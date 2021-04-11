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Новости Агрессия России против Украины
20 201 89

В российском Пскове учительница вышла на пикет: Ублюдская внешняя политика РФ приведет к проблемам внутри страны и с остальными, этого нельзя допускать

В российском Пскове учительница вышла на пикет: Ублюдская внешняя политика РФ приведет к проблемам внутри страны и с остальными, этого нельзя допускать

Российский педагог Ирина Милютина вышла на одиночный пикет. Она стояла в центре Пскова с плакатом "Нет войне, Россия и Украина не враги".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Север.Реалии.

Один из первых очевидцев зааплодировал женщине. Проходившая мимо девушка, приехавшая из Украины, сказала, что отправит фото своим родственникам, "потому что они уверены, что Путин - агрессор". Другая прохожая высказывается агрессивно: "Мы точные враги с ними. Вот езжайте туда и защищайте своих!".

Милютина рассказала, что вышла в пикет, потому что считает недопустимыми действия российских властей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток трижды обстреливал позиции ОС, применив у Невельского минометы 82-го калибра, - пресс-центр

"Многие сейчас спрашивают, будет ли война. Но она уже есть. К ней все привыкли, и игнорируют ее присутствие. У границ собираются новые и новые войска, множество людей, втянутых в конфликт на Донбассе, гибнет, а огромное количество жителей России предпочитает не замечать того, что происходит, и отмалчиваться. Ублюдская, хромающая на обе ноги внешняя политика России приведет к проблемам как внутри самой страны, так и в отношениях с остальными. Этого нельзя допускать. Это нельзя поддерживать и поощрять. Бряцание оружием имеет только катастрофические последствия. Я уверена, что президент обязан немедленно прекратить этот позор. Хватит пытаться показать кому-то, где их место: лучше подумать, где же сейчас место самой России, борющейся с мнимыми угрозами и тратящей огромные средства на войну, вместо заботы о благополучии граждан", - сказала Милютина.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Также читайте: Байден дал понять России, что за агрессивные действия будут последствия, - госсекретарь США Блинкен

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Читайте также: Ситуация в Украине опасна для РФ и мы хотим обеспечить свою безопасность. Россия никогда ни для кого не представляла угрозу, - Песков

Автор: 

пикет (697) россия (96074) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+40
Чистая душа
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11.04.2021 18:59
+37
рососія та Україна вороги навіка!
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11.04.2021 19:01
+36
Это уже бывшая учительница, давно уволенная за многочисленные нарушения в работе, избиение детей, аморальное поведение и другие ужасы...
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11.04.2021 19:01
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Правила форума Совет форумчан
Чистая душа
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11.04.2021 18:59 Ответить
Вы зря выбрасываете прописанные вам таблетки....
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11.04.2021 19:14 Ответить
👏🏻
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12.04.2021 01:30 Ответить
Цікаво - хто тебе заспамив? )))
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11.04.2021 19:16 Ответить
не обов"язково, агенти можуть і просто юзати таких.
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11.04.2021 19:34 Ответить
вчителька могла би діткам на уроках розказувати про поганих московитів та поганого )(уйла.Більше б було користі ніж з пікету.Тепер виженуть з роботи
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11.04.2021 20:29 Ответить
ти не чув, що устроїли хабалки у Дніпрі, коли вчителька розказала дітям про поганих русских? загугли, подивись, як пукани рвались.
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11.04.2021 23:14 Ответить
так схоже на навального...
та по дорозі, на оголошений ним же мітинг, його арештовують на весь період мітингу..
потім виходить і періодично в ютуб відосіками викриває злочинну владу,...до наступного мітингу
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11.04.2021 19:46 Ответить
..Черговий "шедевр" ! Не зупиняйся Ігорьок .! .
У російському Пскові вчителька вийшла на пікет: Мерзотницька зовнішня політика РФ призведе до проблем ссередині країни і з іншими, цього не можна допускати - Цензор.НЕТ 8761 ю
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11.04.2021 19:49 Ответить
Хм, стара мабуть стала - читаю ... у російскому Пскові вчителька вийшла на мі ньєт. )))
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11.04.2021 19:15 Ответить
Смотрю, эта тема вам очень знакома, вы делаете поразительные успехи
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11.04.2021 19:21 Ответить
"...каждый заблуждается в меру своих возможностей..."(с)
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11.04.2021 19:21 Ответить
Замечтались? Действительно, постарели
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12.04.2021 09:25 Ответить
ваші слова та в уші Ху*лу...але воно неадекватне...йому пох***
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11.04.2021 19:00 Ответить
и глупая вера в карлика
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11.04.2021 19:00 Ответить
Это уже бывшая учительница, давно уволенная за многочисленные нарушения в работе, избиение детей, аморальное поведение и другие ужасы...
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11.04.2021 19:01 Ответить
и еще она ее сделало ФСБ ********---член ЛГБД
член кружка биндеривца Шевченко
укропка
педофилиянка
организатор покушение на жизнь вяликого окурка Х..ло обнуленного..
внутренний агент страны
враг народа кацапов
агент ЦРУ
агент СБУ
и вообще не такая как все кацабы...
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11.04.2021 19:06 Ответить
Агент ЦРУ, агент СРУ, агент ССУ. )))
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11.04.2021 19:18 Ответить
...это выдержка из Вашей трудовой книжки?
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11.04.2021 19:22 Ответить
Не, это список её постоянных клиентов-должников, которых она обслужила за галочку...
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11.04.2021 19:46 Ответить
Главная ее вина - она не смотрит росТВ.
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11.04.2021 19:06 Ответить
А вот это уже криминал!
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11.04.2021 19:07 Ответить
А ще в неї вже мабуть знайшли візитку Яроша і портрет Бандери... Але насправді таких людей дуже жаль, їх одиниці...
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11.04.2021 19:09 Ответить
рососія та Україна вороги навіка!
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11.04.2021 19:01 Ответить
***
Я НЕ ПРОЩУ " тебя Россия, никогда !
За то, что молча, в стороне стояла,
Когда в мой край кацапская орда
На танках смело, нагло заезжала …
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За слезы матерей убитых горем -
Ты ими проклята на многие года!!!
Тебе судилось вечным стать изгоем ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За сыновей, которых погубила,
За Крым, тобой отжатый, без стыда !
За нЕлюдей, которых расплодила .
Я не прощу тебя, Россия, никогда !
За боль и кровь, за свежие могилы,
За то, что миру о войне врала,
Чтоб в преступлениях тебя не обвинили .
Я не прощу тебя, Россия, никогда!
Донбасс - как выжженное поле.
За смертный коридор, за море зла,
За униженья, за твое сваволье ...
МЫ ПОБЕДИМ - всему своя цена!
И мирный день в цветах на землю ляжет ...
Я не прощу тебя, Россия, никогда -
Через года мой правнук тебе скажет!!!

Т. Майстренко. (Луганс, 2014)
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11.04.2021 19:18 Ответить
"Россия и Украина не враги".

Ерунда: после того, что параша вытворяет- враги на сотни лет вперёд.
Сократить этот срок может только полное уничтожение параши.
Не будет её- не будет и врагов у Украины.
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11.04.2021 19:02 Ответить
https://mobile.twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе https://mobile.twitter.com/compdemon @compdemon https://mobile.twitter.com/compdemon/status/1380989943422533633 15 ч

Насправді нічого нового, воно періодично підсилюється, потім трохи згасає, потім знову хвиля пропаганди йде... Це ІПСО - інформаційно-психологічні операції. Яке працює навіть ще далеко до 2014-го, але досягло свого піку після анексії Криму. Там дві досить примітивні, але дієві технології.

Перша - це "дегуманізація ворога". На це направленні всі ці сюжети про "фашистів вна Майдані", "карателів ВСУ", "розіп'ятих хлопчиків" і "задутиз монтажною піною пенсіонерок". І ментальності росіян вибудовується образ українців, як дикарів і тварин, яких треба унічтожить.

Друга - це "ми за мір", "одін на рот", "завтракі на граніце" і т.п. Не у останню чергу це і вплив через доктрину "всепрощення" у виконанні релігійної сєкти РПЦвУ. Наратив направлені на придушення волі до спротиву і вибудови росіян як "братів", а не ворога.

Тому всі ті, хто зараз розказує про "один народ", "всеосяжне перемир'я" і т.п. чухню - або прямий агент ворожої ІПСО, або корисний ідіот, який розповсюджує ворожу бойову пропаганду.

А в результаті будуть траплятися чергові Іловайськи. Коли запити на вихід ідуть як до людей, а ось росіяни в прицілах артилерії і снайперських гвинтівок бачать "тварєй, какіх убівать нада" і легко натискають спускові гачки і кнопки старту ракет.
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11.04.2021 19:35 Ответить
а інтерактивними мілітаристськими іграми з цілями і прицілами в своїх гаджетах, користувачі ламають в голові ділянку "не вбий" і азарт переносять на справжнє поле бою...ті ж екрани, ті ж кнопки
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11.04.2021 19:55 Ответить
Смілива жінка, самовбивчо смілива, але їй треба прям зараз вже шукати шляхи, як звідти виїхати. Там людей за менше кидать на три роки за грати.
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11.04.2021 19:04 Ответить
тут скорее не смелость, а наивность, адекватный человек должен трезво оценивать ситуацию - если бы вместо "... НЕ ВРАГИ" она написала "... ВРАГИ, СПАСИБО ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ !" - это было бы правдой
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12.04.2021 05:01 Ответить
нормальный пикет, жаль что одна тока вышла.
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11.04.2021 19:04 Ответить
На одиночный пикет не нужно разрешения
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11.04.2021 19:37 Ответить
Пока еще...
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11.04.2021 19:41 Ответить
Ну всьо...15 лет расстрела
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11.04.2021 19:05 Ответить
Это всё равно, что заявить Нет НЛО, да здравствует Земля!
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11.04.2021 19:07 Ответить
Респект ,сміливій жінці,в Раші це реально відважний вчинок !!!На такий вчинок тре мати реальні яйця , а не сметанний омлет ,як у Віслючка !!!)))
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11.04.2021 19:12 Ответить

вы и Навальному веришь?......
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11.04.2021 19:15 Ответить
Просто я багато років прожив та пропрацював в Росіі!! Політикам ,як і попам ,віри не маю,але ця пані пересічна громадянка Росіі !!!))))
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11.04.2021 19:20 Ответить
та я вірю шо ви щиро кажеш, але не хочу шоб - образно, в окопі зі мною опинився - ну оооочєнь пересічний та правильний росіянин, шо не взірве бліндаж, бо він бачте, виявився, не ну ооочччень правильним та воспрянув вялічієм висадив у повітря взвод, а сам звалив палучіть очер. званіє
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11.04.2021 19:29 Ответить
А як ти себе будешь почувати поруч з "русскоязичним",етничним росіянином ,свідомим громадянином України який боронить рідну державу Україну ???)))
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11.04.2021 19:44 Ответить
не передергивать поп.росил бы. если героиня новости там род. и там жила, то это не то шо тут род и тут жил кто-то, у которого оба родака - етнические россияне, т.к. ему тут в школе и на улице могли сказать шо Рашка это не круто, даже если родаки дома вдалбливали шо этакрута
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11.04.2021 21:17 Ответить
Дивись уважно на власне оточення ,в Україні крім етничних росіян ,є ще українські гниди від кремлівських вошей !!!)))
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11.04.2021 19:49 Ответить
В российском Пскове учительница вышла на пикет: Ублюдская внешняя политика РФ приведет к проблемам внутри страны и с остальными, этого нельзя допускать - Цензор.НЕТ 8003
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11.04.2021 19:12 Ответить
Это вот как раз про кацапов.
Один директор школы посылал это письмо каждому учителю, которого брал на работу:
«Уважаемый учитель!
Я пережил концлагерь, мои глаза видели то, чего не должен видеть ни один человек:
- как ученые инженеры строят газовые камеры;
- как квалифицированные врачи отравляют детей;
- как обученные медсёстры убивают младенцев;
- как выпускники высших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин...
Поэтому я не доверяю образованности.
Я прошу вас: помогайте ученикам стать людьми. Ваши усилия никогда не должны привести к появлению учёных чудовищ, тренированных психопатов, образованных Эйхманов.
Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда помогают нашим детям стать более ЧЕЛОВЕЧНЫМИ».
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11.04.2021 19:13 Ответить
Оськоли зтакими будуть виходити ...

..
...У російському Пскові вчителька вийшла на пікет: Мерзотницька зовнішня політика РФ призведе до проблем ссередині країни і з іншими, цього не можна допускати - Цензор.НЕТ 1317
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11.04.2021 19:25 Ответить
хаха, выше пишут думая шо она типо "**************"?
не, ребята, она просто решила со 100% вероятностью получить эвакуацию от Вольнова политубежище, типо - ну вот, меня преследует Путин, вернее уважаемый товарищ подполковник Владимир Владимирович, но я оппозиционерка, вернее просто хочу жить в Гей, то есть Ей-ропе, когда явиться за ВНЖ? слушаюсь, то есть, спасибо тов., то есть консул.
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11.04.2021 19:14 Ответить
Тебя когда-нибудь попускает, или 24/7?
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11.04.2021 19:39 Ответить
Хм... Ваше предположение про политубежище --- легко проверить... Нарисуйте такой же плакат, поезжайте в Псков, станьте на ее место... Через сколько времени вам переломают пальцы, чтобы Вы не смогли написать просьбу о политубежище, заодно, что б два раза не вставать, переломают и остальные кости, ну, и за компанию --- отобъют все органы... Через несколько дней будет заявлена официальная версия --- помер в одиночке от малярии...
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11.04.2021 19:47 Ответить
вот поезжай да проверь шо там ей типо переломали. там ведь не тупо тайга и медведи хавают всех желающих, не?
че Шендеровича никто не переломал полностью? че, у него батальон охраны? ах да, он за Путина, просто в маске, да?
что-то ваш "ник" и этот комент навевают взять Катехизис и помолиться, бо шота мне хзлрыфвкзлрзрыфз ъхпъхкы прокляли!!!11111ваыозхалзщлиьыхзэютыа
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11.04.2021 21:13 Ответить
она не может быть нитакой, патамушта русская....а они все "ломаются" на украинском вопросе
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11.04.2021 20:03 Ответить
хороша дівчинка.
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11.04.2021 19:17 Ответить
У російському Пскові вчителька вийшла на пікет: Мерзотницька зовнішня політика РФ призведе до проблем ссередині країни і з іншими, цього не можна допускати - Цензор.НЕТ 3668
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11.04.2021 19:21 Ответить
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11.04.2021 19:29 Ответить
"Нет в этом мире мельче, сволочнее и хамовитее особи, чем кацап. Рождённый в нацистской стране, вскормленный пропагандой нацизма, - этот ублюдок никогда не станет Человеком. У его страны нет друзей - либо холуи, либо враги. Его страна способна только угрожать, унижать и убивать. И за сохранение этого статуса Рассеей рядовой кацап готов пожертвовать собственной жизнью, жизнями своих родителей и детей, качеством жизни собственного народа. Воистину: кацапы - звери. Лютые, кровожадные, но... смертные". - А. Солженицин
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11.04.2021 19:30 Ответить
Не поширюйте фейки, навіть начебто проукраїнські, ми ж не кацапи
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11.04.2021 19:38 Ответить
Воно й видно - манкрут Ви ...))
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11.04.2021 19:43 Ответить
Может, и фейк, но сказано --- правильно...
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11.04.2021 19:49 Ответить
И сколько таких на всю Россию? Десять, двадцать, пятьдесят? Точно больше ста человек не на берется, то есть меньше, чем один на миллион
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11.04.2021 19:34 Ответить
В августе 1968 г вышли на Красную площадь 8 человек, восемь --- на весь Советский Союз....
Остальные с пеной у рта орали: " Там бы была база НАТО!" (вторжение в Чехословакию 1968г)
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11.04.2021 19:54 Ответить
«И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс
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11.04.2021 19:41 Ответить
Да ,Есть ЖЕНЩИНЫ в рюсских селениях ...***** на скаку остановят ,в горящую избу .....
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11.04.2021 19:44 Ответить
обвинение о том, что она член террористической организации (запрещённой в параше) и то, что она готовила теракт ей будет предьявлено уже сегодня вечером. младший бульбохуйло также пришлёт инфу о её участии в белорусских беспорядках.
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11.04.2021 19:45 Ответить
можно и не сомневаться...
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11.04.2021 19:55 Ответить
ЯПлакалЪ
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11.04.2021 19:48 Ответить
ИРИНА!!!!! БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО, ЖАЛЬ В ФАШИСТСКОЙ РОССИИ ТАК МАЛО УМНЫХ И СМЕЛЫХ ЛЮДЕЙ, БЕРЕГИТЕ СЕБЯ, ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!!!!
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11.04.2021 19:56 Ответить
Скорее всего спокойной жизни у неё уже не будет... 😟
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11.04.2021 19:58 Ответить
Ну вышла и вышла, общий расклад это не меняет.
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11.04.2021 20:11 Ответить
Главная проблема парашии заключается в том, что люди с мозгами у них - вымирающий вид
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11.04.2021 21:25 Ответить
Поздно! Граждане выходят с оружием в руках, а не жалкими бумажками (которыми власть подотрется) когда их требования игнорируются! Современный мир - мир никченных рабов и трусливых подданых!
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11.04.2021 22:00 Ответить
Нам =уміляЦЦа= чи що ?
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11.04.2021 22:26 Ответить
Можно не умиляться, а хотя бы поблагодарить за поддержку, тем более что спокойной жизни для нее теперь наверняка не будет, и с работы выгонят и травля среди соседей начнется и она на это идет сознательно, хотя могла бы сидеть дома (так же как и многие наши "патриоты") или строчить посты в интернете.
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12.04.2021 00:13 Ответить
А мені - начхати.
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12.04.2021 00:16 Ответить
ну да, поди на выборах за едросов голосовала... Або по-другому: где до этого чалилась?
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12.04.2021 01:16 Ответить
Ты всегда навешиваешь ярлыки на других людей абсолютно ничего про них не зная или у тебя сегодня просто "критический день"? Кроме того, судя по ее высказываниям навряд ли она голосовала за партию пуйла.
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12.04.2021 13:06 Ответить
А кому-то не начхать на ваше мнение? Эта женщина нашла в себе мужество высказать публично свое мнение в стане врага, а вы плюетесь желчью на нее не вставая с дивана.
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12.04.2021 13:08 Ответить
одна на 100 000
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11.04.2021 22:40 Ответить
Московія ворог України з 1169 року коли боголюбські московити спалили Київ.
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11.04.2021 23:52 Ответить
Мне это напоминает фотографию, на которой толпа фанатов гитлера поднимает руку в нацистком приветствии, а один человек стоит демонстративно сложив руки, так и здесь нашелся один нормальный человек на тысячу кацапских нацистов.
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12.04.2021 00:08 Ответить
в гузно цего кокцапа зацьомте.
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12.04.2021 01:19 Ответить
Вы , поди, и к Тихановской возгоревшийся любвью? sure, чтобы не попасть в просае у той кацапки нужно бы спросить , мол , чей Крым... и контролтный (в темечко), мол, чья Кубань с Зеленым Клином.
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12.04.2021 01:25 Ответить
Во-первых нужно быть на редкость тупым, чтобы отвергать поддержку из вне, особенно тех немногих адекватных людей на орде, а во-вторых навряд ли она поддерживает аннексию Крыма (про Кубань и Зеленый Клин так это вообще фантазии наших ура-патриотов, с таким же успехом можно спрашивать про Белгородскую область, или вообще про все вассальные земли Киевской Руси). Ну и конечно по мнению упоротой вышиваты, нужно обидеться на весь мир, которому вообще плевать на проблемы Украины и украинцев, мол вы все пиарасы, а мы Дартаньяны, а тех немногих кому не плевать облить гуаном не вставая со своих теплых диванов.
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12.04.2021 13:02 Ответить
Отважная женщина!
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12.04.2021 10:42 Ответить
 
 