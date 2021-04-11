РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11426 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
834 5

Враг с начала суток трижды обстреливал позиции ОС, применив у Невельского минометы 82-го калибра, - пресс-центр

Враг с начала суток трижды обстреливал позиции ОС, применив у Невельского минометы 82-го калибра, - пресс-центр

С начала суток зафиксировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Все они были совершены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Как уточняет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, недалеко от населенного пункта Невельское противник совершил обстрел позиций ОС из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Отмечается, что боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

"В который раз подчеркиваем, что подразделения Вооруженных сил Украины находятся на позициях и неуклонно придерживаются обязательств по всеобъемлющему режиму прекращения огня, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 10 апреля в районе Золотого-3 от пули наемников РФ погиб 24-летний воин 92-й ОМБр Андрей Теперик

Также сообщается, что в течение недели пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали почти 35 гектаров территории и передали на уничтожение 619 взрывоопасных предметов.

Враг с начала суток трижды обстреливал позиции ОС, применив у Невельского минометы 82-го калибра, - пресс-центр 01

Напомним, 10 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Вследствие прицельного вражеского обстрела из стрелкового оружия один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимые с жизнью. Еще один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение. Воину оперативно оказана первая медицинская помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней степени тяжести.

Также читайте: Зеленский пытался поговорить с Путиным после гибели четырех военнослужащих на Донбассе, - Арестович

Автор: 

обстрел (27699) Донбасс (26956) Объединенные силы (607) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
так ось ти яке - "ПОВНЕ ТА ВСЕОСЯЖНЕ ПЕРЕМИР"Я" від ЗЕленого виродка...
показать весь комментарий
11.04.2021 18:34 Ответить
Тільки чомусь замовк скільки днів вже не стріляють.
показать весь комментарий
11.04.2021 18:37 Ответить
тю, а Люся Абдристович для чого? Воно придумає, як відмазати шефа. Пофіг, що то тупо у нього виходить, але ж і ЗЕбіли - слабкі на голову, для них проканає
показать весь комментарий
11.04.2021 18:39 Ответить
Україна має скористатись міжнародною підтримкою і знищити терористів і звільнити окуповані території!
показать весь комментарий
11.04.2021 18:35 Ответить
Всеосяжне зелене перемир"я триває !! Вчора ще один гідний син України ,загинув без права на відповідь агресору!!!)))
показать весь комментарий
11.04.2021 18:55 Ответить
 
 