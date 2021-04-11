РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9192 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Коронавирус и карантин
1 123 18

Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы

Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 11 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 3 014 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Так, военнослужащий ВС Украины с 6 апреля находился на стационарном лечении в ВМКЦ Северного региона, а работник ВС Украины с 3 апреля находился на стационарном лечении в Одесском областном клиническом медицинском центре "Больница Водников". Несмотря на проводимую терапию 10 апреля состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Выражаем искренние соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 37 тысяч украинцев умерли от COVID-19 с начала пандемии, - Степанов

Всего за время пандемии выздоровели 20 046 человек, летальных случаев 70.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 967 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 20 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 35 163 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 2 830 медицинских работников.

Также читайте: В Украине за сутки от COVID-19 умерли 235 человек, зафиксировано 12 112 новых случая заражения, 5 034 человека - выздоровели

За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 677 человек.

карантин (16729) ВСУ (6676) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+2
Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 7147
показать весь комментарий
11.04.2021 12:47
+1
Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 8491
показать весь комментарий
11.04.2021 12:46
+1
Швидкого одужання нашим захисникам.
показать весь комментарий
11.04.2021 12:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 8491
показать весь комментарий
11.04.2021 12:46 Ответить
Швидкого одужання нашим захисникам.
показать весь комментарий
11.04.2021 12:46 Ответить
Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы - Цензор.НЕТ 7147
показать весь комментарий
11.04.2021 12:47 Ответить
Вимагаю в першу чергу зробити щеплення свиночолому з родиною і решту "політиків" рондомно і привселюдно (не онлайн) ,відчекти 1 рік щоб перевірити наслідки, а потім проводити медичні експерименти на людях!
показать весь комментарий
11.04.2021 16:48 Ответить
Не смотрел, но осуждаю! ))
показать весь комментарий
11.04.2021 13:06 Ответить
А что там с планом Б от бубасика? Он грозился войну порешать на раз-два. Как только Порошенко перестанет на ней наживаться.
показать весь комментарий
11.04.2021 13:23 Ответить
Спробуйте лікуватися, якщо не пізно.
показать весь комментарий
11.04.2021 13:54 Ответить
Ну могли б хоч військових лікувати, але й їх не хочуть...
Скільки балбесам не кажи аби негайно запровадили лазерну терапію -
як до баранів...
показать весь комментарий
11.04.2021 13:16 Ответить
Ще 15 квітня 2020 р. в кабінеті керівника Львівського військового шпиталю полковника військової медицини Івана Гайди казали йому, що привеземо з Києва і подаруємо для шпиталю наш лазерний апарат "Геліос" аби лікував військових (ринкова ціна $40 тисяч), але він не захотів. А через два місяці, 20 червня, сам і помер від коронавірусу. Отакий герой - помру, а на новацію не пристану! Хоча перша версія "Геліоса" була вже в 1987 р. і тоді поставили на ноги 300 000 сильно опромінених чорнобильскою радіацією людей. Брошура "Геліоса" http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochura(2017)[UKR].pdf В УКРАЇНІ НА ВСІХ ПОСАДАХ ЛИШЕ ІДІОТИ...
показать весь комментарий
11.04.2021 13:25 Ответить
ага, а в Ломбардии о гелиосах не знали и обосрались всей провинцией. че вы не продали его туда? там бы вам и 4млн. выложили шоп спасти побольше столетних пердунов
показать весь комментарий
11.04.2021 13:34 Ответить
В ломбардії ніхто не обісрався , це журнашлюхи лиють гімно на голови недалеких.
показать весь комментарий
11.04.2021 16:50 Ответить
так ж навіть ніби тут інтерв.ю було шо наша типу там вже мєсна медсестра каже - (картинка "нам .....ець")
плюс можна було недавно побачити допис когось на сайт юа - там на одного хворобствующегося - в 15 раз більше медсестер, аніж тут. ну, в загальному, там на сто поцієнтів.
і зарплата.. - в Лівію наші їздили і не скаржились
показать весь комментарий
11.04.2021 17:55 Ответить
правильне посилання http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
показать весь комментарий
11.04.2021 13:27 Ответить
Питання по суті. Бійці, що померли від ковіду, були вакциновані?
показать весь комментарий
11.04.2021 14:56 Ответить
По суті заражені прививкою.
показать весь комментарий
11.04.2021 16:51 Ответить
Да, та запчасть вируса, что закодирована в вакцине, она такая заразная... Жги исчо.
показать весь комментарий
11.04.2021 18:19 Ответить
Вакцина заражает народ пачками, но власти возлагают вину на несуществующие штаммы 👎
Всплеск Covid в более чем дюжине штатов, в большинстве из которых наблюдается высокий уровень вакцинации.
Согласно анализу тенденций за последнюю неделю, число случаев коронавируса снова резко возросло в 13 штатах США, в том числе в штатах с одним из самых высоких показателей вакцинации.
По данным Университета Джона Хопкинса, штат Мичиган превышает средний показатель по США по уровню вакцинации, но число случаев заболевания, уровень положительных результатов и количество госпитализаций растут.
Представители органов здравоохранения штата возложили вину на новые очень заразные варианты, которые сейчас распространяются в штате, поскольку эксперты в области здравоохранения предупреждают, что национальные усилия по вакцинации находятся в гонке против заразных штаммов.
В других штатах с одним из самых высоких уровней вакцинации - включая Западную Вирджинию, Мэн и Монтану - также наблюдается всплеск заболеваемости.
Высшие должностные лица здравоохранения, включая доктора Энтони Фаучи и директора CDC доктора Рошель Валенски, заявили, что к концу месяца вариант, который возник в Великобритании, может стать доминирующим штаммом в США.
Считается, что этот штамм примерно на 56% более заразен и возможно в два раза смертоноснее, чем существующий доминирующий штамм в Соединенных Штатах.
https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2021/03/18/covid-spiking-in-over-a-dozen-states-most-with-high-vaccination-rates/?sh=129b979e3ec4 источник
показать весь комментарий
11.04.2021 18:40 Ответить
 
 