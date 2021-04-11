У донецких террористов, фигурантов дела MH17, в день катастрофы был контакт с РФ на высшем уровне, - нидерландские СМИ

У фигурантов дела о катастрофе самолета MH17 на Донбассе в день его сбития 17 июля 2014 года был контакт с Москвой на высшем уровне. При этом в течение нескольких часов они не знали, что сбили из "Бука" пассажирский лайнер.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в расследовании программы Nieuwsuur на нидерландском телеканале NOS.

Журналисты Nieuwsuur имеют в своем распоряжении тысячи телефонных разговоров главаря разведки так называемой "ДНР" Сергея Дубинского ("Хмурый"). Разговоры датируются июлем и августом 2014 года, то есть до и после катастрофы MH17. Эти записи дают подробную картину реальности войны на Донбассе.

Согласно расследованию, единственный фигурант, который принимает участие в судебном процессе в Гааге, - россиянин Олег Пулатов - в течение нескольких часов после катастрофы Boeing вообще не знал об инциденте. Кроме того, Дубинский тоже не знал о том, что из "Бука" сбили именно пассажирский самолет. Но, как полагают прокуроры, это не имеет никакого значения для обвинения. Согласно их позиции, эти боевики не являются комбатантами и должны понести всю ответственность за гибель Boeing.

Записи предоставлены Службой безопасности Украины.

Записи также показывают, что влияние России на боевиков существенно возросло с начала июля 2014 года. Утверждается, что Москва на тот момент была полностью вовлечена в военно-стратегические решения в ходе военных действий на Донбассе. А также самостоятельно назначала политическое руководство "республики".

Уже с июля 2014 боевики получают средства связи, которые невозможно прослушать. По словам самого Дубинского, связь через них проходила через Москву и ФСБ. Боевики знали, что их могут подслушать, и поэтому часто встречаются лично.

В разговоре 17 июля 2014 год в день катастрофы MH17 Дубинский утверждает, что имеет прямой контакт с Москвой. А его командир, "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин провел беседу с Москвой на высшем уровне.

В тот же день Дубинский много говорил о ракетном комплексе "Бук", который в итоге сбил MH17. В 16:20 самолет с 298 пассажирами исчез с радаров, в результате катастрофы погибли все пассажиры, в том числе 196 граждан Нидерландов.

Менее чем через полчаса после катастрофы Дубинский узнает от своих сообщников, что они якобы сбили украинский истребитель. Затем Дубинскому требуется почти два часа, чтобы обнаружить, что в это время был сбит "Боинг". Когда он требует разъяснений, его подчиненные меняют свою историю. Они повторяют, что сбили истребитель противника, но только после того, как он якобы сбил "Боинг".

Это теория в последствии легла в основу версии Министерства обороны России. Но большая часть этой информации вскоре оказывается фейковой и в районе пролета Малазийского лайнера не было других самолетов.

Позже российские власти переходят к версии о том, что MH17 сбил украинский "Бук"-. Но из прослушанных разговоров с главным фигурнатом Дубинским об этом нигде не упоминается.

Российская установка "Бук" будет оставаться в этом районе в течение нескольких часов после катастрофы и вернется в Россию только под покровом ночи. В течение этого времени Дубинский и Гиркин понятия не имеют, где находится оружие.

Записи также дают показательную картину того, как боевики обращались друг с другом и как запугивание и воровство были частью тогдашней повседневной практики.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

Слушания дела по существу о сбитом 17 июня 2014 года в небе над Донбассом пассажирском "Боинге" Малазийских авиалиний, рейс МН17, запланировано на 7 июня 2021 года.