РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9192 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
12 716 0

10 апреля в районе Золотого-3 от пули наемников РФ погиб 24-летний воин 92-й ОМБр Андрей Теперик

В субботу, 10 апреля, в 23:00 в районе населенного пункта Золотое-3 Северодонецкого района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения погиб 24-летний Андрей Сергеевич Теперик, житель Харьковской области, старший солдат, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

Об этом говорится на официальной фейсбук-странице 92-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 10 апреля, в 11:00 вечера русские наемники в который раз "придерживались режима прекращения огня" и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Ему было 24 года ...
Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям Героя ...
Не простим ... Прости, брат ...", - сказано в сообщении.

Андрей Теперик был родом из села Мартовое Печенежского района Харьковской области. Он служил стрелком-снайпером 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

10 апреля в районе Золотого-3 от пули наемников РФ погиб 24-летний воин 92-й ОМБр Андрей Теперик 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С погибшим на Донбассе воином 36-й ОБрМП Денисом Юшко простятся 12 апреля в Николаеве

Автор: 

Донбасс (26957) потери (4423) Ян Осока (1501) 92 отдельная штурмовая бригада (256) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
 
 