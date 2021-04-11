Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы

По состоянию на 10.00 11 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 3 014 человек.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Так, военнослужащий ВС Украины с 6 апреля находился на стационарном лечении в ВМКЦ Северного региона, а работник ВС Украины с 3 апреля находился на стационарном лечении в Одесском областном клиническом медицинском центре "Больница Водников". Несмотря на проводимую терапию 10 апреля состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Выражаем искренние соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.

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Всего за время пандемии выздоровели 20 046 человек, летальных случаев 70.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 967 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 20 человек.

С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 35 163 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 2 830 медицинских работников.

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За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 677 человек.