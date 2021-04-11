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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович

Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович

Президент Украины Владимир Зеленский пытался поговорить с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе.

Об этом заявил спикер украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и советник председателя Офиса президента Алексей Арестович в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"После 26 марта, когда погибли сразу 4 военнослужащих и двое были ранены, президент Зеленский пытался провести консультации со всеми лидерами, учитывая Путина. Насколько я знаю, хотя еще более высокий уровень за мой, ему удалось (надо уточнить у прессслужбы президента) провести переговоры с Макрона и Меркель. Путин отказал. И на следующий день было соответствующее заявление, что мы не видим, о чем разговаривать", - сказал Арестович в эфире программы "Субботнее интервью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин поговорил с Эрдоганом перед визитом Зеленского

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Также читайте: Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Зеленский Владимир (20782) переговоры (5066) путин владимир (31529) Донбасс (26957) Арестович Алексей (335)


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Топ комментарии
+34
Хотел опять "найти в его глазах мир"?
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11.04.2021 12:05
+31
Сдаемсу...
Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович - Цензор.НЕТ 6670
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11.04.2021 12:14
+26
Он наверное уже побежал сдаваться ? А кто же ножку подставил?
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11.04.2021 12:01
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кацапска нечисть, в Україні ніхто не ділить людей на білих чи чсорнявих. Це роблять виродки кацапські, тому ти попалилося, трухляве імпотентне гівно
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11.04.2021 15:38 Ответить
Та да - він є лялькою олігархів і Єрмака. А вже ті є ляльками *****.
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11.04.2021 12:24 Ответить
Тобто ,це ляльки з однієї скрині ,кремлівського балагана !!! І вистава кремлівського балагана триває !!!)))
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11.04.2021 12:29 Ответить
Вчора безвідповідно ,загинув ще один гідний син України!! А Віслючок продовжує заглядати в дупу )(уйла !!!))))
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11.04.2021 12:28 Ответить
Де ж він заглядає?
Кума ****@ тотально пресує, чого не робив барига.
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11.04.2021 12:41 Ответить
Лохторат з задоволеням будь-яку локшину зхаває !!!)))
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11.04.2021 12:46 Ответить
Особливо лохторат бариги.
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11.04.2021 13:01 Ответить
так, барига - це преЗЕдент, який продав на початку пандемії усі маски за кордон. Тому ти правильно про себе вякнув, самокритично
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11.04.2021 13:03 Ответить
З к@цапами та їх ****** треба не розмовляти, а системно знищувати .
Це наші головні історичні вороги. Залишимося або ми, або вони. Будь-який інший варіант не є реалістичним.
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11.04.2021 12:04 Ответить
Хотел опять "найти в его глазах мир"?
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11.04.2021 12:05 Ответить
скиглив шкрябав трубку...
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11.04.2021 12:06 Ответить
Поговорить с Гопником конечно можно,на эту удочку Кремля попался даже Гитлер 19 августа 1939 года,послав в Москву фон Риббентропа,для заключения братского союза и дележа Мира на двоих Гопников...,в итоге СССР нет,а Германия процветает...и кто дурак ?
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11.04.2021 12:06 Ответить
Як і раніше, в очко Путлєру заглянув
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11.04.2021 12:06 Ответить
Если пристально вглядываться в очко *****,-настанет момент,когда очко ***** взглянет на тебя ,-осёл омано-катарский...,говноборотько коксохимичный...
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11.04.2021 12:39 Ответить
Тепер зрозуміло що Зе робило в Катарі
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11.04.2021 12:06 Ответить
Я бы спросил у этого гада - Немцова за что ???
Не звони ему Пан Зеленский !! Не марайся!!!!
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11.04.2021 12:07 Ответить
Ха-ха-ха)))))🤦
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11.04.2021 12:13 Ответить
Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович - Цензор.НЕТ 752
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11.04.2021 12:08 Ответить
Вава хотів знов заглянути в дупу ху*лові, но путін отказал.
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11.04.2021 12:09 Ответить
Актер играющий роль Путлера,а по моей версии это Андрей Панин,якобы сдохший внезапно,ну какой из него политик? Путлеров еще будет много,21 век только начался...
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11.04.2021 12:11 Ответить
херой!попытался с пуйлом поговорить...а вернуть ,отданные им ,позиции ВСУ не пробовал?
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11.04.2021 12:12 Ответить
Tut slavnyje rosijskije vojska(******** i trusi) posle ocerednoj pobedi nad nevynami avstrijskimi zencymaniЗеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович - Цензор.НЕТ 6988
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11.04.2021 12:15 Ответить
Провокатор ефесбешний, ольгінське падло - спригни. Кацап ванючий.
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11.04.2021 12:32 Ответить
Воно ж запостило фото вбитого самим австріяком сімейства, щоб потім розказувати про фейки на Цензорі.
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11.04.2021 14:02 Ответить
Posiol von
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11.04.2021 12:54 Ответить
Гнида кацапська - тебе швидко вирахували.
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11.04.2021 14:03 Ответить
2 miliona zencyn i devusek bylo iznosilovani etimi ********** vo vremia vojni,nacynaja s 10 let detmi .Pocemu molcim pro eto?Mnogije pokoncili soboj kak na etom fote posle etogo
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11.04.2021 12:52 Ответить
про шо він хотів говорити - "нє бєй міня дядя вова ногамі"?
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11.04.2021 12:17 Ответить
Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович - Цензор.НЕТ 6196Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович - Цензор.НЕТ 8066
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11.04.2021 12:18 Ответить
Насколько я знаю, хотя еще более высокий уровень за мой, ему удалось (надо уточнить... - цитата

это о чем? у люськи шо..не самый большой..уровень? )))
статья ни о чем! о самовосхвалении мудака...хвастовство на кухне...
***

таксист всю дорогу молчал... ни слова о бизнесе, экономике или политике....
их что, теперь совсем уже ничему не учат.. в их таксомоторном институте, да?
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11.04.2021 12:19 Ответить
В очередной раз пытался увидеть мир в очке **************** КУЙла???
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11.04.2021 12:21 Ответить
з хйлом нема сенсу розмовляти, його потрібно знищити. якщо до нього важко добратися, у нього є родичі і близькі.
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11.04.2021 12:21 Ответить
Вава обісрався таки.
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11.04.2021 12:21 Ответить
ПреЗЕдент давал время Пукину до декабря 2020, а теперь лично хотел его отчитать?...Монстр... Когда Порох любыми путями пытался остановить наступление паРашки, то это "зрада" у зелебобиков была, а здесь прямо "величайший лидер современности" позвонил Пукину.....Тошно читать..
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11.04.2021 12:24 Ответить
Поговорить..????Ещё гаденыш не наговорился ???Лошара долбаный..нас всех и мертвых и живых продает ссученок...
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11.04.2021 12:25 Ответить
После звонка Байдена Зеля стал другим...,а когда позвонил глава Пентагона Ллойд Остин,Зеля с перепугу уехал к Эрдогану 10 апреля...,на стрелку....типа надо 100 Байрактаров и прямо сейчас...
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11.04.2021 12:25 Ответить
Поговорить..????Ещё гаденыш не наговорился ???Лошара долбаный..нас всех и мертвых и живых продает ссученок...
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11.04.2021 12:27 Ответить
https://twitter.com/rok_org_ua
https://twitter.com/rok_org_ua

Рух Опору Капітуляції

@rok_org_ua

·https://twitter.com/rok_org_ua/status/1381133012981669890 2 ч Дожились... Є інформація, що у ОП розглядають в якості нового Міністра Оборони Ірину Верещук.

http://rok.org.ua/vereshchuk

Ірина Верещук (1979)

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ

[img src="https://static.tildacdn.com/tild6238-3230-4461-b432-393436653030/photo.png">

Кандидат на посаду Міністра оборони України

Зустрічайте - кандидат на посаду Міністра оборони України:

Ірина Андріївна Верещук (дівоче прізвище Луцик)

Народилася 30 листопада 1979 року. Національність: українка. Віросповідання: греко-католик.

У списку політичної партії президента Володимира Зеленського «Слуга народу» на парламентських виборах 2019 року безпартійна Ірина Верещук - була обрана народним депутатом під номером 29.

Дитинство і юність Ірини Верещук пройшли у місті Рава-Руська, що на Львівщині.
Сімейний стан: Ірина Верещук офіційно не заміжня, має сина Олега Ігоревича (2004 р.н.). В її декларації за 2018 рік чоловік не вказаний. У графі інформація щодо членів сім'ї суб'єкта декларування, крім сина, зазначений Михайло Вікторович Кухаренко, який спільно проживає, але не перебуває у офіційному шлюбі.

У 17 років, після закінчення Рави-Руської середньої школи-інтернату, поступила до Військового інституту «Львівська політехніка». Школу і вищий навчальний заклад закінчила з відзнакою. Отримала спеціальність - «міжнародна інформація», кваліфікація - фахівець з міжнародної інформації, референт-перекладач.
Закінчивши військовий інститут, протягом 5 років проходила службу на офіцерських посадах в ЗСУ, одночасно протягом 4-х років навчалася на факультеті Післядипломної освіти Львівського національного університету ім. І. Франка за спеціальністю «правознавство».

Після звільнення зі служби в ЗСУ з 2007-2008 рр. займала посаду юриста міськради Рави-Руської.
2008-2010 рр. - слухач, Львівський регіональний інститут держуправління Національної академії держуправління при президенті України. Стажування проходила в Секретаріаті Кабміну.
Закінчила аспірантуру Львівського регіонального інституту держуправління Національної академії держуправління при президенті України, в якій навчалася з 2011 року.
З червня 2010 року - жовтень 2010 року - заступник голови Жовківської РДА з гуманітарних питань і зовнішньої політики.
9 листопада 2010 року - 17 лютого 2015 року - міський голова Рави-Руської.
2015 році захистила дисертацію.
З січня 2016 року - президент Міжнародного Центру Балтійсько-Чорноморських досліджень і консенсусних практик.
2018 рік - працювала за сумісництвом в Інституті екології, економіки і права, а також в Національному педагогічному університеті ім. М.Драгоманова. Основне місце роботи - АТ «Альпарі Банк».

Статки
Тут все незрозуміло. Те, що є в декларації народного депутата, зовсім не співпадає з реальними витратами в житті пані Ірини. Якщо прослідити її виступи на телебаченні, відео та фото в ЗМІ, ви жодного разу не побачите її в одному тому й самому одязі. Деякі експерти стверджують, що одяг, який носить Верещук, не купувався в простому магазині у спальному районі. Це є дизайнерський одяг, іноді навіть пошитий на замовлення. І коштує це набагато більше грошей, ніж вона декларує. Не кажучи вже про прикраси, зачіску, макіяж та послуги стилістів, візажистів, модельєрів.
Варто зазначити, що, окрім декількох квартир і земельних ділянок, які вказані в декларації за 2018 рік, там є ще корпоративні права на Українську бурштинову біржу в розмірі 22,5% та ціною 11 250 грн. У 2019 році цих корпоративних прав вже немає в декларації, відповідно вони, напевно, були продані, однак в декларації не має навіть згадки про відчуження цих майнових прав і отриманих за це грошей.

Привертає увагу ще декілька видів доходу Верещук. Так наприклад у 2018 та у 2019 роках вона вказала в декларації, що отримала від компанії ТОВ "Сістемтрейд" 100 тис грн та 150 тис грн відповідно. Якщо уважно придивитись, що це за компанія, ми побачимо, що вона входить до групи компаній «Альянс», яка належить громадянину Російської Федерації Армену Мелікяну. Громадянин РФ Мелікян дуже успішно веде бізнес в Україні, скуповуючи заводи та підприємства у Ощадбанка за копійки, коли Ощадбанк видавав мільярди гривень кредитів під заставу цих підприємств. До речі, цей Мелікян - частий гість форумів Міжнародного Центру Балтійсько-Чорноморських досліджень та консенсусних практик, де Верещук займає посаду Президента центру.
Верещук отримувала зарплатню за сумісництвом в Інституті екології, економіки і права. Давайте спробуємо дізнатися, хто є засновником та директором цього "навчального закладу". Особою, яка платила у 2018 та 2019 році гроші Верещук, є екс-нардеп від «Партії регіонів», українофоб, Олексій Журавко. До речі, він об'явлений СБУ у розшук в Україні, його підозрюють в скоєнні злочину за декількома статтями в тому числі і ст. 109 ККУ. Цікаво, а що ж чоловік Верещук, полковник, а може вже і генерал СБУ, Михайло Кухаренко, не каже нічого з цього приводу своїй дружині??? Цей втікач приймав участь в антимайданівських мітингах в Росії пліч о пліч зі злочинцями Олегом Царевим та лідерами групи "Нічні вовки", які приймали активну участь в анексії Криму. Він також дуже часто разом з Медведчуком коментує події в Україні в російських ЗМІ, даючи один одному паси, коли говорять, що в Україні будуть відправляти російськомовних громадян в концтабори!

Чоловік Верещук Михайло Кухаренко, якого ми тільки що згадали, служить в СБУ на керівних посадах ЦСО Альфа. Заробітна плата його не маленька - 751 тис. 433 грн. на рік. Інформація про грошові активи в декларації засекречена. Він є явним прихильником псевдо релігійної організації «АллатРа». Був керівником Альфи СБУ у Львові.

Політична позиція
Тут багато про що можна розповісти, але ми зупинимось на декількох фактах. У 2013 році Верещук, перебуваючи на посаді мера міста Рава-Руська, зробила офіційну заяву, де попросила Європейський союз підписати окрему угоду з містом Рава-Руська.
".... просимо вас укласти угоду про асоціацію між Європейським Союзом та територіальною громадою міста Рава-Руська" .
Що за висновками деяких експертів було проявом сепаратизму та зазіхання на територіальну цілісність України. Такою дією вона спонукала і інші міста і регіони окремо від держави проситися в ті чи інші союзи і проводити політику на розвал України. В той період хаосу державного управління і бездіяльності спецслужб момент був вибраний вдало, але миттєва реакція патріотичних організацій поставила крапку на діях Верещук в напрямку відділення міста від України. Хоча вона вже встигла тоді обійти всі проросійські телеканали (112, Інтер і т.д.) з цією новиною.

Верещук є опоненткою курсу України в НАТО. Вона дала це чітко зрозуміти під час першого свого великого інтерв'ю в якості нардепа на каналі 112. Це було 23 вересня 2019 року. Під час цього інтерв'ю вона, зокрема, заявила, що «нас в НАТО не чекають», «якщо членство в НАТО є «конфліктогеном» з РФ, то треба від нього відмовитися», «я прихильниця фінського сценарію для України».

Верещук не один раз демонструвала свою позиції щодо примирення з ворогом. «….. сьогодні ми маємо попросити прощення. Прощення перед тими, чиї життя не змогли зберегти 6 років тому в Одессі….». «…а інші (сепаратисти) знайдуть сили пробачити, нам стане легше йти далі». Цей є тільки маленька частина посту ФБ, який говорить, що ми повинні підставити іншу щоку окупанту і агресору.

У 2013 році Верещук публічно підтримувала Путіна. Даючи інтерв'ю російському журналу «Огонек» під час Майдану, вона говорила про те, що Росія є «авторитаризмом з демократичним обличчям», але зазначила, що якщо би Путін був в Україні, то вона за нього би голосувала.

І остання крапля. Відношення Верещук до українських героїв: "Бандера став героєм для більшої частини суспільства, образом націоналізму. Та слід зрозуміти, що ця історична постать ніколи не знайде місця в українському пантеоні героїв. Бо історія, як ми б нею не "крутили", збрехати світу не дозволить".

Зв'язки з російською агентурою
Спонсорами і кураторами Ірини Верещук є Віктор Медведчук і його найближчий соратник Тарас Козак, який має формальний контроль над низкою ЗМІ. Саме ці канали, що нещодавно потрапили під санкції, активно піарили колишнього градоначальника Рави-Руської а потім вже народного депутата України Верещук. Більш того, Верещук ******* цитувати такі «патріотичні» видання як «Украина.Ру», «Антифашист», Страна.юа тощо, вже не кажучи про російські Росія24, Звезда, ТВЦ.
Очолюючи Центр Балто-Чорноморських досліджень, Ірина Верещук не спростовувала, що організацію фінансують Віктор Медведчук і Тарас Козак. Більш того, провідну роль в цьому центрі, окрім трьох Президентів України, там грають російські аналітичні центри. На кожному форумі присутні експерти з РФ і триколори на першому плані. Це говорить про те, що дійсна мета створення Центру Балто-Чорноморських досліджень і консенсусних практик - просування завуальованих наративів країни агресора щодо примирення народів, пошук консенсусу і т.д. Як ви думаєте, що спонукає Президентів України (Кравчука, Кучму і Ющенка) приймати участь в тих зустрічах, які організовував Центр? Тут є дві основні відповіді. П
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11.04.2021 12:29 Ответить
Послали кацапы нашего гавнокомандующего нах. и это уже позитив, нет теперь нужды заглядывать ни в дупу ни в глаза...- там мира нет. сделает през. вывод или обидется как ребенок??
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11.04.2021 12:30 Ответить
Арестович пургамет,и это известно давно...
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11.04.2021 12:30 Ответить
Знову в око(дупу)заглядав-він або мозахіст,або конченийвід народження, якщо із першого разу не дійшло!
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11.04.2021 12:31 Ответить
Страх Путлера перед Зеленским наметился давно,а знаете почему?Неизвестно наперед что он придумает завтра....непредсказуемость бесит мавзолейного дебила
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11.04.2021 12:33 Ответить
Сколько можно бится головой о стену?...
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11.04.2021 12:39 Ответить
БЕГ КЛОУНА ПО ГРАБЛЯМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ.....
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11.04.2021 12:40 Ответить
Этот зе-дебилоид нелох до этих пор так и не понял что у российских фашистов противоположная цель с Украиной? Клоун, глаза открой, договорится не выйдет потому что цель России это уничтожение Украины!!!
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11.04.2021 12:43 Ответить
Что и требовалось доказать... зеля, как был дурачком, так за два года ума и не набрался. Но идиоты, продолжающие верить в "своего", близкого по духу персонажа, который знает лёгкие ответы на все сложные вопросы, с радостью, проголосуют за второй срок... просто позорище...
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11.04.2021 12:43 Ответить
На манєже всьо тє же.Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович - Цензор.НЕТ 9138
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11.04.2021 12:45 Ответить
Вопрос в другом. А именно: "Если я не смогу закончить войну, значит, нужно, чтобы пришел другой человек...". Шо думаете, зебобики по поводу? Это было вчера. Сегодня Зеленский думает, шо не нужен, поскольку он сам лично не цепляется ни за рейтинги, ни за власть, ни за торговлю на крови. А вы шо думаете: нужен; не нужен; не нужен, но не совсем; совсем не нужен; нужен, но оно вам надо? Ваш вариант мыслей(ну, конечно, если они у вас есть)?
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11.04.2021 12:50 Ответить
наверное в шоколадный глаз хотел заглянуть
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11.04.2021 12:52 Ответить
Кравчук пропонує контролювати дотримання тиші на Донбасі спільно з бойовиками ОРДЛо.
У Зеленського цю муйню старого мудака офіційно запропонували ОБСЄ.
Уявляєте спільні патрулі із нацистами, алькаїдівцями, талібами?
ЗЕзрадники почали легалізацію окупації Донбасу,
і Порошенко тут ні до чого , тому що він свої мілліони витрачав і витрачає для нужд Украіни , а не ховає в Оманських офшорах, як ваш Зелепупенко !
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11.04.2021 13:01 Ответить
те що і Бутюсов і Параша працює на рашку-це факт вже.
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11.04.2021 13:40 Ответить
Кто-то мне подскажет как выглядит идиот-главнокомандующий, который пытается обсудить гибель свои воинов на своей территории с лидерами других стран, включая страну-агрессор, от огня которой и погибли наши парни которым он сам и запретил стрелять...
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11.04.2021 13:04 Ответить
Треба вбивати всіх російських окупантів. За кожного нашого треба десять росіян вбити!
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11.04.2021 13:05 Ответить
Я уже совсем запутался, кто сейчас наживается на войне? Порошенко или уже нет?
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11.04.2021 13:09 Ответить
___когда будете строить Дом, пригласите балерину быть бригадиром. Зато прикольно...
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11.04.2021 13:13 Ответить
шо, путя, мабуть, передав зе-лупі через свого секретаря подрюкати у куточку... і наша сердешна зе-лупка така вся у розпачу, - "как так, я ш мір в єго глазах увідєла, я ш так на раялє умєю чєм хош іграть... і тут такое..."
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11.04.2021 13:22 Ответить
Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович - Цензор.НЕТ 7802
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11.04.2021 13:35 Ответить
В ответ на «не о чем говорить» медведчук и всё ОПЗЖ уже должны в сизо сидеть
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11.04.2021 13:53 Ответить
Никто из горе-комментаторов не увидел в переговорах Зеленского именно Нормандский формат ? Против которого вьіступает только Кремль.
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11.04.2021 13:53 Ответить
Я связываю участившиеся обстрелы на фронте с тем фактом,что Медведчука потрогали слегонца за вымя.Поскольку градус кацапских пропагандонов уже некуда повышать,и она особо никого не волнует,Путин взялся мстить за кума сам.Поэтому в с е смерти на фронте- на совести этого сушеного мертвечука и его паломницы.До Путина пока не добратся,но физическое замечание мудаку медведчуку стоит сделать - ведь уже по его вине десятки погибших.
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11.04.2021 14:07 Ответить
Сам так красномовно - не зміг би, тому адресовую Арестовичу і Зеленському
слова ********* класика:
Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович - Цензор.НЕТ 3079
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11.04.2021 14:19 Ответить
Надо свех имеющихся снайперов разместить по окопам с задачей стрелять врага днем и ночью! потом уже предлагать переговоры
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11.04.2021 14:38 Ответить
Шмаркач він і в Африці шмаркач..
Як українці збираються з таким чмом в президентах перемогти фуйла ?
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11.04.2021 14:49 Ответить
Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович - Цензор.НЕТ 9375А ось Українець Дмитро Чумак, навіть перебуваючи в Москві він там не заглядав в очі кривавому )(уйлу а виграв дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з важкої атлетики .
А після перемоги Чумак опублікував на своїй сторінці аккаунта в Instagram, зображення палаючого Кремля - цього фашистського лігва кривавого маніяка )(уйла у ворожій Україні
в проклятій Москві.
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11.04.2021 16:14 Ответить
Может до Зебила наконец дойдет что рашке перемирье на Донбасе на хрен никогда не было и не будет нужно и договориться посредине с ху..лом не получится.
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11.04.2021 14:54 Ответить
Яке ж воно тупе !! Про що можна говорити з ******?? Немає жодної теми по якій можна було говорити з ним, жодної! Тому що це марна трата часу і хто це ще не зрозумів той реальний дебіл
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11.04.2021 15:02 Ответить
Яке ж воно тупе !! - он - миллиардер. а ты? ну и кто тупой?
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11.04.2021 18:44 Ответить
Та насрати на його мiйльони ,воно все рiвне тупе )Чи ти наївно думаєш що ті хто *поимел бабло* всi охренiтельнa розумні , в тому числі і в плані зовнішньої політики?)
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11.04.2021 18:52 Ответить
Зеленський намагався поговорити з Путіним після загибелі чотирьох військовослужбовців на Донбасі, - Арестович - Цензор.НЕТ 6647
Ось тепер продажний ..резидент ЗЕбіл капітулянт вже може гарантовано побачити
мир в очах свого повелителя дохлого кривавого маньяка )(уйла. Спи неспокійно
і спочивай в Аду з не миром, наш проклятий ворог -фашист, загарбник України.
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11.04.2021 15:46 Ответить
Він ще не наговорився?!
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11.04.2021 16:51 Ответить
Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе - вот ублюдок. вместо дел - очередные продажи Украины

зеленский должен ползать на брюхе перед Алиевом и привезти оттуда кучу беспилотников дронов камикадз + их операторов + пачку ПВО + некоторые ракетные системы + прочее
другие люди должны УЖЕ закупить в Литве Латвии Эстонии снайперские винтовки и др, что есть.. и патроны
начать наконец производить патроны!
договориться с Польшей чтоб они у себя производили патроны для нас + купить у них оружие
купить у Канады оружие - те уже давно 7 лет предлагают
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11.04.2021 18:43 Ответить
как сказал порошенко: я не реже раз в 2 недели беседую с путиным по телефону... ну и ЧТО это дало Украине? какой результат десятков этих бесед? даже сотен бесед
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11.04.2021 18:46 Ответить
посилання зможеш дати на ці слова, брехло ЗЕбільне?
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11.04.2021 22:39 Ответить
Жалкий шут
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11.04.2021 20:03 Ответить
Марк Солонин о России: не верь, не бойся, не проси!

ютуб.

А эти придуры всё хотят говорить.
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11.04.2021 22:19 Ответить
Цей дурень кваральний все ще в очі ботоксній ********* заглядає?
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11.04.2021 22:58 Ответить
Зе верно поступил.
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11.04.2021 23:57 Ответить
Что принимает Зеленский???
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12.04.2021 07:10 Ответить
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