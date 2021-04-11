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Новости Агрессия России против Украины
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С погибшим на Донбассе воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко простятся 12 апреля в Николаеве

В понедельник, 12 апреля, в городе Николаев в 10:00 по адресу проспект Героев Украины, 60, начнется церемония прощания с Денисом Юшко, 1998 года рождения, жителем села Новобогдановка Николаевской области, матросом, военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 8 апреля в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице 36-й ОБрМП.

С погибшим на Донбассе воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко простятся 12 апреля в Николаеве 01

"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) и усилением карантинных мероприятий пропуск на территорию будет осуществляться только в средствах индивидуальной защиты. Просим присутствующих соблюдать противоэпидемические мероприятия", - отмечается в сообщении.

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