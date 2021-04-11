Байден дал понять России, что за агрессивные действия будут последствия, - госсекретарь США Блинкен

Российской Федерации придется иметь дело с последствиями, если она будет продолжать совершать агрессивные и безответственные действия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден. - Ред.) дал понять - за это придется платить, будут последствия", - сказал госсекретарь.

При этом он выразил озабоченность в связи с действиями РФ на границах с Украиной, повторив мнение Вашингтона, что в этом регионе наблюдается максимальная - с 2014 года - концентрация российских войск. Блинкен отметил, что США "находятся в очень тесном контакте и координации с союзниками и партнерами в Европе", причем все они разделяют тревогу Вашингтона по поводу ситуации вокруг Украины.

В то же время Блинкен заявил, что у США и РФ есть сферы, где интересы двух государств совпадают и где страны могут работать вместе, и в качестве примера привел контроль над вооружениями и продление договора СНВ-3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно