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Новости Агрессия России против Украины
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Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ, - МИД

Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ, - МИД

Все больше стран решительно заявили о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне эскалации ситуации со стороны РФ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Он подчеркнул, что глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба за 11 дней провел 16 телефонных разговоров с главами внешнеполитических ведомств Великобритании, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канады, Латвии, Молдовы, Нидерландов, Германии, Словакии, США, Франции, Швеции, а также высоким представителем ЕС и генеральным секретарем ОБСЕ.

"О своей солидарности с Украиной твердо заявили руководители МИД Болгарии, Литвы, Польши и МИД Чехии. Генеральный секретарь НАТО во время телефонного разговора с президентом Украины подчеркнул, что Альянс остается преданным партнерству с Украиной и поддерживает нашу страну. О поддержке Украины заявил вчера во время встречи с главой Украинского государства и президент Турции. Спасибо всем нашим партнерам за это проявление солидарности!", - написал Николенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эскалация Россией ситуации на Донбассе является самой масштабной за последние годы, - заявление МИД

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым.

Также читайте: Россия перебросила к границам Украины самое большое количество войск с 2014 года, - США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Тем временем, 8 апреля Президент Украины Владимир Зеленский отбыл на Донбасс в зону ООС: "Едем на места обострения на Донбассе. Хочу быть с нашими солдатами в тяжелые времена".

Также 8 апреля Меркель и Путин обсудили обострение ситуации на Донбассе.

8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

МИД (6987) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+6
Вы, кацапы, как всегда, косите под дурачка и у вас получается без напряга
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11.04.2021 15:14
+4
Два эсминца - это груз ракет, которого хватит два раза уничтожить весь черноморский флот *********.
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11.04.2021 15:11
+3
Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ, - МИД - Цензор.НЕТ 6189
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11.04.2021 15:08
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Правила форума Совет форумчан
Любые сигналы лучше подкреплять конкретными действиями в Чёрном море и в воздушном пространстве Украины, а также не забывать присылать новые транспортные самолёты с загадочным содержимым, так как больной клиент с севера понимает только дела, а не слова и "озабоченности"
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11.04.2021 15:06 Ответить
Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ, - МИД - Цензор.НЕТ 6189
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11.04.2021 15:08 Ответить
Слова для таких як путін мало значать. Для нього важливо знати, чи готові датийому відсіч. Він веде підготовку до війниа А всі наші друзі відступили і говорять ай-я яй.і ми вам не допоможемо. а ви тримайтеся. приблизно так починалася друга світова а Європа може отримати другу Сірію під боком
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11.04.2021 15:09 Ответить
Кралчука тоже поддерживали и что-то там гарантировали(озабоченность?)

аж 2 эсминца пройдут в ЧМ 14-го и 15-го числа - офигенная поддержка.
я бы просто предупредил шо у нас 5 АЭС и если шо, то не гарантирую
вернее, не только лишь не гарантирую, мало кто может это делать))))
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11.04.2021 15:09 Ответить
Два эсминца - это груз ракет, которого хватит два раза уничтожить весь черноморский флот *********.
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11.04.2021 15:11 Ответить
Вы, кацапы, как всегда, косите под дурачка и у вас получается без напряга
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11.04.2021 15:14 Ответить
не думаю, что они будут пулять в русаков, но эсминцы сильны не только ракетным вооружением
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11.04.2021 15:20 Ответить
кацапы уже заднюю включают, так что и пулять не пришлось.
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11.04.2021 15:21 Ответить
пока только все накаляется
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11.04.2021 15:24 Ответить
Просто процесс имеет инерцию.
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11.04.2021 15:25 Ответить
Ага! "Пулять" вони будуть... Губу закоти.
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11.04.2021 16:00 Ответить
перечитайте еще раз мой пост, но теперь все буквы
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11.04.2021 16:12 Ответить
Вибачаюсь... " Нєдоглядєл".
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11.04.2021 16:14 Ответить
Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ, - МИД - Цензор.НЕТ 781
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11.04.2021 15:11 Ответить
сигнал солидарности - крайне полезная вещь, но пару вагонов TOW-1 и стингеров куда полезнее.
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11.04.2021 15:18 Ответить
5 чи 6 днів в України літали військові вантажні літаки США, сьогодні ще прилетів, там мабуть солодка вата?
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11.04.2021 16:54 Ответить
звучит как музыка, если это правда, конечно
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11.04.2021 16:58 Ответить
раджу погортать стрічку на діалог.юа, там пишуть чи не про кожен проліт транспортників чи безпілотників, та і я сам на флайтрадарі дивився
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11.04.2021 17:03 Ответить
А яка глибока буде "стурбованість"... Безмежна "стурбованість"... Безкрайня...
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11.04.2021 15:59 Ответить
Значит доверяют и ценят Зеленского
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11.04.2021 17:17 Ответить
не ЗЕленого ублюдка, а Україну. Бо вашого придурка Вову ЗЕ, з його Днем народження, не привітав НІХТО - ні Меркель, ні Макрон, ні Байден Дуже поважають, однозначно
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11.04.2021 17:53 Ответить
Так меркель для вас старая комсомолка на подсосе *****.
макрон марионетка *****
трамп на крючке у *****.
И ты хотел, что бы такие твари поздравляли президента Украины? Мдаааа.
А вот пэтюньку они поздравляли)))))
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11.04.2021 18:19 Ответить
...а щодо Меркель і Макрона - так тут питання не до мене. Ваша ЗЕлена гнида обісцяла б усі свої штанці від гордості, що його сама тітонька Меркель привітала. Чекала ЗЕлена гнида цілий свій день народження, що його привітає хоч хтось з Євро Союзу - чи Італія, чи Британія, чи Польща.. НІХТО не привітав А Пороха - весь світ вітав!
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11.04.2021 18:56 Ответить
До чого тут ТРАМП, ЗЕбл? Піди проспися - Президентом США вже давно БАЙДЕН
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11.04.2021 19:06 Ответить
Солідарність це літаки НАТО у небі над Україною коли це дуже знадобиться.
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11.04.2021 19:43 Ответить
Российские братки мародеры хотят поживиться украинской кровью и разорить наши жилища, готовьтесь россияне к получению похоронок с захватнической войны, Крымнаша и зайти на за спинами местных пророссийских зомбаков, разорив Донбасс, у нас не получится. Россфашисты будут уничтожены, Победа будет за нами. Слава Украине!
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11.04.2021 19:55 Ответить
 
 