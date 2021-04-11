Террорист Гиркин сообщил о поджоге складов с БК наемников РФ в оккупированном Донецке

В оккупированном российско-террористическими войсками Донецке в субботу, 10 апреля, горели склады с боекомплектом 100-й бригады наемников РФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом террорист Игорь Гиркин-Стрелков написал в российской соцсети "Вконтакте".

"По вчерашнему пожару в Донецке:



Впритык к комплексу бывшего донецкого мясокомбината загорелись склады с БК 100-й бригады. Почти точно - поджог. Возгорание произошло на 3-4 этажах и/или на чердаке под крышей. Тут-же было включено оповещение и мобилизация подвижного и личного состава всех, до кого смогли дотянутся . По оценке источника - сработали на удивление чётко и грамотно. Усложняло задачу то, что было воскресенье, но несмотря на это - большинство водителей машин были быстро собраны и сумели быстро вывезти весь БК , за исключением мелочи . Технику всю сохранили, здания выгорели. Благодаря этому взрывов не было, жертв избежали. Полностью выгорели 3 и 4 этаж, по бОльшей части - и ниже", - сообщил террорист.

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