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Новости Коронавирус и карантин
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Кабмин опубликовал перечень тех, кто может претендовать на "карантинные" 8 тысяч гривен

Кабмин опубликовал перечень тех, кто может претендовать на

Кабинет Министров Украины своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой физические лица-предприниматели и наемные работники в "красных" зонах карантина могут претендовать на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №329.

Перечень видов деятельностей за которые физлица-предприниматели и наемные работники могут получить 8 тыс.:

  • Розничная торговля деталями для автотранспортных средств
  • Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах
  • Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах
  • Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения
  • Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля скобяными изделиями, строительными
  • материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах
  • Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах
  • Розничная торговля книгами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах
  • Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах
  • Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах
  • Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах
  • Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах
  • Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах
  • Розничная торговля подержанными товарами в магазинах
  • Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью
  • Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами
  • Другие виды розничной торговли вне магазинов
  • Деятельность ресторанов, оказание услуг питания
  • Поставка готовых блюд для событий обслуживание напитками
  • демонстрация кинофильмов
  • Организования конгрессов и торговых выставок
  • Театральная и концертная деятельность
  • Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий
  • Функционирование театральных и концертных залов
  • Функционирование библиотек и архивов
  • Функционирование музеев
  • Операция спортивных сооружений
  • Деятельность спортивных клубов
  • Деятельность фитнес-центров
  • Операция аттракционов и тематических парков
  • Организования других видов отдыха и развлечений
  • Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
  • Деятельность по обеспечению физического комфорта

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблем с выплатами 8 тыс. грн предпринимателям не будет, - глава Минфина Марченко

Напомним, закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховная Рада приняла 30 марта. Вступил в силу он 9 апреля. 

Автор: 

бизнес (1622) выплаты (655) Кабмин (14033) карантин (16729) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Епоха бідності минула. ЗЕперемога!
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11.04.2021 11:31
+3
То ще рано, то вже пізно
То є всьо одно.(с)
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11.04.2021 11:36
+2
///
https://biz.censor.net/news/3258897/fond_sotsstrahovaniya_stolknulsya_s_nehvatkoyi_sredstv_dlya_vyplaty_bolnichnyhКабмин опубликовал перечень тех, кто может претендовать на "карантинные" 8 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 183
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11.04.2021 11:26
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Норм. Значит получим.
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11.04.2021 11:23 Ответить
Получим это еще бабка надвое сказала,жене в прошлый раз сказали что еще не имеют четкого механизма выплаты и просили подождать из подачей заявления а за тем сказали что уже поздно подавать.И таким макаром пролетел не один предприниматель.
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11.04.2021 11:31 Ответить
То ще рано, то вже пізно
То є всьо одно.(с)
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11.04.2021 11:36 Ответить
Тобто жіночка твоя не змогла подати заяву в "Дія". Та їй так прямо в "Дія" й сказали?
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11.04.2021 11:55 Ответить
Вона звернулась в банк,не кожен із старшого покоління петрить в ******** прибамбасах.
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11.04.2021 11:58 Ответить
При чем тут банк? Все оформление только через Дію проходило!
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11.04.2021 12:02 Ответить
Не цілком так.Виплата проходила і проходить на карту привязану до банка і хто не може офоримти докумения через ,,Дія,, оформляється в банку при наявності відповідних документів.
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11.04.2021 12:24 Ответить
П#дары, кинун 8 тысяч, а налогов на 20 тысяч. Где брать...
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11.04.2021 15:48 Ответить
А потім доженуть та ще раз дадуть.
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11.04.2021 11:32 Ответить
Ага, уже ФОПов от ЕСВ за себя освобождали... На той неделе пришло письмо от налоговой - уплатите ЕСВ за март, апрель и май 2020 года в сумме 3 тыс. с копейками.
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11.04.2021 11:53 Ответить
Тут не дописали главное условие, за последние пол года 2020 года должны быть проплаты ЕСВ в каждом месяце. Я допустим не получу выплату, т.к. я только в августе стал фопом. Как это условие связано с тем, что не дают мне работать то именно сейчас - не знаю)
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11.04.2021 12:05 Ответить
///
https://biz.censor.net/news/3258897/fond_sotsstrahovaniya_stolknulsya_s_nehvatkoyi_sredstv_dlya_vyplaty_bolnichnyhКабмин опубликовал перечень тех, кто может претендовать на "карантинные" 8 тысяч гривен - Цензор.НЕТ 183
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11.04.2021 11:26 Ответить
Епоха бідності минула. ЗЕперемога!
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11.04.2021 11:31 Ответить
Это случайно не та десятка контрабандистов.
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11.04.2021 11:30 Ответить
Это хороший показатель для ваты, напомню что нефтяная смехдержава рашка нихера не выплатила своим гражданам за карантин
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11.04.2021 11:31 Ответить
№86
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11.04.2021 11:34 Ответить
№86
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11.04.2021 12:13 Ответить
А где в списке Туристические агентства ?
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11.04.2021 12:01 Ответить
Деятельность по обеспечению физического комфорта - А что это за деятельность такая?
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11.04.2021 12:06 Ответить
діяльність турецьких лазень, саун і парових бань, соляріїв, салонів для зменшення ваги тіла та схуднення, масажних салонів тощо
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11.04.2021 12:09 Ответить
внимательно ознакомься со списком- далее внимательно изучи чем занимались эти "кАзлы от слуги народа" и увидишь что они сами себя и поддерживают, а если принять во внимание что они дробят свой бизнес с целью уклонения от уплаты налогов оформляя один центр или одну группу или одну фирму на 50-100 фо-пов наёмных работников юю то можно с уверннностью сказать что 90% выделенных средств пойдут ДЕПУТАТАМ и их помошникам от СН
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11.04.2021 14:06 Ответить
депутати,судді,прокурори,прібліжонниє...
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11.04.2021 12:11 Ответить
ивано-франковская оласть почти два месяца в красной зоне была и вышла 9 апреля ни чего не получит! по тому что не являенся лохторатом зеленского.
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11.04.2021 14:10 Ответить
надо было уменьшить сумму и на конкурсной основе определить, самых достойных для получения 8к гривен. Полагаю взятку кому то дать, ради такой возможности тоже стоит)))
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11.04.2021 17:34 Ответить
 
 