"Продвижение АСУ "Оболонь" - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP", - полковник Кевлюк

Все, кто сегодня продвигает автоматизированную систему управления "Оболонь", хотят украсть деньги налогоплательщиков, впарив армии хлам, который отстает от времени на 20 лет как минимум.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет полковник артиллерии Виктор Кевлюк, который анализирует, "какие же АСУ огнем артиллерии сегодня эксплуатируют партнеры в НАТО".

Далее публикуем его текст полностью.

"Собственные АСУ имеют ВС США (AFADS), ФРГ (ADLER), Франции (ATLAS), Великобритании (BATES), Норвегии (ODIN, ясен пень, кто еще у викингов по вопросам грома и молний?! Да, без шведов не обошлось), Италии (SIR), Польше (TOPAZ). Для полноты картины вспомним Израиль и Залесье.

Если не трогать последних, то АСУ артиллерии решают такие вопросы:

- координация действий средств огневого поражения с системами разведки;

- оптимизация распределения целей;

- управление системами огневой поддержки боевых действий соединений и частей с учетом складывающейся тактической обстановки или по заранее запланированному сценарию;

- автоматизированная обработка разведывательных сведений;

- доведение приказов и распоряжений;

- управление силами и средствами артиллерийской разведки;

- выбор оптимальных мест развертывания постов и позиций средств артиллерийской разведки;

- топогеодезическая привязка ОП, КСП, постов и позиций артиллерийской разведки;

- управление и контроль материально-технического обеспечения артиллерийских подразделений.

Для тех, кто стучится в дверь завтрашнего дня, есть набор требований для разработки АСУ огневой поддержкой:

• STANAG 4537 (NATO ARMAMENTS BALLISTIC KERNEL (NABK) AND OTHER SHARABLE FIRE CONTROL SOFTWARE) - стандарт разработки АСУ управления огневой поддержкой на основе так называемого баллистического ядра НАТО (не используются таблицы стрельбы, вместо этого математически описано движение твердого тела в воздухе по баллистической траектории )

• Adatp3 (APP11) (устанавливает формат текстовых сообщений в АСУ, их в РОА НАТО где-то с 400);

• совместимость с платформой ASCA (Artillery Systems Cooperative Activities, интерфейс, который обеспечивает обмен данных во время действий в составе многонациональных сил);

• возможность использования VMF (переменный формат сообщения);

• соответствие артиллерийским процедурам AArtyP (NATO LAND-BASED FIRE SUPPORT PROCEDURES)

• использование метеорологических данных, соответствующих STANAG 4082, STANAG 6022.

И вот тут, господа, следует остановиться и спросить разработчиков различных "Оболонь" - "А у вас все соблюдено?". И грустно посмотреть за горизонт, закурить, взять бандуру и спеть о том, как мы далеки "от стандартов НАТО".

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Вкратце о том, у кого что:

США: AFADS (которая изменила Taсfire). Ребятам с Raytheon - очередной респект, не пожалели 400 млн долларов на разработку. Решает все вопросы, но функции отображения данных для стрельбы на боевых машинах, их ориентирования и определения координат осуществляются другими системами. Сильная сторона - плотная интеграция с общевойсковыми системами планирования и управления боем во всех звеньях до корпуса включительно, обеспечено взаимодействие с передовыми авианаводчиками, ударными вертолетами и штурмовиками, кораблями, осуществляющими огневую поддержку, и десантными кораблями, АСУ РЭБ, разведки и много чем еще (до 80 систем управления другими войсками и оружием). Не думаю, что Raytheon лоханулся и потерял обмен данными с метеостанциями, хотя напрямую нигде таких данных не нашел. AFADS одобрена для продажи за границу.

ФРГ: ADLER ИИ (Artillerie-, Daten-, Lage- und Einsatz-Rechnerverbund). Система обеспечивает связь между разведывательными системами и огневыми подразделениями, обеспечивает обмен информацией между командной и информационной системами Сухопутных войск (FüInfoSys H). Немного устарела, ведутся работы над ADLER III и совсем перспективной EAFLS. К слову, Литва покупает ADLER III (уже купила дивизион PzH-2000, угадываем, кто советует по вопросам развития литовской артиллерии). Выбор литовцев лично я поддерживаю, это одно из лучшего, что в Европе сегодня можно приобрести.

Франция: ATLAS (L'automatisation des tirs et liaisons de l'artillerie sol / sol). Разработчик - THALES. Пришла на смену АСУ ATILA. Система обеспечивает управление и автоматическую передачу информации между КП полка и артиллерийскими подразделениями по огневым задачам, командам, разведывательным данным и логистике. Осуществляет оптимизацию распределения целей между свободными подразделениями. Расчет данных для стрельбы проводится на КП батареи (кстати, разворачиваются на огневых позициях, а не на переднем крае). ATLAS для подразделений РСЗО несколько иная и называется ATLAS-LRM. По логистике - обмен инфой только о наличии и расходе боеприпасов. Разведданные - геопространственная информация и батареи противника, другое не отображается (не знаю почему). Четко прописано, что берет метеоданные от станции CHIROCCO.

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Польша: TOPAZ. 5 млн злотых. Скромно, но со вкусом. Считается, что разработка этой АСУ мощно толкнула все артиллерийские разработки Польши вперед. Военные начали сами в 1994 году, но в 1997 поняли, что как-то не так должно быть и создали фирму WB Electronics, которая и разработала АСУ. Уже в те времена промышленники поняли, что без АСУ - никак, и стали приглашать WB Electronics ставить АСУ на свои пушки-минометы. Электронщиками было интегрировано систему предупреждения о враждебном облучении SSP-1 Obra-3, датчик температуры ствола пушки, радар измерения начальной скорости и инерционную навигационную систему TALIN 5000. TOPAZ подняли до уровня комплексного решения для модуля Regina (управление огневой поддержкой дивизии). Сегодня каждая пушка, оборудованная TOPAZ, имеет собственную систему навигации и баллистический компьютер, что при необходимости позволяет выполнять огневые задачи автономно. В 2016 WB Electronics вошла в пул компаний, которые поставят Войску Польскому 4 дивизионные комплекты Regina на 4,6 млрд злотых. Молча завидуем. В TOPAZ реализована функция вычисления применения боеприпасов стандарта STANAG 4537 "NATO Indirect Fire Appreciation Kernel", определение данных для стрельбы по стандарту STANAG 4355 "The Modified Point-Mass Trajectory Model", но для продвижения экспорта в восточном направлении реализовано STANAG 4119 "Standard Firing Tables Format "(наши родненькие таблицы стрельбы). Сцуко, вот почему они смогли, а мы - с буссолью до сих пор?!

Других из-за нехватки места пропущу (Норвегия - 1 адн, Италия - 3 артполка аж по 3 батареи в каждом), но их АСУ разработаны с соблюдением требований, упомянутых мной в начале поста и решают все то же. Британская АСУ BATES (Battlefield Artillery Target Engagement System) - несколько старенькая, но живая, покупать у младших братьев AFADS не планируют вроде как, хотя официально заявлялось, что в 2006 система выведена из эксплуатации. Израиль (ELBIT SYSTEM, хорошо нам знакомая) принял на вооружение свою АСУ "עמוד האש" ( "Огненный столб"). Все как у людей, хотя структура артиллерии ЦАХАЛа - мозги взорвать можно.

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Мораль:

- артиллерия должна перейти на артиллерийские процедуры AArtyP, что и станет воплощением стандарта НАТО в РВА ВС Украины, все остальное - разговоры пустые;

- АСУ огневой поддержкой должны разрабатываться на основе STANAG 4537 (NATO ARMAMENTS BALLISTIC KERNEL), все, кто разрабатывает иначе - в топку, ведь заплатим дважды;

- про "Оболонь" мне рассказывали в академии в 2000 году. В 2021 ее еще нет в войсках. Где она и не нужна, потому что войскам винтаж не надо. Все, кто продвигает "Оболонь", хотят украсть деньги налогоплательщиков, впарив армии хлам, который отстает от времени на 20 лет как минимум".

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