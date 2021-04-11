Эпидзонирование Украины: Харьковская область вошла в "красную" зону, в 20 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 11 апреля в Киеве и 20 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 12 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, Харьковская области и город Киев.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 37 тысяч человек умерли от COVID-19 с начала пандемии, - Степанов

В желтой зоне по прежнему остаются только две области - Ивано-Франковская и Херсонская.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, зафиксировано 12 112 новых случая заражения, 5 034 человека - выздоровели. Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.