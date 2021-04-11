Польша работает над усилением санкционного режима ЕС в отношении России из-за агрессии против Украины, - МИД республики

Варшава осуществляет активные меры по усилению санкционного режима в отношении Российской Федерации из-за агрессивных действий против Украины.

С таким заявлением выступило МИД Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Польша постоянно работает над усилением санкционного режима ЕС против России из-за ее агрессивной политики в Украине", - сообщили в польском внешнеполитическом ведомстве.

Заявление МИД Польши цитирует польское агентство печати (РАР). Как отмечается, Россия проводит конфронтационную политику, которая традиционно поддерживается демонстративным передвижением войск и провокационными военными учениями, а также широкомасштабной и агрессивной дезинформационной политикой, которая "особенно ярко проявляется в местах соприкосновения, где легко переложить вину за эскалацию на другую сторону конфликта".

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"С середины марта случаев нарушения условий перемирия фиксируется втрое больше, чем в январе и феврале, что подтверждают отчеты СММ ОБСЕ. Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, поддерживаемых Россией. Это приводит к серьезным инцидентам , в результате которых гибнут украинские солдаты", - подчеркивается в польском внешнеполитическом ведомстве.

Также МИД Польши выражает обеспокоенность значительной концентрацией войск у границ с Украиной. "Наше беспокойство, как и союзников, вызывает концентрация российских войск вблизи украинских границ, в частности в оккупированном Крыму и Черном море", - отмечают в ведомстве.

Отмечается, что напряжение усиливают также российские военные учения, которые в апреле должны состояться в разных частях России.

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В МИД Польши отметили, что поддерживают тесные контакты с украинскими коллегами, а в этом году должны состояться еще как минимум несколько встреч на уровне министров и заместителей министров, а также и в многосторонних форматах, например в рамках Люблинского треугольника.

Польское внешнеполитическое ведомство также сообщило, что Польша является в кругу активных стран, которые ставят вопрос российской агрессии на международной арене.

"Польша активно поддерживает и инициирует меры, которые укрепляют международное давление на Россию в рамках ЕС, ООН или ОБСЕ. Мы также активно поддерживаем военную адаптацию НАТО и Украины", - говорится в сообщении МИД РП.

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В министерстве отметили, что Польша готовится возглавить председательство в ОБСЕ, активно вовлечена в процесс урегулирования российско-украинского конфликта. Как отмечается, Польша намерена "эффективно использовать время председательства для осуществления попытки деэскалации ситуации на востоке Украины и поддержки общества в Донбассе, страдающего от конфликта".