Если все в Украине будут носить маски, за три недели COVID-19 будет преодолен, - Ляшко

Если бы люди в течение трех недель носили маски, не снимая, в Украине коронавирусная болезнь была бы преодолена.

Об этом главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале", информирует Цензор.НЕТ.

"Есть исследования CDC, они сказали, если бы люди в течение трех недель носили все маски не снимая, у нас коронавирусная болезнь была бы преодолена. Не снимайте маски, носите, и мы пройдем эпидемию коронавирусной болезни. Мойте руки и избегайте скопления людей и при случае сделайте прививку и не только от коронавирусной болезни", - отметил Ляшко.

По его словам, год назад очень трудно было обосновать введение карантинных ограничений.

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"Люди не видели больного, и никто ни у кого из близких не болел. Сегодня такая ситуация, что уже через пять рукопожатий вы будете знать какую-то историю человека, который переболел и переболел тяжело. Сегодня мы можем сказать, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат. И Черниговская, и Черновицкая, и Закарпатская области уже подходят к тому, что ближайшие дни - 3-4-5 дней – и они перейдут с "красного" уровня в "желтый" уровень эпидемиологической опасности, это значит, что у них будут сняты жесткие карантинные ограничения", - пояснил Ляшко.