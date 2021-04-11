Кабмин опубликовал перечень тех, кто может претендовать на "карантинные" 8 тысяч гривен

Кабинет Министров Украины своим постановлением утвердил перечень видов экономической деятельности, по которой физические лица-предприниматели и наемные работники в "красных" зонах карантина могут претендовать на получение помощи от государства в размере 8 тысяч гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в постановлении №329.

Перечень видов деятельностей за которые физлица-предприниматели и наемные работники могут получить 8 тыс.:

Розничная торговля деталями для автотранспортных средств

Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах

Розничная торговля скобяными изделиями, строительными

материалами и санитарно-техническим изделиями в специализированных магазинах

Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах

Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах

Розничная торговля мебелью, осветительным принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах

Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах

Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах

Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах

Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах

Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах

Розничная торговля подержанными товарами в магазинах

Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью

Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами

Другие виды розничной торговли вне магазинов

Деятельность ресторанов, оказание услуг питания

Поставка готовых блюд для событий обслуживание напитками

демонстрация кинофильмов

Организования конгрессов и торговых выставок

Театральная и концертная деятельность

Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий

Функционирование театральных и концертных залов

Функционирование библиотек и архивов

Функционирование музеев

Операция спортивных сооружений

Деятельность спортивных клубов

Деятельность фитнес-центров

Операция аттракционов и тематических парков

Организования других видов отдыха и развлечений

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Деятельность по обеспечению физического комфорта

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Напомним, закон "О предоставлении помощи застрахованным лицам на период осуществления ограничительных противоэпидемических мер, введенных с целью предотвращения распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" № 1358-IX Верховная Рада приняла 30 марта. Вступил в силу он 9 апреля.