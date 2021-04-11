В российском Пскове учительница вышла на пикет: Ублюдская внешняя политика РФ приведет к проблемам внутри страны и с остальными, этого нельзя допускать
Российский педагог Ирина Милютина вышла на одиночный пикет. Она стояла в центре Пскова с плакатом "Нет войне, Россия и Украина не враги".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Север.Реалии.
Один из первых очевидцев зааплодировал женщине. Проходившая мимо девушка, приехавшая из Украины, сказала, что отправит фото своим родственникам, "потому что они уверены, что Путин - агрессор". Другая прохожая высказывается агрессивно: "Мы точные враги с ними. Вот езжайте туда и защищайте своих!".
Милютина рассказала, что вышла в пикет, потому что считает недопустимыми действия российских властей.
"Многие сейчас спрашивают, будет ли война. Но она уже есть. К ней все привыкли, и игнорируют ее присутствие. У границ собираются новые и новые войска, множество людей, втянутых в конфликт на Донбассе, гибнет, а огромное количество жителей России предпочитает не замечать того, что происходит, и отмалчиваться. Ублюдская, хромающая на обе ноги внешняя политика России приведет к проблемам как внутри самой страны, так и в отношениях с остальными. Этого нельзя допускать. Это нельзя поддерживать и поощрять. Бряцание оружием имеет только катастрофические последствия. Я уверена, что президент обязан немедленно прекратить этот позор. Хватит пытаться показать кому-то, где их место: лучше подумать, где же сейчас место самой России, борющейся с мнимыми угрозами и тратящей огромные средства на войну, вместо заботы о благополучии граждан", - сказала Милютина.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
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та по дорозі, на оголошений ним же мітинг, його арештовують на весь період мітингу..
потім виходить і періодично в ютуб відосіками викриває злочинну владу,...до наступного мітингу
ю
член кружка биндеривца Шевченко
укропка
педофилиянка
организатор покушение на жизнь вяликого окурка Х..ло обнуленного..
внутренний агент страны
враг народа кацапов
агент ЦРУ
агент СБУ
и вообще не такая как все кацабы...
Я НЕ ПРОЩУ " тебя Россия, никогда !
За то, что молча, в стороне стояла,
Когда в мой край кацапская орда
На танках смело, нагло заезжала …
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За слезы матерей убитых горем -
Ты ими проклята на многие года!!!
Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За сыновей, которых погубила,
За Крым, тобой отжатый, без стыда !
За нЕлюдей, которых расплодила .
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За боль и кровь, за свежие могилы,
За то, что миру о войне врала,
Чтоб в преступлениях тебя не обвинили .
Я не прощу тебя, Россия, никогда!
Донбасс - как выжженное поле.
За смертный коридор, за море зла,
За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена!
И мирный день в цветах на землю ляжет ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда -
Через года мой правнук тебе скажет!!!
Т. Майстренко. (Луганс, 2014)
Ерунда: после того, что параша вытворяет- враги на сотни лет вперёд.
Сократить этот срок может только полное уничтожение параши.
Не будет её- не будет и врагов у Украины.
Насправді нічого нового, воно періодично підсилюється, потім трохи згасає, потім знову хвиля пропаганди йде... Це ІПСО - інформаційно-психологічні операції. Яке працює навіть ще далеко до 2014-го, але досягло свого піку після анексії Криму. Там дві досить примітивні, але дієві технології.
Перша - це "дегуманізація ворога". На це направленні всі ці сюжети про "фашистів вна Майдані", "карателів ВСУ", "розіп'ятих хлопчиків" і "задутиз монтажною піною пенсіонерок". І ментальності росіян вибудовується образ українців, як дикарів і тварин, яких треба унічтожить.
Друга - це "ми за мір", "одін на рот", "завтракі на граніце" і т.п. Не у останню чергу це і вплив через доктрину "всепрощення" у виконанні релігійної сєкти РПЦвУ. Наратив направлені на придушення волі до спротиву і вибудови росіян як "братів", а не ворога.
Тому всі ті, хто зараз розказує про "один народ", "всеосяжне перемир'я" і т.п. чухню - або прямий агент ворожої ІПСО, або корисний ідіот, який розповсюджує ворожу бойову пропаганду.
А в результаті будуть траплятися чергові Іловайськи. Коли запити на вихід ідуть як до людей, а ось росіяни в прицілах артилерії і снайперських гвинтівок бачать "тварєй, какіх убівать нада" і легко натискають спускові гачки і кнопки старту ракет.
вы и Навальному веришь?......
Один директор школы посылал это письмо каждому учителю, которого брал на работу:
«Уважаемый учитель!
Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек:
- как ученые инженеры строят газовые камеры;
- как квалифицированные врачи отравляют детей;
- как обученные медсёстры убивают младенцев;
- как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин...
Поэтому я не доверяю образованности.
Я прошу вас: помогайте ученикам стать людьми. Ваши усилия никогда не должны привести к появлению учёных чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов.
Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более ЧЕЛОВЕЧНЫМИ».
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не, ребята, она просто решила со 100% вероятностью получить
эвакуацию от Вольноваполитубежище, типо - ну вот, меня преследует Путин, вернее уважаемый товарищ подполковник Владимир Владимирович, но я оппозиционерка, вернее просто хочу жить в Гей, то есть Ей-ропе, когда явиться за ВНЖ? слушаюсь, то есть, спасибо тов., то есть консул.
че Шендеровича никто не переломал полностью? че, у него батальон охраны? ах да, он за Путина, просто в маске, да?
что-то ваш "ник" и этот комент навевают взять Катехизис и помолиться, бо шота мне хзлрыфвкзлрзрыфз ъхпъхкы прокляли!!!11111ваыозхалзщлиьыхзэютыа
Остальные с пеной у рта орали: " Там бы была база НАТО!" (вторжение в Чехословакию 1968г)