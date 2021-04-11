Вдоль всей линии разграничения развернули наблюдательные группы украинской стороны СЦКК, - пресс-центр ОС

Вдоль всей линии разграничения развернуты наблюдательные группы украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

"С целью качественного выполнения определенных задач вдоль всей линии разграничения развернуты наблюдательные группы Украинской стороны СЦКК. На личный состав этих групп, во взаимодействии с воинскими подразделениями Вооруженных сил Украины, возлагаются важнейшие задачи - непосредственно контролировать и координировать режим прекращения огня, а в случаях нарушения минских договоренностей вооруженными формированиями Российской Федерации, оперативно проводить проверку нарушений для своевременного информирования высшего руководства государства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что важными направлениями работы наблюдательных групп являются контроль и координация соблюдения гарантий безопасности при проведении ремонтно-восстановительных работ на объектах гражданской инфраструктуры региона.

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"Непосредственное присутствие автомобилей наблюдательных групп украинской стороны СЦКК вблизи линии разграничения призвано служить гарантией безопасности в зонах их ответственности. В то же время, офицеры украинской стороны СЦКК ведут пристальное наблюдение за действиями наемников Российской Федерации, что мешает им осуществлять вооруженные провокации и нарушать режим прекращения огня", - отметили в пресс-центре ООС.

При этом отмечается, что оккупантам не нравится постоянный контроль со стороны СММ ОБСЕ и украинской стороны СЦКК за действиями пророссийских наемников, поэтому они всячески пытаются препятствовать деятельности Миссии и дискредитировать работу украинской стороны СЦКК. В частности, в последнее время участились случаи распространения откровенно ложных обвинений украинской стороны в использовании специальных автомобилей в военных целях.

"Украинская сторона СЦКК твердо и неуклонно придерживается норм и правил Международного гуманитарного права, а также взятых на себя обязательств по контролю за выполнением Минских договоренностей и дополнительных мер по усилению режима прекращения огня и в дальнейшем будет продолжать сохранять постоянное присутствие вдоль линии разграничения сторон с целью усиления контроля за провокациями и нарушениями со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на временно оккупированной территории Украины", - заверили в пресс-центре ООС.

Напомним, с полуночи 11 апреля оккупанты трижды нарушили режим тишины в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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