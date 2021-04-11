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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: Харьковская область вошла в "красную" зону, в 20 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: Харьковская область вошла в

По состоянию на 11 апреля в Киеве и 20 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 12 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская, Харьковская области и город Киев.

В оранжевой зоне: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 37 тысяч человек умерли от COVID-19 с начала пандемии, - Степанов

В желтой зоне по прежнему остаются только две области - Ивано-Франковская и Херсонская.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, зафиксировано 12 112 новых случая заражения, 5 034 человека - выздоровели.  Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зарегистрировано в Харьковской (1 374), Днепропетровской (1 333), Донецкой (839), Хмельницкой (811) и Львовской (720) областях.

Эпидзонирование Украины: Харьковская область вошла в красную зону, в 20 областях превышен уровень госпитализаций, - Минздрав 01

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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11.04.2021 11:42 Ответить
Зона красная,зона белая да хоть в полоску.В Закарпатье после введения красной зоны так ничего и не изменилось только людям нашли проблемы с транспортом и при том что растет число заболевших область из сегодняшнего дня полностью выходит из красной зоны перепрыгивая даже помаранчевую.
Так какой реальный смысл в этих зонах когда народ и так нифига не придерживается правил карантина?
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11.04.2021 11:49 Ответить
Для имитации бурной деятельности...
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11.04.2021 13:35 Ответить
На Закарпатті не росте число хворих, а навпаки - в кінці рейтингу по Україні. Тому й вийшли з червоної зони. Правил карантину притримувались.
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11.04.2021 15:37 Ответить
Погортайте історію сайта Ужгорода https://www.0312.ua/
А в кінці рейтингу тому що статисти беруть кількість захворювань на тисяча чоловік.А наша область найменша та наймалочисленіша із областей України.
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11.04.2021 15:45 Ответить
 
 