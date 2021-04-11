Байден дал понять России, что за агрессивные действия будут последствия, - госсекретарь США Блинкен
Российской Федерации придется иметь дело с последствиями, если она будет продолжать совершать агрессивные и безответственные действия.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил в интервью телеканалу NBC госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Вопрос в том, продолжит ли Россия действовать агрессивно и безответственно. Если да, то президент (США Джо Байден. - Ред.) дал понять - за это придется платить, будут последствия", - сказал госсекретарь.
При этом он выразил озабоченность в связи с действиями РФ на границах с Украиной, повторив мнение Вашингтона, что в этом регионе наблюдается максимальная - с 2014 года - концентрация российских войск. Блинкен отметил, что США "находятся в очень тесном контакте и координации с союзниками и партнерами в Европе", причем все они разделяют тревогу Вашингтона по поводу ситуации вокруг Украины.
В то же время Блинкен заявил, что у США и РФ есть сферы, где интересы двух государств совпадают и где страны могут работать вместе, и в качестве примера привел контроль над вооружениями и продление договора СНВ-3.
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еврей тихонько крадется через границу.
из темноты окрик: "Стой, кто идет ?"
еврей в ответ: "Тихо, тихо! Уже никто никуда не идет !"
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
И понимает только одно - силу п@зей.
Потому крайне наивно полагать, что Россия не нападет, потому что "Северный поток-2" не достроен. Она напала в 2014 году, когда не был достроен ни "Северный поток", ни "Турецкий поток". Ранее точно так же и точно под такими же предлогами московиты рвали Польшу, а потом ещё пару десятков стран, пока в Первой мировой не получили по носу.
Россия готова нас атаковать и развернула всю необходимую инфраструктуру вторжения (армию, пропаганду, обходные газопроводы).
В Украине не понимают масштаб катастрофы, находясь в стратегической позиции Польши 1939 года. Ведь дело может приобрести именно такой оборот. Ибо новый этап "украинского вопроса" будет для США критически важен с точки зрения "потери лица".
Постоянные кидки союзников и неуверенная, хаотичная внешняя политика при Буше-младшем, Обаме, Трампе привели к тому, что архитектура глобальной гегемонии США рухнула. Это резко усилило позиции Китая, России и региональных игроков вроде Эрдогана, которые стремятся обрести глобальный статус, а также передел сфер влияния на уровнях ниже. Если Байден окажется Обамой-2 и не окажет помощь реальную, летальное оружие и так далее ...то все для Украины будет печально.