Террорист Гиркин сообщил о поджоге складов с БК наемников РФ в оккупированном Донецке
В оккупированном российско-террористическими войсками Донецке в субботу, 10 апреля, горели склады с боекомплектом 100-й бригады наемников РФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом террорист Игорь Гиркин-Стрелков написал в российской соцсети "Вконтакте".
"По вчерашнему пожару в Донецке:
Впритык к комплексу бывшего донецкого мясокомбината загорелись склады с БК 100-й бригады. Почти точно - поджог. Возгорание произошло на 3-4 этажах и/или на чердаке под крышей. Тут-же было включено оповещение и мобилизация подвижного и личного состава всех, до кого смогли дотянутся . По оценке источника - сработали на удивление чётко и грамотно. Усложняло задачу то, что было воскресенье, но несмотря на это - большинство водителей машин были быстро собраны и сумели быстро вывезти весь БК , за исключением мелочи . Технику всю сохранили, здания выгорели. Благодаря этому взрывов не было, жертв избежали. Полностью выгорели 3 и 4 этаж, по бОльшей части - и ниже", - сообщил террорист.
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Я тут задумался. Вот Путин умрёт, Америка и страны НАТО сразу нападут на Россию или подождут 40 дней?Наверняка россиян сделают геями,а может даже заставят сменить пол. Страшно даже стало.
Его кацапы не планируют в страну вечной охоты отправить?
А то уже пора, заждались приятели.
Маргариновый завод давно переименован в СЛАВОЛИЯ, ассортимент по сравнению с совком расширился, а вот их маргарин не вижу. Олия, несколько сортов майонеза.
ДНР Донецк. ИНВХ (ОЦКБ), в ожоговом два ночью поступивших
обгоревших орка. Один - тяжелый, шоковый. Фисталь с утра приказал "не
ляпать языками". Но упорные слухи уже пошли, что "по пьяни на
экс-мясокомбинате пожар устроили и сами поджарились"! Приятно, но мало!
МалоВатно...на жаль...
в суботу, 10 квітня, горіли склади + Ускладнювало завдання то, що була неділя.
Пожар начался в субботу после 18:00
Оно же пишет «было воскресенье»
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html