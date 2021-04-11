РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10030 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
2 184 24

Польша планирует усилить санкции против России из-за обострения на Донбассе, - МИД РП

Польша планирует усилить санкции против России из-за обострения на Донбассе, - МИД РП

Правительство Польши работает над усилением режима санкций против России за агрессивные действия в отношении Украины.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

В ведомстве отметили, что напряжение в зоне конфликта систематически растет с начала года. В частности, согласно отчетам СММ ОБСЕ, с середины марта случаев нарушения условий перемирия на Донбассе зафиксировано втрое больше, чем в январе и феврале.

"Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия. Это приводит к серьезным инцидентам, в результате которых гибнут украинские солдаты", - заявили в польском МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала суток трижды обстреливал позиции ОС, применив у Невельского минометы 82-го калибра, - пресс-центр

Там также выразили обеспокоенность по поводу концентрации российских войск в оккупированном Крыму и в Черном море. Польская сторона заверила, что свое будущее председательство в ОБСЕ будет использовать для деэскалации ситуации в Донбассе.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Также читайте: Байден дал понять России, что за агрессивные действия будут последствия, - госсекретарь США Блинкен

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Читайте также: Байден дал понять России, что за агрессивные действия будут последствия, - госсекретарь США Блинкен

Автор: 

Польша (8498) россия (96074) санкции (11435) Донбасс (26956) МИД Польши (334)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+9
Дякуємо Польщі за всебічну допомогу Україні.
показать весь комментарий
11.04.2021 20:51
+5
Польща планує посилити санкції проти Росії через загострення на Донбасі, - МЗС РП - Цензор.НЕТ 8419
показать весь комментарий
11.04.2021 21:22
+1
Тебе лично стыдно за убитых вами украинцев?
показать весь комментарий
11.04.2021 21:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Польщі за всебічну допомогу Україні.
показать весь комментарий
11.04.2021 20:51 Ответить
Польские яблоки ***** уже давно уже запретил. Что такого ценного ещё производят поляки, чтобы запретить?
показать весь комментарий
11.04.2021 20:59 Ответить
Так они вроде уже СПГ потребляют.
показать весь комментарий
11.04.2021 21:16 Ответить
Пока Польша потребляет только незначительную часть СПГ. А вот доля российского газа составляет чуть ли не половину. До 23-го года у них с Газпромом контракт.
показать весь комментарий
11.04.2021 21:38 Ответить
Не знал, спасибо.
показать весь комментарий
11.04.2021 21:41 Ответить
Nefti mnogo oni zakupali s raski,vot etu mozet otkazatsia.3 zavoda u POliakov jest po obrobotki nefti v 3 stran.Odni iz samix krupnix postavcikov Evrope.Neft mozno kupit i v drugix stranax tut netu problem,oni uze naciali s ameriki zakupat v etom godu.Vot neft mozet prikryt,toze byl udar po raske
показать весь комментарий
11.04.2021 23:17 Ответить
ONi trubu s Norvegiji protianuli tam obci projekt po gazu Norvegija,Danija Polsa vot ottuda budet polucat gaz takze
показать весь комментарий
11.04.2021 23:22 Ответить
Тебе лично стыдно за убитых вами украинцев?
показать весь комментарий
11.04.2021 21:51 Ответить
Ты боишься моих вопросов?Ну тогда еще один.Кто сбил малазийский Боенг,и чувствуешь ли ты ответственность за смерть этих людей?Ты когда заходишь на этот сайт(а у тебя уже просто зависимость),на что расчитываешь,на диалог с украинцами?😂🌷
показать весь комментарий
11.04.2021 23:23 Ответить
Важливіше знати що виготовляють казламорді кацапи...
показать весь комментарий
11.04.2021 21:25 Ответить
Спасибо
показать весь комментарий
11.04.2021 21:02 Ответить
Польща планує посилити санкції проти Росії через загострення на Донбасі, - МЗС РП - Цензор.НЕТ 8419
показать весь комментарий
11.04.2021 21:22 Ответить
"Передайте товарищу Путину...": Полковник Генерального штабу ЗСУ повідомив, що літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
показать весь комментарий
11.04.2021 22:08 Ответить
літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter

Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.Польща планує посилити санкції проти Росії через загострення на Донбасі, - МЗС РП - Цензор.НЕТ 990
показать весь комментарий
11.04.2021 22:32 Ответить
Щось мені підказує, що у поляків слова і справи не розійдуться, особливо коли йдеться про москалів.
показать весь комментарий
11.04.2021 22:53 Ответить
Поляки сделают так, как им "посоветуют" из Вашингтона.
показать весь комментарий
12.04.2021 06:22 Ответить
Поляки вчинять так, як їм вигідно.
показать весь комментарий
12.04.2021 09:30 Ответить
А Зеля планірує побільше закупляти російської і білоруської електроенергії і російського вугілля. Свої АЕС і сонячні станції вимикає.Вже випускає російські машини, замість південно-корейських і гарно продає своє кіно кацапам. Знімає санкції з російських бізнесменів.
показать весь комментарий
12.04.2021 08:51 Ответить
 
 