председатель фракции ЕНП Манфред Вебер.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Deutsche Welle, об этом он заявил интервью изданию немецкой медиагруппы Funke.
Все эти меры следует принять, если Москва "продолжит курс опасных провокаций", подчеркнул председатель фракции консервативной Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер.
Политик также является заместителем председателя баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС), что является сестринской партией Христианско-демократического союза (ХДС), в рядах которого находится и канцлер Германии Ангела Меркель.
Другим возможным рычагом давления Запада на Кремль Вебер считает газопровод "Северный поток-2", строительство которого еще не завершено. "Путин должен знать цену своим действиям", - добавил он.
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Это как?
Если Москва "
продолжитвременно прекратит опасные провокации", то СП-2 можно достроить?
Саме ЦЕ і робиться. І нехай пухлина болить, кровоточить - лікування має бути вкрай зваженим. Бо якщо будуть помилки, чи лікування буде надто радикальним - загине весь організм. Значить, переможе пухлина.
Росія ж навпаки - гордиться своїми фюрерами, своїм кривавим сталінським минулим і путінським сьогоденням і робить все, щоб і **********, і майбутнє теж були кривавими.Причому жодної вини не відчувають і вірять в діаметрально протилежне: "мы унічтожим тєх, кому нє по нраву крєпи русскаго міра".
Як бачимо, два екскурси в історію, приблизно той самий період - а результати діаметрально протилежні.
Этого достаточно? 😎
"Владимир Путин сталкивается с растущим общественным недовольством по поводу застойной экономики России и плохой ответной реакции на коронавирус. Он был сконфужен набравшим 115 млн просмотров видео на YouTube о дворце, который он построил для себя, и был уязвлен тем, что президент США Байден назвал его "убийцей". В России приближаются парламентские выборы, намеченные на сентябрь, и, как показывают независимые опросы, только 27% говорят, что проголосуют за его правящую партию, а 41%, что является рекордным показателем, не хочет, чтобы он баллотировался на новый президентский срок", - пишет https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/putin-again-threatens-war-with-ukraine-the-west-must-be-ready-to-respond/2021/04/08/7f292d8e-96f4-11**-b28d-bfa7bb5cb2a5_story.html The Washington Post в редакционной статье.
"Поэтому Путин обращается к знакомой отвлекающей тактике - нагнетанию напряженности до уровня чуть ниже точки кипения в отношениях с соседней Украиной и ее прозападным правительством (...)", - предполагает газета, напоминая про нарушение соглашения о прекращении огня, заключенного летом прошлого года, и о том, что Россия направила тысячи регулярных военнослужащих для подкрепления и без того крупных контингентов вблизи границы с Украиной и в Крыму. (...)
"Путин преуспел, по крайне мере, в привлечении внимания Запада", - констатирует издание: Европейское командование США повысило уровень готовности до "потенциально неминуемого кризиса", на прошлой неделе президенту Украины Владимиру Зеленскому позвонили в знак поддержки Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель подняли вопрос об Украине в ходе видеоразговора с Путиным на прошлой неделе; председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк А. Милли тем временем позвонил своему российскому коллеге. В четверг Меркель снова разговаривала с Путиным, заявив о необходимости остановить наращивание военной мощи.
(...) "И российские, и украинские аналитики скептически относятся к идее о том, что Путин начнет полномасштабную атаку; мрачное настроение его граждан не улучшится от потока военных потерь. Но он, возможно, хочет быстро расквасить нос украинским силам, после чего может потребовать от Зеленского пойти на политические уступки в обмен на новое прекращение огня. Он также может надеяться подорвать усилия Байдена по восстановлению американо-европейских отношений за счет обострения трансатлантических разногласий по Украине", - считает газета."Западные правительства будут надеяться, что шквал их дипломатических усилий сдержит Путина - но они должны быть готовы и к тому, если этого не произойдет, - предупреждает редакция издания. - (...) Путину нельзя позволить использовать войну против Украины как способ спастись от усугубляющихся внутриполитических проблем".https://glavnoe.ua/news/n357056151-the-washington-post-putin-snova-grozit-vojnoj-ukraine-zapad-dolzhen-byt-gotov-otvetit
только проснулись
чиновников уволить
недавно в рашке принят закон о компенсации олигархам убытков от санкций.
этот народ ягель жрать будет, но своих (олигархов) в обиду не даст !
Так можно досидеться до третьей мировой...
заявили о том, что мертвечук финансирует путинский терроризм,
а посадить мечтают Пороха,
который поднял весь мир на борьбу с путинским терроризмом в 2014 году,
какой- то сюрррр....
1) Где визовый режим? Это позор, 8й год войны, а враги к нам на поездах едят спокойно!
2) Обеспечить водой Мариуполь так, https://prm.ua/vse-trymaietsia-na-odniy-trubi-hrymchak-poiasnyv-chomu-okupanty-ne-perekryiut-vodu-mariupoliu/ чтобы Украина не поила ОРДЛО за наш счет !