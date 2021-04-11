Российские пропагандисты потянулись в ОРДЛО, можно ожидать новую волну загадочных обстрелов от "неуловимых ДРГ", - Казанский
Российские пропагандисты Дмитрий Стешин, Семен Пегов, Юрий Кот заехали на оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей.
На это обратил внимание в Facebook журналист Денис Казанский, приложив к посту скриншоты из соцсетей пропагандистов, передает Цензор.НЕТ.
"Российские пропагандисты-стервятники Стешин, Пегов, Котенок потянулись на Донбасс. На месте жителей ОРДЛО я бы напрягся. Этим ребятам сейчас опять понадобятся истории про хищные украинские дроны и блуждающие минометы в мусоровозах. Так что в ближайшее время можно с высокой вероятностью ожидать новую волну загадочных обстрелов от "неуловимых ДРГ", - написал он.
Отметим, что Дмитрий Стешин - пропагандист из "Комсомольской правды", Семен Пегов - основатель пропагандистского проекта WarGonzo, Юрий Кот - экс-журналист пропагандистского агентства РФ NewsFront.
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Александр Коваленко, военно-политический обозреватель | Воскресенье, 11 апреля 2021, 14:00
Зачем на оккупированную часть Донбасса съезжаются российские журналисты с кровавым шлейфом преступлений.
В последние несколько дней отмечается приезд в оккупированный Донецк российских журналистов и военных корреспондентов, известных распространением фейков о войне на Донбассе, Нагорном Карабахе, Сирии и участии в совершении ряда других преступлений. Причём, считать этих людей действительно журналистами и военкорами, мягко говоря, нельзя.
Но, обо всём по порядку и начать стоит с событий января 2021 года, когда в оккупированный Донецк прибыла российская делегация из ТОП пропагандистов, в составе Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Романа Бабаяна для участия в пропагандистском форуме оккупантов "Русский Донбасс". В ходе этого форума, известная пропагандистка, призвала Россию включить в свой состав Донбасс.
Важно понимать, что Донбасс это регион, охватывающий в Украине полностью Донецкую и Луганскую области и частично Днепропетровскую область. В свою очередь, оккупированные территории, называемые "ЛНР" и "ДНР", занимают менее 50% от Луганской и Донецкой областей.
То есть, фактически, Маргарита Симонян призывала к оккупации новых территорий Украины.
А уже в марте на оккупированную часть Донбасса отправляется российская журналистка Дарья Асламова, представляющая издание "Комсомольская правда". И здесь следует отметить, что "Комсомольская правда" находится под управлением МО РФ и является одной из многих информационных площадок, осуществляющей свою деятельность в интересах данной силовой структуры.
Сама же Дарья Асламова не просто журналистка, она в ряде стран официально признанная шпионка российских силовых структур. Например, в Украину ей въезд запрещён. Аналогично и в Турцию, где она признана шпионом военной разведки РФ.
В 2017 году Дарья Асламова предприняла попытку по хорватскому паспорту через Бухарест проехать в Молдову, с конечным пунктом назначения - Кишинев. Но дальше аэропорта она проехать не смогла, поскольку не смогла внятно объяснять цель своего визита. При этом Асламова пыталась разговаривать с полицией на хорватском, заявляя, что забыла русский!
Муж Дарьи Асламовой - хорватский журналист Роберт Валдеца, являющийся российским агентом в Хорватии, а так же провокационным элементом пропагандистских проектов по всей Европе. Например, именно он провоцировал межрелигиозные столкновения в Париже, организовав и принимая непосредственное участие в расклеивании плакатов в поддержку Национального фронта Марин Ле Пен (финансируемой РФ) в мусульманских кварталах столицы Франции, а также именно Владец на хорватском телевидении регулярно критикует миграционную политику Европейского союза и т.д.
И именно эта пара так же успела отметиться в рамках дестабилизации Испании через кризис в Каталонии, в Швеции - как сторонники протестующих против "жестоких" мигрантов, в Германии они всячески поддерживают партию "Альтернатива для Германии" AfD.
В 2020 году она освещала конфликт, в Нагорном Карабахе делая постановочные репортажи, об обстрелах азербайджанской реактивной артиллерией населённых пунктов и рассказывая прочие душещипательные истории про азербайджанских "фашистов".
Но тогда, сразу после визита в Донецк Маргариты Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Романа Бабаяна Дарья Асламова приехала, чтобы взять интервью у марионеточного "главы" так называемого "ДНР" Дениса Пушилина. В этом интервью, Денис Пушилин сообщил, что Украина якобы готовит наступление на "Донбасс".
Именно с этого момента в российских СМИ начинает масштабно культивироваться фейк о том, что Украина намерена посредством военной операции вернуть оккупированные территории. Причём основными распространителями этого фейка были в первую очередь информационные площадки, контролируемые МО РФ.
А всего за сутки, с 10 апреля, в оккупированный Донецк заехало сразу два, так называемых журналиста, которых смело можно называть не военными корреспондентами, а военными преступниками - Дмитрий Стешин и Семён Пегов.
Эти пропагандисты известны не только своими самыми дерзкими фейками, но и тем, что они осуществляли преступную деятельность, выполняя во время конфликтов функции, совершенно не связанные с профессией журналиста.
В период с 2014 по 2015 Дмитрий Стешин и другой российский "военкор" Александр Коц занимались не только тиражированием лживых сюжетов о войне на Донбассе, но и выполняли роль наводчиков для артиллерии. Со временем, за ними пошла дурная слава, ведь в любой населённый пункт, куда заезжали Дмитрий Стешин и Александр Коц, потом оказывался под артиллерийским ударом, после чего эти "журналисты" тут же оказывались на месте обстрела и, снимая разрушения и трупы, во всём обвиняли ВСУ. Хотя, практически всегда направление прилёта было со стороны оккупационных войск.
В 2014 году Дмитрий Стешин и Александр Коц лично принимали участие в допросе захваченных офицеров "Альфы" СБУ в Славянске, что и близко не вяжется с журналистской деятельностью.
Некоторое время спустя было озвучено, что Александр Коц является действующим офицером ГУ ГШ ВС РФ (ГРУ). В целом же, многие корреспонденты "Комсомольской правды" являются офицерами той или иной силовой структуры РФ.
Что же до Семёна Пегова, то сравнительно недавно этот распространитель фейков и лживых сюжетов вместе с Александром Коцем освещали конфликт в Нагорном Карабахе. Практический каждый сюжет этого тандема требовал развенчания, поскольку содержал информацию лживую, либо манипулятивного характера.
И важно понимать, что сейчас на Донбасс выехали именно те журналисты и военкоры из РФ, которых можно смело назвать "кровавыми". Ведь они слетаются именно туда, где будет проливаться кровь и ожидается эскалация конфликта. И именно они становятся первоисточниками новостей о неких кровавых инцидентах, которые иначе как заранее подготовленной провокации и назвать нельзя.
Единственные кто пока не прибыл в оккупированный Донецк, это Коц и Котенок. Кстати, последний вполне может быть использован в рамках религиозной провокации. Например, как свидетель некоего удара "украинской" артиллерии по православному храму. Именно такой фейк российские пропагандисты распространяли в Нагорном Карабахе, всячески стараясь привнести в конфликт религиозный фактор.
Не исключено, что и на Донбассе в скором времени не только пополнится пул российских "кровавых" журналистов полным составом, но и будет реализован сценарий с религиозным фактором, дабы через пророссийскую РПЦвУ попытаться взорвать социально-общественную обстановку в Украине изнутри.
Как бы там ни было, а то, что Россия готовит масштабную провокацию на Донбассе с целью возобновления боевых действий и захвата новых территорий, становится с каждым днём всё очевиднее.
Норвегия, и служит административным центром в верхнем Гудбрандсдале, Норвегия.
Он расположен на важном перекрестке дорог: юг ведет к нынешней столице Норвегии
Осло, запад через Лешу ведет к Ондалснесу на море, а север - к старой столице
Тронхейм.
А это звонок для Путлерской банды гопников.... просто так этот маршал не летает по Миру...
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04
https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter
Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.
https://patrioty.org.ua/blogs/peredaite-tovaryshchu-putynu-polkovnyk-heneralnoho-shtabu-zsu-povidomyv-shcho-litaky-nato-vzhe-otaborylys-na-viiskovomu-aerodromi-pid-kyievom-371729.html
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04
https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter
Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дні.
будут жалеть распятых мальчиков и готовить несчастных снегирей
Им больше ничего не нужно, лишь только знать, что за их спиной Украина.
За их спиной нация... 💪👍🏼👍🏼
Если будете в ненависти жить,в распрях и ссорах,то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих,которые добыли ее трудом своим великим... Щануймося Українці
https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky
Украина уже остановила путинский рейх. Она загнала его в тупик. Он бьется в бешенстве державно-патриотической матки в ловушке ОРДЛО, которую сам для себя создал. Вылезти из неё наружу недофюрер недоимперии может только навстречу своей гибели. Слава Украине !