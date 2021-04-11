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Новости Агрессия России против Украины Российские террористы сбили Боинг
26 202 48

У донецких террористов, фигурантов дела MH17, в день катастрофы был контакт с РФ на высшем уровне, - нидерландские СМИ

У фигурантов дела о катастрофе самолета MH17 на Донбассе в день его сбития 17 июля 2014 года был контакт с Москвой на высшем уровне. При этом в течение нескольких часов они не знали, что сбили из "Бука" пассажирский лайнер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы Nieuwsuur на нидерландском телеканале NOS.

Журналисты Nieuwsuur имеют в своем распоряжении тысячи телефонных разговоров главаря разведки так называемой "ДНР" Сергея Дубинского ("Хмурый"). Разговоры датируются июлем и августом 2014 года, то есть до и после катастрофы MH17. Эти записи дают подробную картину реальности войны на Донбассе.

Согласно расследованию, единственный фигурант, который принимает участие в судебном процессе в Гааге, - россиянин Олег Пулатов - в течение нескольких часов после катастрофы Boeing вообще не знал об инциденте. Кроме того, Дубинский тоже не знал о том, что из "Бука" сбили именно пассажирский самолет. Но, как полагают прокуроры, это не имеет никакого значения для обвинения. Согласно их позиции, эти боевики не являются комбатантами и должны понести всю ответственность за гибель Boeing.

Записи предоставлены Службой безопасности Украины.

Записи также показывают, что влияние России на боевиков существенно возросло с начала июля 2014 года. Утверждается, что Москва на тот момент была полностью вовлечена в военно-стратегические решения в ходе военных действий на Донбассе. А также самостоятельно назначала политическое руководство "республики".

Уже с июля 2014 боевики получают средства связи, которые невозможно прослушать. По словам самого Дубинского, связь через них проходила через Москву и ФСБ. Боевики знали, что их могут подслушать, и поэтому часто встречаются лично.

В разговоре 17 июля 2014 год в день катастрофы MH17 Дубинский утверждает, что имеет прямой контакт с Москвой. А его командир, "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин провел беседу с Москвой на высшем уровне.

В тот же день Дубинский много говорил о ракетном комплексе "Бук", который в итоге сбил MH17. В 16:20 самолет с 298 пассажирами исчез с радаров, в результате катастрофы погибли все пассажиры, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Менее чем через полчаса после катастрофы Дубинский узнает от своих сообщников, что они якобы сбили украинский истребитель. Затем Дубинскому требуется почти два часа, чтобы обнаружить, что в это время был сбит "Боинг". Когда он требует разъяснений, его подчиненные меняют свою историю. Они повторяют, что сбили истребитель противника, но только после того, как он якобы сбил "Боинг".

Это теория в последствии легла в основу версии Министерства обороны России. Но большая часть этой информации вскоре оказывается фейковой и в районе пролета Малазийского лайнера не было других самолетов.

Позже российские власти переходят к версии о том, что MH17 сбил украинский "Бук"-. Но из прослушанных разговоров с главным фигурнатом Дубинским об этом нигде не упоминается.

Российская установка "Бук" будет оставаться в этом районе в течение нескольких часов после катастрофы и вернется в Россию только под покровом ночи. В течение этого времени Дубинский и Гиркин понятия не имеют, где находится оружие.

Записи также дают показательную картину того, как боевики обращались друг с другом и как запугивание и воровство были частью тогдашней повседневной практики.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.

россия (96074) терроризм (18692) Боинг-777 Malaysia Airlines (1374) Бук (658)


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Топ комментарии
+16
С дьяволом во плоти у них был контакт, и контракт

У донецких террористов, фигурантов дела MH17 в день катастрофы был контакт с РФ на высшем уровне, - нидерландские СМИ - Цензор.НЕТ 2602
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11.04.2021 15:47
+15
Как не знали,что сбили пассажирский,если по нему и стреляли? Только не по малазийскому, а по своему родненькому аэрофлоту с двумя сотнями крепостных в роли овечек на заклание от рук хунты.А на границах уже стояли танки с заведенными двигателями и желанием отомстить фошиздам
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11.04.2021 16:35
+14
А шо внатуре кто-то думал что Бук оказался в Украине без решения в "РФ на высшем уровне"?
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11.04.2021 16:02
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Правила форума Совет форумчан
Судя по дате 17 июля 2021 года - то прям письмо из будущего))
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11.04.2021 15:46 Ответить
Куча ошибок в статье. Погибли окупанты и проч..
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11.04.2021 15:49 Ответить
оккупанты от англ "occupants", т.е. обитатели (пассажиры и экипаж в данном случае).
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11.04.2021 16:40 Ответить
С дьяволом во плоти у них был контакт, и контракт

У донецких террористов, фигурантов дела MH17 в день катастрофы был контакт с РФ на высшем уровне, - нидерландские СМИ - Цензор.НЕТ 2602
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11.04.2021 15:47 Ответить
мы будем двигать мальчиков, девочек впереди, и пусть токо попробуют стрелять! это ппц, шоб мой дед так воевал...
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11.04.2021 15:48 Ответить
"в результате катастрофы погибли все оккупанты" Источник: https://censor.net/ru/n3258993
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11.04.2021 15:48 Ответить
А шо внатуре кто-то думал что Бук оказался в Украине без решения в "РФ на высшем уровне"?
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11.04.2021 16:02 Ответить
Эй, редакция, хватит шмаль курить. "В 16:20 самолет с 298 пассажирами исчез с радаров, в результате катастрофы погибли все оккупанты, в том числе 196 граждан Нидерландов."
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11.04.2021 16:03 Ответить
я буду гнать мальчиков, впереди - ЗА ТАКИЕ СЛОВА НАДО УБИВАТЬ!!!
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11.04.2021 16:08 Ответить
если бы не было так грустно, новость редакции вызывает гомерический смех.
"в день его сбития 17 июля 2021, в результате катастрофы погибли все оккупанты"
Не мы конечно, не против, если Бутусов в курсе что 17 июля 2021 погибнут все окупанты, мы прям рады
Но ребята, вы хоть читайте что публикуете!
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11.04.2021 16:19 Ответить
а если серьезно, сколько еще лет нидерланды будут жевать сопли?? где приговоры? где вой на весь мир? где санкции?? создается впечатление, что они ждут когда путин сдохнет, чтоб потом гордо огласить обвиняемого.
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11.04.2021 16:23 Ответить
Audiatur et altera pars (c)
Выросшим в совковой реальности не понять принципов верховенства права
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11.04.2021 16:25 Ответить
В летом 2014-го сбу что-то хоть из себя представляло цивилизованное: собирало разведданные, засылало диверсантов, прослушивало разговоры. А сейчас что? С приходом квартала95 в управление службы безопасности страны, ведомство полностью переквалифицировалось в крышевании контрабаса, в терроризирование предпринимателей, слив кацапам всех гос секретов и выполнения политических переследований опонентов. Я с ужасом представляю, что бы насобирали бакановские чертоловы, если mh17 сбилибы в 2021, а не 2014-м
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11.04.2021 16:23 Ответить
Зєля весь Світ підставив з вагнергейтом. Зараз Раша б не бикувала біля наших кордонів зі зброєю, а заховалась би і не відсвічувала, поки ці вагнерівці давали б покази в Гаазі.
______
Зєлю геть. Дострокові.
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11.04.2021 16:26 Ответить
Бабу Ягу - жЮлю на трон!!
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11.04.2021 18:54 Ответить
Я вже рік Зеркаль агітую, як єдину, а він зацикливсь на юлєфобії і спить. Прокидайся! Ти, здається вкакавсь
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11.04.2021 20:00 Ответить
Зеркаль за бабу жЮльку агітуєш? і як успіхи, Ваня?
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11.04.2021 20:50 Ответить
близка трансформация туПина в Каддафи.... дело времени......
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11.04.2021 16:28 Ответить
Бестолковость изложения и тупость редакторов, - не отменяют факта.
"Бук" направили с засРашки в Украину по указанию плешивой тварх.
Ракета Бука сбила пассажирский самолёт, что привело к гибели 298 пассажиров и членов экипажа рейса МН17.
Полную ответственность за массовое убийство несёт плешивая мразь.
Точка!
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11.04.2021 16:35 Ответить
Как не знали,что сбили пассажирский,если по нему и стреляли? Только не по малазийскому, а по своему родненькому аэрофлоту с двумя сотнями крепостных в роли овечек на заклание от рук хунты.А на границах уже стояли танки с заведенными двигателями и желанием отомстить фошиздам
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11.04.2021 16:35 Ответить
Это вы в самую "цяточку " попали.
Об этом "гляйвице" Венидиктов проболтался в 2014-15 году.
Попутали "декоммунизированные" населённые пункты (на картах были старые совковые названия) и стали не на ту позицию.
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11.04.2021 20:17 Ответить
ничего не получится
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11.04.2021 16:39 Ответить
Я лично видел в российском интернет-издании "24" новость о сбитом украинском транспортником АН-26. Захожу через несколько часов опять - а новость уже исчезла. Т.е., кацапы сами спалились.
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11.04.2021 16:46 Ответить
а ще й твіттері була інфа від гіркіна, де він вихвалявся, що вальнули український транспортник!
потім пост зник
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11.04.2021 19:33 Ответить
Щось не подобається мені це наголошування, що "не знали". Думаю, що замовник з кремля знав наперед. А шушера могла дійсно бути використана в темну. Потрібен ЕКІПАЖ БУКА, який швидше за все вже того. Яка різниця, що знав чи говорив гіркін? Екіпаж міг мати секретний наказ збити цивільний літак. А нам так і будуть гнати про якихось перевізників і прапорщиків, хоча жоден з них стріляти з Бука не вміє. Задачею дубинського була доставка Бука. Екіпаж чомусь не фігурує.
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11.04.2021 16:57 Ответить
То все класно але цікаво би було дізнатися причину ,чому його збили , як і той що в Ірані!
Всі цикляться на факті , розслідуванні , а причина нікого чомусь не цікавить. Дивно?
Совєти хоч збили корейців під приводом порушення границі, рейс з Ізраїля приписали "випадковій" українській ракеті, котра навіть з допомого буксира недлплюнулась би на таку висоту. Цей рейс ,МН17, якогось хєра диспетчири направили над далбасом, а бук чомусь блудив у степах України щоб стрільнути і здриснути, а все списати на "бойові дії". В Ірані борт збили практично в зоні зльоту "помилково" тільки двома ракетами? Статистика показує що це війна з пасажирськими літаками,а причини невідомі. Я вже мовчу про про Хатинь ,де літак завалила бойова береза.
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11.04.2021 17:06 Ответить
сбили по приказу из россии, при этом местные не знали, когда и кого,
у них был приказ принять и обеспечить,
наведение проводилось из ростова
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12.04.2021 04:01 Ответить
Та то всім давно зрозуміло, що збили ,що пґіказ бил, і так далі , питання для чого збивають пасажирські лайнери? Це ж не поодинокі випадки , коли пасажирські борти саме збивають або ракетами або детонацією на борту.
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12.04.2021 07:53 Ответить
Що неясно? Хотіли збити Ан-26 і не ту ціль захопили... Або хотіли збити борт аерофлота для провокації...
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12.04.2021 09:04 Ответить
"Що неясно? Хотіли збити Ан-26 і не ту ціль захопили..."- це можеш пріпіzдєнту ,гавнакаМандующєму розказати! Йому якраз зайде , "акакая разнітца"!
Ан 26 і боїнг світяться різними відбитими сигналами , а на висоту 10 км Ан 26 залізе хіба по драбині! Навіть будь-який гінеколог з допомогою нету запросто виявить що це пурга!
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12.04.2021 09:44 Ответить
кремляди хотели сбить своего пассажира, но из за отсталости
техники сбили чужого, люди гиркина обеспечивали перемещение
зенитки, когда и в кого она будет пулять не знали,
но при любом раскладе кремляди мрази,
искали повод для своего говёнооо миротворчества,
русские падали всегда лупят по гражданским и госпиталям,
это в крови у потомков сексотов и прочей дряни
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12.04.2021 09:10 Ответить
Ну звичайно, а махмуди хотіли петарди запускати!
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12.04.2021 09:45 Ответить
Все це маячня. Зенітник не може сплутати транспортник з пасажирським літаком. Висота польоту, швидкість і ще кілька базових параметрів ніяк неможливо "провтикати". Це все дивні ігри суду.
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11.04.2021 17:15 Ответить
а если Зенітник пьяный в стельку ?
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11.04.2021 17:27 Ответить
и Тор в Иране тоже спутал , это у лаптей уже система ,их техника вся дерьмо
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11.04.2021 17:29 Ответить
так в ірані спеціально вальнули український літак, щоб спихнути провину на американців, які збиралися обстріляти іран
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11.04.2021 19:34 Ответить
і ще більше "розслідування" 6 років...
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11.04.2021 17:42 Ответить
почему игры, зенитчик не подчинялся дыркину,
получил цель и команду на поражение из рассии,
выполнил, хотели кацапский борт, но что то пошло не так,
а местные дыркинцы просто обеспечивали
беспрепятственное перемещение и мародёрили,
короче кремляди хотели свой завалить,
но из за древней электроники вальнули то, что
вальнули, тоже пассажира, но не кацапского
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12.04.2021 04:09 Ответить
Росіяни вбили в цьому літаку стільки людей і ще жоден з цих вбивць не покараний... Нідерланди країна боягузів.... Малазія від росії далеко, але теж їх побоюється і прямо не каже що буде чмирити вбивць з росії...
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11.04.2021 17:44 Ответить
Малазию купили.
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11.04.2021 18:23 Ответить
Пора уже объявлять рашку страной-террористом.
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11.04.2021 17:46 Ответить
Путлер це кадафі2
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11.04.2021 18:21 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

раSSія це країна ФЕЙК!

https://euvsdisinfo.eu/
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11.04.2021 19:29 Ответить
многохобовочка ***** дала сбой,
хотели сбить российский борт, но
сбили чужой, нужен был повод,
но в итоге облажались,
дыркин и боевики обеспечивали
беспрепятственное перемещение,
местные наёмники устроили обсуждение
по факту, далеко не все знали, что происходит,
а телефоны с камерами у всех уже были
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12.04.2021 04:17 Ответить
 
 