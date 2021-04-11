Песков о новых нормандских переговорах: Нужно выполнить хоть какие-то предыдущие договоренности
На сегодня политические советники ведут работу над тем, чтобы состоялся новый саммит "нормандской четверки", однако для этого надо, чтобы были выполнены "хоть какие-то договоренности" саммита в Париже..
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Москва настаивает на проведении саммита после того, как выполнят хоть какие-то предыдущие договоренности.
"Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах", - добавил Песков.
Согласно парижским договоренностям, стороны должны развести силы на трех участках, провести обмен пленными по формуле "всех на всех", так называемая "формула Штайнмайера" о порядке выборов на Донбассе и его деоккупации должна быть имплементирована в украинские законы. Эти договоренности выполнены частично.
Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона отказалась от идеи переговоров в нормандском формате, поэтому на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский едет с визитом во Францию на встречу с Эммануэлем Макроном.
При этом в Офисе президента считают, что переговоры в минском и нормандском форматах не заблокированы, хотя Россия сознательно делает их неконструктивными.
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А що таке формула підіаса штанмаєра яка не існувала за допомогою зьозіка стала реальністю.
Мокшане бы не били в эту точку так упорно и уверенно, если бы оно не наобещало.
1. Вывод войск РФ.
2. Разоружение незаконных бандформирований.
РФ этого не выполнила.