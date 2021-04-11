Польша планирует усилить санкции против России из-за обострения на Донбассе, - МИД РП
Правительство Польши работает над усилением режима санкций против России за агрессивные действия в отношении Украины.
Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Польши, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
В ведомстве отметили, что напряжение в зоне конфликта систематически растет с начала года. В частности, согласно отчетам СММ ОБСЕ, с середины марта случаев нарушения условий перемирия на Донбассе зафиксировано втрое больше, чем в январе и феврале.
"Все чаще встречаются случаи очень интенсивных, провокационных обстрелов со стороны нелегальных вооруженных формирований, которые поддерживает Россия. Это приводит к серьезным инцидентам, в результате которых гибнут украинские солдаты", - заявили в польском МИД.
Там также выразили обеспокоенность по поводу концентрации российских войск в оккупированном Крыму и в Черном море. Польская сторона заверила, что свое будущее председательство в ОБСЕ будет использовать для деэскалации ситуации в Донбассе.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04
https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter
Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.