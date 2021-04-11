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Новости Коронавирус и карантин
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Если все в Украине будут носить маски, за три недели COVID-19 будет преодолен, - Ляшко

Если все в Украине будут носить маски, за три недели COVID-19 будет преодолен, - Ляшко

Если бы люди в течение трех недель носили маски, не снимая, в Украине коронавирусная болезнь была бы преодолена.

Об этом главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть исследования CDC, они сказали, если бы люди в течение трех недель носили все маски не снимая, у нас коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию коронавирусной болезни. Мойте руки и избегайте скопления людей и при случае сделайте прививку и не только от коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

По его словам, год назад очень трудно было обосновать введение карантинных ограничений.

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"Люди не видели больного, и никто ни у кого из близких не болел. Сегодня такая ситуация, что уже через пять рукопожатий вы будете знать какую-то историю человека, который переболел и переболел тяжело. Сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. И Черниговская, и Черновицкая, и Закарпатская области уже подходят к тому, что ближайшие дни - 3-4-5 дней – и они перейдут с "красного" уровня в "желтый" уровень эпидемиологической опасности, это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения", - пояснил Ляшко.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) прививка (191) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+58
Точно. А як не знімати труси то подолаємо тріппер
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11.04.2021 20:38
+32
Если все в Украине будут носить маски, за три недели COVID-19 будет преодолен, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7154
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11.04.2021 20:39
+31
Вот оно что !!! Все дело было в масках!!! в масках ***** !!! это которые они продали еще в начале..
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11.04.2021 20:40
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Ага носить маски зараженые червями или как говорят на них могеллоны. Зум телефона вам в помощь,верьте своим глазам. Или ищите в ютуб, что находится на масках
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11.04.2021 21:42 Ответить
ляшка покусал умственно отсталый вирусобес степашка и заразил его дибилизмом. а это неизнечимо. выход один- усыплять обоих.
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11.04.2021 21:49 Ответить
Год назад этот чемпион по борьбе с коронавирусом пел песню о том, что маски не защищают

https://www.youtube.com/watch?v=sa-8_A19LFA
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11.04.2021 21:54 Ответить
- Я это предсказывал, - бросил Швейк. - А в сумасшедшем доме об этом ещё ничего не знают, хотя им-то, собственно, это должно быть известно из первоисточника.(с)
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12.04.2021 10:04 Ответить
маски те что крадуцкий сЯкщо всі в Україні носитимуть маски, за три тижні COVID-19 буде подолано, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2593дил ?
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11.04.2021 21:57 Ответить
ПАНДЕМИЯ в украине будет длиться ВЕЧНО!!!! даже тогда когда она во всём мире пройдёт ЭТО БАБЛО!!! МИЛЛИАРДЫ И ТРИЛЛИОНЫ!!!
Какие лаборатории предоставляют в аэропорту "Борисполь" услуги ПЦР-тестирования: CSD Лаборатория (1500 грн). Находится сразу после паспортного контроля. Результат в течение 6-7 часов. Запись и оплата онлайн.Также есть 5 лабораторий на 2-м этаже. Их можно найти по указателям, установленным в терминале D: лаборатория IMMD (850 грн). Результат в течение 12-24 часов. Запись и оплата онлайн; лаборатория Universum.Clinic (850 грн). Результат ждать не меньше 12 часов. Можно приходить без предварительной записи; лаборатория "Медлаб" (900 грн). Результат в течение 24 часов. Без предварительной записи; лаборатория "Ескулаб" (750 грн). Результат от 12 часов. Без предварительной записи; лаборатория Adonis (850 грн). Результат будет в течение 24 часов. Без предварительной записи.
Стоимость 900 грн.Это средняя стоимость в Харькове в частных клиниках и Центрах а вот и…Международный Аэропорт Харьков, касса 20
результаты от 5-24 часов, отправляем на почту, а так-же передаются в программу "Дія"
Тесты на прилёт для граждан Украины 1000 грн
Стоимость для вылета 1400 грн.
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12.04.2021 11:29 Ответить
Причем носить надо одну и ту же маску!) Какие же они дебилы...
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11.04.2021 22:07 Ответить
Рассмеши комика ХХI часть.
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11.04.2021 22:15 Ответить
Ковид влияет на мозги, 100 процентов.
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11.04.2021 22:17 Ответить
просто уточняю)))) - согласно правилу "пяти рукопожатий" можно выйти на любого жителя планеты)))))
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11.04.2021 22:19 Ответить
Я навіть не знаю, як коментувати цей абсолютний ідіотизм !
Альо, Ляшко, можеш запозичити =передові методи боротьби= у наших бухгалтерів з вчителями (прем*єрів і міністрів, "експертів").
Тепер уже треба постійно бути в масці на роботі, навіть якщо людина одна в кабінеті. Правда, їсти і пити (каву, чай, воду, сік) вона в кабінеті може без масочки.
І жоден ковідо-баран не замислюється, бо нема чим: а логіка де ?

І на вулиці в нас теж віднині обов*язкові ганчірки на обличчі ... Якщо людина йде чи займається спортом у парку з тим / тими, з ким не живе на одній адресі. Тільки на лавочці можна сидіти без шмати при відстані 2м. Маніфестація протесту буде 1-го травня (вчора маніфестували батьки проти обов*язкових шмат для діток у початковій школі цілий день).
І комендантську годину знову вертають на 20:00 .... На літо і на тепло. Навіть найзапекліші апологети урядових задвигів сказали, що вони не носитимуть ганчірки на вулиці. То їм і відповіли ті, кого вони обзивали =ковідо-ідіотами=: ми вас попереджали і казали, що така "боротьба" не має нічого спільного з вірусом і не підтверджена жодними науковими дослідженнями.
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11.04.2021 22:21 Ответить
ведана, наше вам здрастэ))), привет Олевщине, скоро черника)
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11.04.2021 23:12 Ответить
Драсьтє. Так я ж не звідти (з Житомирщини - так, але не Олевськ чи район). То мене дуже вразило Кам*яне Село, а ще більше - сам ліс. Неймовірно !
Я такої енергетики давно не відчувала. І межа там є. Перетнули - пропала. Я аж озиралася.
Дорога - жахлива. І дуже неприємно від тих бурштинокопачів - проїжджали.
Легенда - класна.

Чорниці у нас і без Олевщини є. На очі добре.

Ви вже до такого ніку добралися ?
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11.04.2021 23:20 Ответить
это мой изначальный ник, не имеющий отношения к оркам. Франсис Карсак - Бегство Земли. А всех я тут знаю очень давно с 2011
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11.04.2021 23:45 Ответить
Я на Олевщині є москаловні ?
От якого Ви мені так пишете ?
Навпаки, там свої нюанси, наприклад, з =ві=, =мі= ...
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12.04.2021 00:02 Ответить
*москаломовні
Чорт, думка стрибає поперед набирання.
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12.04.2021 00:03 Ответить
я вам больше скажу, там нет украиномовных, суржикомовных 99%, 1% викладачі української мови в школи і деяка кількість людей які крадуть під прикриттям. И без всяких нюансов
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12.04.2021 00:09 Ответить
Суржик не варто відкидати і заперечувати.
Я, як приїжджаю додому, трошки акліматизовуюся, а тоді розмовляю по-нашому.
Мама казала, що ще - холодно. Куди полізете чорниці збирати ?
Чоловік, який провадив нам екскурсію, пречудово розмовляв українською.
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12.04.2021 00:17 Ответить
так то экскурсия, пообщайтесь по простому с жителями сел, суржик примечательный, очень отличается от Овручского, там от белорусского много. Коростень в основном на русском.
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12.04.2021 00:23 Ответить
* А на Олевщині ...
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12.04.2021 00:03 Ответить
прокомментируешь, когда кислород понадобится.
много интересного про ковид узнаешь. сколько стоят анализы, концентратор, лекарства, заправить баллон кислородом и где.
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12.04.2021 08:51 Ответить
Што ковидодурачок, больше сказать нечего?
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12.04.2021 09:33 Ответить
пропоную український лайфхак
"не знімав маску 24 години протягом 30 днів. мае право не вакцинуватися"
Ляшко
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11.04.2021 22:23 Ответить
Ляшко курил какую-то забористую травку
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11.04.2021 22:39 Ответить
Я чесно забався носити ці маски уже як пів року , ніхрена вони на статистику не впливають ! А 5км ліміт з грудня це повна хн . , також . Надія що вакцинація закінчется за декілька місяців
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11.04.2021 23:26 Ответить
Сьогодні проїзжав повз озера на Біличах (Київ, перетині по.Перемоги та вул.Ушакова) - на берегах повно людей, всі без масок, в т.ч. діти!
Це якійсь лютий треш!
Ще одиґні такі теплі вихідні - і ми міцно закріпимось у діапазоні 25+ тисяч нових випадків щодня
Тим більше, що незабаром Великдень, Поминальний тиждень, День Перемоги у Другій Світовій тощо...
Сумно ...
Самі себе знищуємо
Був восени в Туреччині - в парках всі місцеві в масках.
Статистика 2 тис випадків на 80 млн населення
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11.04.2021 23:39 Ответить
вы смеетесь? За 10 число 52 тыс. заболевших
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12.04.2021 00:01 Ответить
всё верно заявил.
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12.04.2021 00:03 Ответить
Без слов, капитан очевидность. ))
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12.04.2021 00:12 Ответить
В переводе на человеческий язык: населению осточертело это бесконечное шоу, и зелёный режим не знает как из него выпутаться.
Заявить "просто так" что "ковид закончился" - население просто не поймёт: а что же это было целый год, и почему всё закончилось так внезапно, и не было ли это гигантским разводиловом ?
А если "ковид"ную мелодраму и дальше продолжать - надо продолжать дурантины, от которых экономика уже загибается по-настоящему, впереди - голод.
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12.04.2021 00:36 Ответить
А если снимут трусы на тарифах, то вообще будут неуязвимы.
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12.04.2021 00:48 Ответить
Антиковідники не носять та не будуть носити маски, вони й інших закликають не вдягати «намордники». Є така мерзотна порода людей, які самі не живуть та іншим не дають.
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12.04.2021 01:15 Ответить
тітонько, я сподіваюсь ви писали цей коммент в масці, а то антиковідники з тої сторони екрану заразять. Будьте обережні, Іра
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12.04.2021 04:23 Ответить
Дядько, я сподіваюсь, ви писали цей комент у презервативі, бо від вас тут вся канадійська діаспора завагідніє. Вам краще не розмножуватись, щоб дебілів не плодити, їх в Україні вже достатньо. Прєдохраняйтєсь, Орк.
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12.04.2021 12:31 Ответить
я то взагалі ні на що не натякаю, але ваш хід думок цікавий.
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12.04.2021 17:24 Ответить
Это она про братский беларуский народ . Туда ляшка отправить пусть опыа наберется как без дохдаунов жить, Сказочник-страшилка из програмы спокойной ночи буратины.
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12.04.2021 07:21 Ответить
то певно всі Ляшки такі тупі, чи як? Ось в Європі вже місяцями абсолютно всі послушно носять маску і ще й вакцини є - І ЩО? Щось не бачу там прогресу! Кордони і далі закриті, хворі прибувають (може не в таких темпах як в Україні, але Є приріст).
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12.04.2021 01:20 Ответить
Схоже що сімейні бюджети планети скоро зміняться і зявиться стаття "вакцинація"... Як мінімум до того часу поки не зменшиться населення на два-три мільярди. А то щось пенсіонери, особливо в розвинутих країнах, живуть довго...
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12.04.2021 04:42 Ответить
ну так и есть. у знакомого на работу пришла дура с температурой, типа "та простудилась".
в результате 20 человек заболели, 5 человек на кислороде.
если бы сидела дома и по направлению семейного врача сделала тест, то никто бы не заболел. про маску я вообще молчу, т.к. это вообще обяз
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12.04.2021 08:47 Ответить
Вот про маску правильно молчишь, ато выйдет както некрасиво - двадцать человек+1 дура или на работе без масок ходили, или не помогли они никому
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12.04.2021 09:36 Ответить
Вдягніть їм на голови презервативи - буде краще і жерти менше будуть , і хрюкати . Скажіть мудаку , що в Польщі 5000000 провакцінували якісною вакциною .
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12.04.2021 09:14 Ответить
А если перестанете требовать зарплату,то зебилы и бедность преодолеют за месяц...Таких идиотов еще небыло у власти.
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12.04.2021 09:17 Ответить
Напомните мне,какое у этого чуда образование?))Его перлы тянут,как минимум на 10 класс вспомогательной школы!Герой коронавируса))
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12.04.2021 09:21 Ответить
В Україні діє правило, хочеш досягти успіхів у кар'єрі ,треба бути несповна розуму.
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12.04.2021 09:53 Ответить
В Чехії дуже строго дотримувались і дотримуються режиму носіння масок,а останній місяць треба носити дві медичні маски одночасно.Скажіть генію Ляшку, що в чехів смертність найвища в ЄС на душу населення.Походу Ляшко це діагноз,а не фамілія.
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12.04.2021 09:59 Ответить
Две крайности , а истина где-то посередине. Я считаю что пользы от ношения маски ,так как и какие мы носим практически нет. Но тем не менее я ношу маску там где это предписано. Даже если от нее 0,1 % толку- это хоть одна спасенная жизнь. А то что имитация деятельности вместо работы -это факт.
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12.04.2021 10:24 Ответить
Это быдлу предписывают что ему делать. А людина повинна знать свои права, виконувати закони и воспитывать чиновников которые при первой возможности их нарушают. Где конституция,закон а где нашение масок? Быдло по законам не живет оно знает только запреты от пастухов и боится их. За свободу борются а не получают из рук чиновников.
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12.04.2021 10:43 Ответить
Маска не СПАСАЕТ от вируса. Маска СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ заражения.
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12.04.2021 11:54 Ответить
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