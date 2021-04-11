Польша планирует усилить санкции против России из-за обострения на Донбассе, - МИД РП

Правительство Польши работает над усилением режима санкций против России за агрессивные действия в отношении Украины.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В ведомстве отметили, что напряжение в зоне конфликта систематически растет с начала года. В частности, согласно отчетам СММ ОБСЕ, с середины марта случаев нарушения условий перемирия на Донбассе зафиксировано втрое больше, чем в январе и феврале.

"Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия. Это приводит к серьезным инцидентам, в результате которых гибнут украинские солдаты", - заявили в польском МИД.

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Там также выразили обеспокоенность по поводу концентрации российских войск в оккупированном Крыму и в Черном море. Польская сторона заверила, что свое будущее председательство в ОБСЕ будет использовать для деэскалации ситуации в Донбассе.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

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