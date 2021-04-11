10 апреля в районе Золотого-3 от пули наемников РФ погиб 24-летний воин 92-й ОМБр Андрей Теперик

В субботу, 10 апреля, в 23:00 в районе населенного пункта Золотое-3 Северодонецкого района Луганской области в результате смертельного пулевого ранения погиб 24-летний Андрей Сергеевич Теперик, житель Харьковской области, старший солдат, военнослужащий 92-й отдельной механизированной бригады.

Об этом говорится на официальной фейсбук-странице 92-й ОМБр, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вчера, 10 апреля, в 11:00 вечера русские наемники в который раз "придерживались режима прекращения огня" и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Ему было 24 года ...

Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям Героя ...

Не простим ... Прости, брат ...", - сказано в сообщении.

Андрей Теперик был родом из села Мартовое Печенежского района Харьковской области. Он служил стрелком-снайпером 1 механизированного взвода 2 механизированной роты 1 механизированного батальона.

О дате и времени прощания будет сообщено дополнительно.

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