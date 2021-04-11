РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11828 посетителей онлайн
Новости
7 112 111

Песков о новых нормандских переговорах: Нужно выполнить хоть какие-то предыдущие договоренности

Песков о новых нормандских переговорах: Нужно выполнить хоть какие-то предыдущие договоренности

На сегодня политические советники ведут работу над тем, чтобы состоялся новый саммит "нормандской четверки", однако для этого надо, чтобы были выполнены "хоть какие-то договоренности" саммита в Париже..

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва настаивает на проведении саммита после того, как выполнят хоть какие-то предыдущие договоренности.

"Работа ведется по линии политсоветников очень напряженная. Политсоветники "четверки" находятся в постоянном контакте. Это очень сложный контакт, требует огромного терпения всех четырех сторон. Но тем не менее он ведется. И ведется он как раз в интересах подготовки и проведения такой встречи в верхах", - добавил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Германия и Франция выступили с заявлением в поддержку Украины после отказа РФ объяснить причины стягивания войск на границу

Согласно парижским договоренностям, стороны должны развести силы на трех участках, провести обмен пленными по формуле "всех на всех", так называемая "формула Штайнмайера" о порядке выборов на Донбассе и его деоккупации должна быть имплементирована в украинские законы. Эти договоренности выполнены частично.

Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона отказалась от идеи переговоров в нормандском формате, поэтому на следующей неделе президент Украины Владимир Зеленский едет с визитом во Францию на встречу с Эммануэлем Макроном.

При этом в Офисе президента считают, что переговоры в минском и нормандском форматах не заблокированы, хотя Россия сознательно делает их неконструктивными.

Автор: 

Песков Дмитрий (1929) нормандская четверка (1596)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
Песков о новых нормандских переговорах: Нужно выполнить хоть какие-то предыдущие договоренности - Цензор.НЕТ 8751

....
показать весь комментарий
11.04.2021 17:01
+26
Заявило чмо *****, которое нарушает все, что только можно.
показать весь комментарий
11.04.2021 17:01
+18
Т.е. это Порох и порохоботы сдали позиции Украины ***** в Париже? Или все-таки это зеленое чмо?
показать весь комментарий
11.04.2021 17:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Выгляни баран, в окно глянь ,то не мы там шо-то исполняем ...
показать весь комментарий
11.04.2021 18:04 Ответить
Цікаво, а хто з української сторони підписав мінські договорняки, де було написано спочатку особливий статус, потім вибори, потім участь представників ДЛНР в ВР, а вже потім виведення російських військ?
показать весь комментарий
11.04.2021 18:29 Ответить
фанатики сивочолого не читають підписаних ним документів, вони вірять, що іхній ідол - найкращий ідол у світі. )
показать весь комментарий
11.04.2021 19:33 Ответить
А що таке особливий статус? От я не знаю. Може це право називатись донбасітом?
А що таке формула підіаса штанмаєра яка не існувала за допомогою зьозіка стала реальністю.
показать весь комментарий
11.04.2021 19:47 Ответить
А ты уверен, что там прописана именно такая очередность и, что там вобще прописана четкая очередность?
показать весь комментарий
12.04.2021 02:03 Ответить
Военный удар НАТО и США по Захватчикам неминуем.Авиация,Флот ,Ракеты.Падут Курилы,Калининград,Чукотка.Крым ,Донбасс.Точечные удары по военным,энергетике,коммуникациям.Плешивая мразь это понимает..
показать весь комментарий
11.04.2021 18:36 Ответить
Ну так выполняйте, твари!
показать весь комментарий
11.04.2021 20:36 Ответить
Интересно, что же зеленый осел пообещал х-йлу в Норманди на тет-а-тете? А в Омане, что наобещал?А в Катаре?
Мокшане бы не били в эту точку так упорно и уверенно, если бы оно не наобещало.
показать весь комментарий
11.04.2021 22:26 Ответить
Точно.

1. Вывод войск РФ.
2. Разоружение незаконных бандформирований.

РФ этого не выполнила.
показать весь комментарий
12.04.2021 02:01 Ответить
Страница 2 из 2
 
 