Враг с начала суток трижды обстреливал позиции ОС, применив у Невельского минометы 82-го калибра, - пресс-центр

С начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, недалеко от населенного пункта Невельское противник совершил обстрел позиций ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Отмечается, что боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

"В который раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что в течение недели пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 35 гектаров территории и передали на уничтожение 619 взрывоопасных предметов.

Напомним, 10 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимые с жизнью. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.

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