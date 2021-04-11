В российском Пскове учительница вышла на пикет: Ублюдская внешняя политика РФ приведет к проблемам внутри страны и с остальными, этого нельзя допускать

Российский педагог Ирина Милютина вышла на одиночный пикет. Она стояла в центре Пскова с плакатом "Нет войне, Россия и Украина не враги".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Север.Реалии.

Один из первых очевидцев зааплодировал женщине. Проходившая мимо девушка, приехавшая из Украины, сказала, что отправит фото своим родственникам, "потому что они уверены, что Путин - агрессор". Другая прохожая высказывается агрессивно: "Мы точные враги с ними. Вот езжайте туда и защищайте своих!".

Милютина рассказала, что вышла в пикет, потому что считает недопустимыми действия российских властей.

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"Многие сейчас спрашивают, будет ли война. Но она уже есть. К ней все привыкли, и игнорируют ее присутствие. У границ собираются новые и новые войска, множество людей, втянутых в конфликт на Донбассе, гибнет, а огромное количество жителей России предпочитает не замечать того, что происходит, и отмалчиваться. Ублюдская, хромающая на обе ноги внешняя политика России приведет к проблемам как внутри самой страны, так и в отношениях с остальными. Этого нельзя допускать. Это нельзя поддерживать и поощрять. Бряцание оружием имеет только катастрофические последствия. Я уверена, что президент обязан немедленно прекратить этот позор. Хватит пытаться показать кому-то, где их место: лучше подумать, где же сейчас место самой России, борющейся с мнимыми угрозами и тратящей огромные средства на войну, вместо заботы о благополучии граждан", - сказала Милютина.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

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