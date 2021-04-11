Еще две смерти от COVID-19 зарегистрированы в ВСУ. За сутки - 57 новых случаев заболевания, 20 человек госпитализированы
По состоянию на 10.00 11 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 3 014 человек.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.
К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще два летальных случая от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Так, военнослужащий ВС Украины с 6 апреля находился на стационарном лечении в ВМКЦ Северного региона, а работник ВС Украины с 3 апреля находился на стационарном лечении в Одесском областном клиническом медицинском центре "Больница Водников". Несмотря на проводимую терапию 10 апреля состояние их здоровья резко ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия не имели успеха. Выражаем искренние соболезнования близким и родным ...", - сказано в сообщении.
Всего за время пандемии выздоровели 20 046 человек, летальных случаев 70.
На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 967 человек.
За минувшие сутки зарегистрировано 57 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 20 человек.
С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 35 163 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 2 830 медицинских работников.
За минувшие сутки от COVID-19 вакцинированы 677 человек.
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Скільки балбесам не кажи аби негайно запровадили лазерну терапію -
як до баранів...
плюс можна було недавно побачити допис когось на сайт юа - там на одного хворобствующегося - в 15 раз більше медсестер, аніж тут. ну, в загальному, там на сто поцієнтів.
і зарплата.. - в Лівію наші їздили і не скаржились
Всплеск Covid в более чем дюжине штатов, в большинстве из которых наблюдается высокий уровень вакцинации.
Согласно анализу тенденций за последнюю неделю, число случаев коронавируса снова резко возросло в 13 штатах США, в том числе в штатах с одним из самых высоких показателей вакцинации.
По данным Университета Джона Хопкинса, штат Мичиган превышает средний показатель по США по уровню вакцинации, но число случаев заболевания, уровень положительных результатов и количество госпитализаций растут.
Представители органов здравоохранения штата возложили вину на новые очень заразные варианты, которые сейчас распространяются в штате, поскольку эксперты в области здравоохранения предупреждают, что национальные усилия по вакцинации находятся в гонке против заразных штаммов.
В других штатах с одним из самых высоких уровней вакцинации - включая Западную Вирджинию, Мэн и Монтану - также наблюдается всплеск заболеваемости.
Высшие должностные лица здравоохранения, включая доктора Энтони Фаучи и директора CDC доктора Рошель Валенски, заявили, что к концу месяца вариант, который возник в Великобритании, может стать доминирующим штаммом в США.
Считается, что этот штамм примерно на 56% более заразен и возможно в два раза смертоноснее, чем существующий доминирующий штамм в Соединенных Штатах.
https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2021/03/18/covid-spiking-in-over-a-dozen-states-most-with-high-vaccination-rates/?sh=129b979e3ec4 источник