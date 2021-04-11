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"Продвижение АСУ "Оболонь" - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP", - полковник Кевлюк

Все, кто сегодня продвигает автоматизированную систему управления "Оболонь", хотят украсть деньги налогоплательщиков, впарив армии хлам, который отстает от времени на 20 лет как минимум.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook пишет полковник артиллерии Виктор Кевлюк, который анализирует, "какие же АСУ огнем артиллерии сегодня эксплуатируют партнеры в НАТО".

Далее публикуем его текст полностью. 

"Собственные АСУ имеют ВС США (AFADS), ФРГ (ADLER), Франции (ATLAS), Великобритании (BATES), Норвегии (ODIN, ясен пень, кто еще у викингов по вопросам грома и молний?! Да, без шведов не обошлось), Италии (SIR), Польше (TOPAZ). Для полноты картины вспомним Израиль и Залесье.

Если не трогать последних, то АСУ артиллерии решают такие вопросы:

- координация действий средств огневого поражения с системами разведки;
- оптимизация распределения целей;
- управление системами огневой поддержки боевых действий соединений и частей с учетом складывающейся тактической обстановки или по заранее запланированному сценарию;
- автоматизированная обработка разведывательных сведений;
- доведение приказов и распоряжений;
- управление силами и средствами артиллерийской разведки;
- выбор оптимальных мест развертывания постов и позиций средств артиллерийской разведки;
- топогеодезическая привязка ОП, КСП, постов и позиций артиллерийской разведки;
- управление и контроль материально-технического обеспечения артиллерийских подразделений.

Для тех, кто стучится в дверь завтрашнего дня, есть набор требований для разработки АСУ огневой поддержкой:

• STANAG 4537 (NATO ARMAMENTS BALLISTIC KERNEL (NABK) AND OTHER SHARABLE FIRE CONTROL SOFTWARE) - стандарт разработки АСУ управления огневой поддержкой на основе так называемого баллистического ядра НАТО (не используются таблицы стрельбы, вместо этого математически описано движение твердого тела в воздухе по баллистической траектории )
• Adatp3 (APP11) (устанавливает формат текстовых сообщений в АСУ, их в РОА НАТО где-то с 400);
• совместимость с платформой ASCA (Artillery Systems Cooperative Activities, интерфейс, который обеспечивает обмен данных во время действий в составе многонациональных сил);
• возможность использования VMF (переменный формат сообщения);
• соответствие артиллерийским процедурам AArtyP (NATO LAND-BASED FIRE SUPPORT PROCEDURES)
• использование метеорологических данных, соответствующих STANAG 4082, STANAG 6022.

И вот тут, господа, следует остановиться и спросить разработчиков различных "Оболонь" - "А у вас все соблюдено?". И грустно посмотреть за горизонт, закурить, взять бандуру и спеть о том, как мы далеки "от стандартов НАТО".

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Вкратце о том, у кого что:

США: AFADS (которая изменила Taсfire). Ребятам с Raytheon - очередной респект, не пожалели 400 млн долларов на разработку. Решает все вопросы, но функции отображения данных для стрельбы на боевых машинах, их ориентирования и определения координат осуществляются другими системами. Сильная сторона - плотная интеграция с общевойсковыми системами планирования и управления боем во всех звеньях до корпуса включительно, обеспечено взаимодействие с передовыми авианаводчиками, ударными вертолетами и штурмовиками, кораблями, осуществляющими огневую поддержку, и десантными кораблями, АСУ РЭБ, разведки и много чем еще (до 80 систем управления другими войсками и оружием). Не думаю, что Raytheon лоханулся и потерял обмен данными с метеостанциями, хотя напрямую нигде таких данных не нашел. AFADS одобрена для продажи за границу.

ФРГ: ADLER ИИ (Artillerie-, Daten-, Lage- und Einsatz-Rechnerverbund). Система обеспечивает связь между разведывательными системами и огневыми подразделениями, обеспечивает обмен информацией между командной и информационной системами Сухопутных войск (FüInfoSys H). Немного устарела, ведутся работы над ADLER III и совсем перспективной EAFLS. К слову, Литва покупает ADLER III (уже купила дивизион PzH-2000, угадываем, кто советует по вопросам развития литовской артиллерии). Выбор литовцев лично я поддерживаю, это одно из лучшего, что в Европе сегодня можно приобрести.

Франция: ATLAS (L'automatisation des tirs et liaisons de l'artillerie sol / sol). Разработчик - THALES. Пришла на смену АСУ ATILA. Система обеспечивает управление и автоматическую передачу информации между КП полка и артиллерийскими подразделениями по огневым задачам, командам, разведывательным данным и логистике. Осуществляет оптимизацию распределения целей между свободными подразделениями. Расчет данных для стрельбы проводится на КП батареи (кстати, разворачиваются на огневых позициях, а не на переднем крае). ATLAS для подразделений РСЗО несколько иная и называется ATLAS-LRM. По логистике - обмен инфой только о наличии и расходе боеприпасов. Разведданные - геопространственная информация и батареи противника, другое не отображается (не знаю почему). Четко прописано, что берет метеоданные от станции CHIROCCO.

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Польша: TOPAZ. 5 млн злотых. Скромно, но со вкусом. Считается, что разработка этой АСУ мощно толкнула все артиллерийские разработки Польши вперед. Военные начали сами в 1994 году, но в 1997 поняли, что как-то не так должно быть и создали фирму WB Electronics, которая и разработала АСУ. Уже в те времена промышленники поняли, что без АСУ - никак, и стали приглашать WB Electronics ставить АСУ на свои пушки-минометы. Электронщиками было интегрировано систему предупреждения о враждебном облучении SSP-1 Obra-3, датчик температуры ствола пушки, радар измерения начальной скорости и инерционную навигационную систему TALIN 5000. TOPAZ подняли до уровня комплексного решения для модуля Regina (управление огневой поддержкой дивизии). Сегодня каждая пушка, оборудованная TOPAZ, имеет собственную систему навигации и баллистический компьютер, что при необходимости позволяет выполнять огневые задачи автономно. В 2016 WB Electronics вошла в пул компаний, которые поставят Войску Польскому 4 дивизионные комплекты Regina на 4,6 млрд злотых. Молча завидуем. В TOPAZ реализована функция вычисления применения боеприпасов стандарта STANAG 4537 "NATO Indirect Fire Appreciation Kernel", определение данных для стрельбы по стандарту STANAG 4355 "The Modified Point-Mass Trajectory Model", но для продвижения экспорта в восточном направлении реализовано STANAG 4119 "Standard Firing Tables Format "(наши родненькие таблицы стрельбы). Сцуко, вот почему они смогли, а мы - с буссолью до сих пор?!

Других из-за нехватки места пропущу (Норвегия - 1 адн, Италия - 3 артполка аж по 3 батареи в каждом), но их АСУ разработаны с соблюдением требований, упомянутых мной в начале поста и решают все то же. Британская АСУ BATES (Battlefield Artillery Target Engagement System) - несколько старенькая, но живая, покупать у младших братьев AFADS не планируют вроде как, хотя официально заявлялось, что в 2006 система выведена из эксплуатации. Израиль (ELBIT SYSTEM, хорошо нам знакомая) принял на вооружение свою АСУ "עמוד האש" ( "Огненный столб"). Все как у людей, хотя структура артиллерии ЦАХАЛа - мозги взорвать можно.

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Мораль:

- артиллерия должна перейти на артиллерийские процедуры AArtyP, что и станет воплощением стандарта НАТО в РВА ВС Украины, все остальное - разговоры пустые;
- АСУ огневой поддержкой должны разрабатываться на основе STANAG 4537 (NATO ARMAMENTS BALLISTIC KERNEL), все, кто разрабатывает иначе - в топку, ведь заплатим дважды;
- про "Оболонь" мне рассказывали в академии в 2000 году. В 2021 ее еще нет в войсках. Где она и не нужна, потому что войскам винтаж не надо. Все, кто продвигает "Оболонь", хотят украсть деньги налогоплательщиков, впарив армии хлам, который отстает от времени на 20 лет как минимум".

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Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 01
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 02
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 03
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 04
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 05
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 06
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 07
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 08
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 09
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 10
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 11
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 12
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 13
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 14

Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 15
Продвижение АСУ Оболонь - воровство денег налогоплательщиков, артиллерия должна перейти на стандарт AArtyP, - полковник Кевлюк 16

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Автор: 

армия (8502) оборона (5228) оружие (10254) артиллерия (643) ВСУ (6673)


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Топ комментарии
+20
глядя на рожу нашего министра обороны, понимаешь что его основные задачи никак не направлены на защиту интересов Украины
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11.04.2021 14:20
+15
💯 % зажравшийся совкодрочер
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11.04.2021 14:44
+9
это и было основным требованием при приёме на должность...
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11.04.2021 15:03
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_У викингов по вопросам грома и молний ещё Тор. А путлер не нужен, это понятно - уничтожить.
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11.04.2021 14:20 Ответить
глядя на рожу нашего министра обороны, понимаешь что его основные задачи никак не направлены на защиту интересов Украины
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11.04.2021 14:20 Ответить
💯 % зажравшийся совкодрочер
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11.04.2021 14:44 Ответить
это и было основным требованием при приёме на должность...
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11.04.2021 15:03 Ответить
Как минимум, не удивляет.
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11.04.2021 14:20 Ответить
Ребята отличные названия! Троещины у вас нет?
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11.04.2021 14:20 Ответить
По сути - это Троещина...
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11.04.2021 14:27 Ответить
Троещина запрещена, как оружие массового поражения!!! Страшная штука, однако.
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11.04.2021 14:31 Ответить
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11.04.2021 15:53 Ответить
Та ню ... Вже 30-ть років триндять..
Біг на місці чи скачки вверх....на місці..
Пацталом!!
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11.04.2021 14:27 Ответить
Все это хорошо, что в НАТО. Вопрос в готовности самого комплекса, как всегда. Если у Украины нет альтернатив сейчас, а Оболонь можно быстро поставить в войска - значит надо поставлять. А не теоретизировать. Паралельно можно по стандартам НАЬО разрабатывыть. Если мыслить, что где-то лучше, то Ольха с Нептуном ненужна, потому что есть лучшее. Не манипуляции ли это, чтобы у ВСУ в итоге вообще ничего не было?
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11.04.2021 14:29 Ответить
Вопрос в том, что некоторые наши чудо-разработки стремятся по цене обогнать иностранные, при сомнительных характеристиках, и по итогу выходит, не лучше ли сразу готовые решения покупать за адекватные деньги, а не превращать разработку и внедрение отечественных девайсов в многолетний и многомилионный сериал с непонятным результатом на выходе
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11.04.2021 14:41 Ответить
В таком варианте - лучше закупать готовые современные комплексы. Азербайджан это продемонстрировал.
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11.04.2021 14:50 Ответить
Боєздатність залежить від суми відката !!!))))
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11.04.2021 14:29 Ответить
По еще совдеповским стандартам в Украине после развала совка остался огромный куст АСУВ как тактического, так и стратегического звена. Даже по меркам совдепии это было вполне совершенное оборудование - но тут встает вопрос: старый коммунпоц, собрирающийся бегать по полям с автомато, как и его предшественник в ТКГ, так и Онотоль-"лудшийпрезидент" окончательно закопали эту систему (Маневр - как сухопутная версия АСУВ). А во всяком случае в 14-м, многие ее компоненты позволили бы сохранить сотни, если не тысячи жизней наших воинов.

Но, *****, хоть один из этих тридваразов призван к ответу? Вопрос риторический...
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11.04.2021 14:31 Ответить
Підвищення боєздатності ВСУ ,в сценаріі кремлівського балагана не передбачено !!!)))
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11.04.2021 14:31 Ответить
ага.. и ЧЕМ занимались турчинов с порошенко 5,5 года?
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11.04.2021 18:24 Ответить
Зтримували агресивний наступ московської гидоти!! Бездіяльність попередників не виправдовує бездіяльність чинної влади !!! Треба пам"ятати минуле ,як власний досвід і робити з нього висновки ,але жити слід сьогоденням та майбутнім !!!))))
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11.04.2021 18:29 Ответить
_Ну верно: нужно разрабатывать перспективную систему, а не такую, что является устаревшей ещё к моменту проектирования.
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11.04.2021 14:35 Ответить
Была похожая история про ЧАЭС - где-то раздобыли старые чертежи и впаривали их как новую разработку системы радиационного конроля...
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11.04.2021 14:54 Ответить
О откат? С американских систем же ж никакого отката!
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11.04.2021 15:00 Ответить
Эта на 20 лет отстает то следущая передовая которую надо еще разроботать насколько лет
отстанет . Ответ у Хаджи Насредина оманский осел не вечен.
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11.04.2021 15:18 Ответить
цей полковник засланий казачок.
Всі 30 років незалежності такі от полковники витрачали державні кошти поки не треба було приймати на озброєння.
Після чого знаходився новий полковник який казав що старе - то фігня і треба з нуля розробляти нове.
І так по колу
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11.04.2021 23:32 Ответить
Вот когда начнутся аресты чиновников Мин Обороны, с решениями судов о конфискации десятков квартир, особняков, элитных авто записанных на троюродную бабушку
Вот тогда я поверю в желание реформировать ВСУ, а пока это мародёрство в воюющей стране
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11.04.2021 16:35 Ответить
прочитал требования - выглядят как простые. самая сложная часть - это чтобы пушки САМИ водили стволом и стреляли - или это не требуется?
в Украине пачка софтв фирм которые сделают это за полгода.. и недорого
7 лет прошло - и ГДЕ результат?
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11.04.2021 18:23 Ответить
Запросите хлам у нато, получите оболонь получается. Им старье все равно не нужно. Может кроме обеспокоености подкинут дровищек
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12.04.2021 06:08 Ответить
Спасибо полковнику за детальный разбор по полочкам и уличение коррупционеров.
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12.04.2021 09:10 Ответить
 
 