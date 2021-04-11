Российские пропагандисты потянулись в ОРДЛО, можно ожидать новую волну загадочных обстрелов от "неуловимых ДРГ", - Казанский

Российские пропагандисты Дмитрий Стешин, Семен Пегов, Юрий Кот заехали на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.

На это обратил внимание в Facebook журналист Денис Казанский, приложив к посту скриншоты из соцсетей пропагандистов, передает Цензор.НЕТ.

"Российские пропагандисты-стервятники Стешин, Пегов, Котенок потянулись на Донбасс. На месте жителей ОРДЛО я бы напрягся. Этим ребятам сейчас опять понадобятся истории про хищные украинские дроны и блуждающие минометы в мусоровозах. Так что в ближайшее время можно с высокой вероятностью ожидать новую волну загадочных обстрелов от "неуловимых ДРГ", - написал он.

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Отметим, что Дмитрий Стешин - пропагандист из "Комсомольской правды", Семен Пегов - основатель пропагандистского проекта WarGonzo, Юрий Кот - экс-журналист пропагандистского агентства РФ NewsFront.