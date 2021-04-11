Российские пропагандисты сообщают о создании нового бомбардировщика ПАК ДА, который "сможет преодолевать ПВО стран НАТО". ФОТО
Министерство обороны Российской Федерации утвердило окончательный проект нового бомбардировщика-невидимки. Российские военные тешатся надеждой, что их самолет сможет преодолевать противовоздушную оборону стран НАТО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА Новости
Разработку назвали "перспективный авиационный комплекс дальней авиации" – ПАК ДА.
Россия планирует принять новый бомбардировщик на вооружение до 2027 года, заменив им ракетоносцы Ту-95МС, срок службы которых уже на исходе.
Минобороны РФ утверждают, что самолет сможет незамеченным преодолевать ПВО стран НАТО.
Военные пока скрывают, как будет выглядеть новый самолет. На данный момент доступны только рендеры с предполагаемым обликом бомбардировщика:
Самолет должен быть построен по схеме "летающее крыло", когда подъемную силу создает фактически вся поверхность аппарата.
РИА Новости со ссылкой на собственные источники пишет, что авиаконструкторы уже провели серию стендовых испытаний по оценке уровня радиолокационной заметности на специальных макетах и отдельных полноразмерных элементах бомбардировщика. По данным издания, подтверждены сверхнизкие показатели площади эффективной поверхности рассеяния ПАК ДА.
Бомбардировщик задуман как дозвуковой, что должно увеличить дальность полета. Концепция боевого применения ПАК ДА предполагает ракетные удары по наземным объектам с большой дистанции, речь о преодолении 15 тысяч километров.
"ПАК ДА возьмет на борт и гиперзвуковое вооружение, в том числе новейший "Кинжал". Также самолет сможет управлять группами беспилотных летательных аппаратов.
Малозаметность избавит экипаж от необходимости как можно быстрее покидать район пуска ракет или сброса бомб. Первую силовую установку для ПАК ДА уже собрали "в железе" и скоро отправят на стендовые испытания. Проектировали полностью в "цифре", что максимально упростило запуск производства. В нынешнем году построят еще несколько двигателей, которые также примут участие в стендовых испытаниях", - говорится в материале.
На данный момент в мире существует единственный малозаметный бомбардировщик, построенный по схеме "летающее крыло" - это американский B-2 Spirit, также известный как Stealth Bomber. Он предназначен для прорыва плотной ПВО противника.
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Карабах 2020 , Ливия и Сирия ПОЛНОСТЬЮ развеяли мифы о рашка оружии !
И ВИРТУАЛЬНЫЙ ОБНУЛЕННЫЙ король у нее такой же голый , как и вся рашкинская НЕДОармия образца 50-х годов прошлого века !
В то время как США дали совку около 20 тысяч автомобилей для «Катюш» ( не считая сотен тысяч автомашин для других нужд отсталой красной армии ), в СССР после 22 июня было выпущено для этой цели всего 600 грузовиков (в основном шасси ЗИС-6).
РЖУ не могу - 600 допотопных грузовиков за 4 года !!!!
Причем Студебеккеры в то время воспринимались в красной армии как ИНОПЛАНЕТНЫЕ технологии - вот к чему привело шапкозакидательстьво перед войной с помощью кремлевских пропагандистов по всем сми и в кино ( только один Крючков как надрывался !!! )
То же самое происходит на рашке и сейчас !
Нет у нее НИЧЕГО современного и не будет - нет денег , нет специалистов , нет технологий , нет современных материалов , нет оборудования , нет электроники - ничего нет кроме очередных мячталок , хотелок и мультиков Союзмультфильм !
" Бронепоезда выходят с запасных путей " После многолетнего перерыва на боевое дежурство возвращается уникальный в своем роде вид вооружения. Современные российские бронепоезда будут охранять железную дорогу от диверсантов
Минобороны РФ сообщает, что собирается впервые за последние 15 лет задействовать бронепоезда на учениях войск Южного военного округа. В маневрах примут участие составы "Амур" и "Байкал". В частях Железнодорожных войск Южного военного округа после ремонта и перевооружения сейчас находятся четыре бронепоезда: «Байкал», «Терек», «Амур» и «Дон».
Это и есть те самые вундервафли , о которых путло втюхивает в уши лишнехромосомным ПУТриотам - ровно 27 махов выдает каждый бронепоезд если в топку засыпать аргентинский кокс !
Каждый из составов бронепоезда - маленькая крепость на колесах, для обороны у него есть зенитные пушки и пулеметы. Личный состав уже пробует оружие поезда в действии. При необходимости на платформах можно разместить артиллерию более крупного калибра.
Блин , даже пушки есть !
И пулеметы !
Ну , держитесь , американцы !
США испугались , НАТО в шоке , в Белом Доме паника и началась срочная эвакуация !
Рашка реставрированный бронепоезд времен Буденного на железной дороге США - самый страшный сон каждого американца !
Когда ждать новый российский авианосец? На этот счет 8 лет назад определенно высказался заместитель министра обороны Юрий Борисов ( сейчас он Вице - Премьер ) :
Россия будет строить авианосец, но не в ближайшее десятилетие.
Поскольку в госпрограмме вооружений до 2030 года таких циклопических трат не предусмотрено. Но Главный штаб ВМФ рассчитывает получить новый флагман где-то в 50-х годах. Это, видимо, если все пойдет, как запланировано.
А вот с этим, без сомнения, тоже большие проблемы.
Настолько большие, что российский авианосец имеет слишком много шансов так и остаться в виде модели для международных выставок вооружений.
на 1 апреля 2021 США изготовили и поставили на боевое дежурство свыше 625 самых лучших и современных самолетов в мире - F-35 различных модификаций .
Каждый самолет является носителем ядерного оружия - самыми совершенными высокоточными ядерными планирующими бомбами с возможностью изменения ее мощности !
Самая современная версия термоядерной гравитационной бомбы B61 рассматривается как оперативно тактическое ядерное оружие, способное пробивать перекрытия фортификационных сооружений. Существует несколько опций ядерных зарядов для этого оружия, мощностью: 0,3 Кт, 1,5 Кт, 10 Кт и 50 Кт.
Это просто фантастика и Абсолютное Превосходство Армии США !
Ядерная Бомба B61 12-ой версии имеет длину 3,58 м, вес от 320 до 500 кг, ее бортовая система наведения позволяет проводить метание с точностью всего максимум 2 м отклонения от цели.
«Теперь бомба В61-12 состоит из двух частей - собственно ядерного боеприпаса и комплекта оборудования на основе технологии GPS, преобразующего свободнопадающую бомбу во всепогодный корректируемый боеприпас (Joint Direct Attack Munition, JDAM)»
JDAM представляет собой сочетание хвостового блока с управляемым оперением, позволяющим бомбе осуществлять в процессе наведения необходимые маневры, и компьютера с навигационным оборудованием.
Бомбы, оборудованные комплектом JDAM, направляются к цели интегрированной инерциальной системой наведения в паре с GPS-приемником улучшенной точности, обеспечивая им дальность действия до 30 км от точки сброса.
боевое применение бомб типа JDAM не зависит от погодных условий. Этим они выгодно отличаются от боеприпасов с лазерным и инфракрасным наведением, которым требуется определенная прозрачность атмосферы.
ВВС США приняли первый истребитель F-15EX Advanced Eagle для дальнейших испытаний. F-15EX предназначен для замены старых истребителей F-15C/D военно-воздушных сил США.
Новейшая версия «EX» выдающегося истребителя F-15 оснащена передовой авионикой и системой радиоэлектронной борьбы.
Цифровая кабина обеспечивает доступ в режиме реального времени к информации о поле боя и улучшает понимание пилотом окружающей среды, чтобы снизить рабочую нагрузку, ускорить принятие решений и улучшить управление миссией.
F-15EX основан на Open Mission Systems, что позволяет быстро внедрять цифровые технологии для будущего роста.
F-15EX станет самым вооруженным истребителем в мире и способен нести до 22 управляемых ракет класса «воздух-воздух» или гиперзвуковое оружие.
Абсолютное Превосходство США !