С погибшим на Донбассе воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко простятся 12 апреля в Николаеве
В понедельник, 12 апреля, в городе Николаев в 10:00 по адресу проспект Героев Украины, 60, начнется церемония прощания с Денисом Юшко, 1998 года рождения, жителем села Новобогдановка Николаевской области, матросом, военнослужащим 36-й отдельной бригады морской пехоты, который погиб 8 апреля в районе поселка Водяное Волновахского района Донецкой области в результате смертельного пулевого ранения, нанесенного снайпером наемников РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице 36-й ОБрМП.
"В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией (COVID-19) и усилением карантинных мероприятий пропуск на территорию будет осуществляться только в средствах индивидуальной защиты. Просим присутствующих соблюдать противоэпидемические мероприятия", - отмечается в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль