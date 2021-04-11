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Новости Коронавирус и карантин
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Перед Минздравом стоит задача сделать около 47 млн вакцинаций от COVID-19 до конца года, - Ляшко

Перед Минздравом стоит задача сделать около 47 млн вакцинаций от COVID-19 до конца года, - Ляшко

До конца 2021 года перед Министерством здравоохранения Украины стоит задача провести около 47 млн вакцинаций от коронавирусной болезни людям старше 18 лет.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мне как санитарному врачу нужно организовать около 47 млн уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет", - сказал Ляшко.

Главный санврач отметил, что в начале апреля, согласно решению СНБО, была поставлена задача провакцинировать большинство, то есть почти 70% взрослого населения Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинцам смогут делать до 11 миллионов прививок от COVID-19 в месяц, - Ляшко

"Когда осенью 2020 года мы говорим, что в Украине будет вакцинация, начнется она в феврале, закончится в марте 2022 года, и мы вакцинируем 50% взрослого населения. Потому по опросам именно 50% взрослого населения хочет прививаться. То есть мы так рассчитали нашу дорожную карту. При этом, мы говорили, если будет возрастать спрос, государство найдет возможность обеспечить всех вакцинацией", - подытожил Ляшко.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
КВН спасибо зебилы - каждый день смех и радость
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11.04.2021 22:22
+11
Зедебіли, у чергу. Свіжа уринотерапія для вас!
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11.04.2021 22:20
+11
Перед Минздравом стоит задача сделать около 47 млн вакцинаций от COVID-19 до конца года, - Ляшко - Цензор.НЕТ 215
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11.04.2021 22:27
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Правила форума Совет форумчан
Зедебіли, у чергу. Свіжа уринотерапія для вас!
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11.04.2021 22:20 Ответить
Зєбілів вава сцикун на стадіоні буде вакцинувати.
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11.04.2021 22:40 Ответить
Перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання зробити близько 47 млн вакцинацій проти COVID-19 до кінця року, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9629
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11.04.2021 22:50 Ответить
1.Каких вакцин то что Вы закупили переплатив на откатах
где нормальные вакцины прое....ли все за откатами
«Худшие из худших»: Украина закупила самые некачественные вакцины - нардеп 11 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html#respond Комментарии: 0
Перед Минздравом стоит задача сделать около 47 млн вакцинаций от COVID-19 до конца года, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7431Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами…
Китай официально сообщил о недостаточной эффективности своих вакцин, в частности, КоронаВак, которую закупила Украина, помимо «индийского чая».

Об этом факте https://www.facebook.com/dubinskyi написал около часа назад в Фейсбуке нардеп Александр Дубинский.
- https://www.economics-prorok.com/2021/04/%D0%B2-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5-%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82.html В Китае официально признали недостаточную эффективность своих вакцин - Deutsche Welle
То есть, наши бравые чиновники из Минздрава под мудрым руководством Офиса Президента закупили самые некачественные препараты для вакцинации, которые было возможно найти.
Худшие из худших.
Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами.
- https://www.economics-prorok.com/2021/01/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E-%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B.html Китайскую вакцину через фирму Богатыревой заказала именно зе-власть - нардеп
Можно снимать сериал очередной сериал для Нетфликс.
Название дарю.
The Мрази.
***
Возможно, еще хуже вакцины - российские. Только об этом станет известно позже…
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11.04.2021 22:21 Ответить
КВН спасибо зебилы - каждый день смех и радость
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11.04.2021 22:22 Ответить
А если не сдеют то Ляшко и Степанову отрезать яйца!
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11.04.2021 22:24 Ответить
Може поовільно в лещатах прикручувати, щоб помучилися??)))
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11.04.2021 22:31 Ответить
пи..р
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11.04.2021 22:26 Ответить
моя родина пропускає усіх бажаючих вперед
пухом вам земелька
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11.04.2021 22:26 Ответить
Перед Минздравом стоит задача сделать около 47 млн вакцинаций от COVID-19 до конца года, - Ляшко - Цензор.НЕТ 215
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11.04.2021 22:27 Ответить
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11.04.2021 22:27 Ответить
Вместо ущербного степанова, надо было назначить на пост министра, владельца сети минимаркетов.
Тогда был бы шанс, что вакцину купят и будет организованна вакцинация.
Но рукожопы назначили рукожопа исключительно с позиции личной преданности...
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11.04.2021 22:28 Ответить
Нічого не вийде,бо 25% вакцинуватись не будуть,їм їхня віра не дозволяє))
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11.04.2021 22:28 Ответить
Ти хоч розумієш яке ти зараз жалюгідне...? Добре, відкинемо 25%. Залишається 35 млн. Як на твою думку, зроблять 35 млн щеплень до кінця року?
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11.04.2021 22:35 Ответить
жалюгідний той, хто відкидаючи з щонайбільше 30 мільйонів 25% отримав 35 млн.
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11.04.2021 23:03 Ответить
звідки ти взяло цифру 30 мільйонів ?
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11.04.2021 23:32 Ответить
Не з дебіловізору, рабом якого ти є
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11.04.2021 23:33 Ответить
так звідки ?

Ти розумієш, шо я спитав ?

Я не питав "не звідки ?"

Я питав "звідки ?"
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11.04.2021 23:45 Ответить
А, що за віра?
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11.04.2021 22:43 Ответить
Віра у друге пришестя))
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11.04.2021 22:51 Ответить
Ну відповідь гарна, достойна доцента Трускавецького юнівєрсітєта для зє дібілів, прохфесссором станеш незабаром. Пиши ісчо.
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11.04.2021 22:54 Ответить
Не треба заздрити))
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11.04.2021 23:03 Ответить
Співчуваю.......
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11.04.2021 23:07 Ответить
страна пиз..жа и безответственных действий раз допускает таких людей у власти
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11.04.2021 22:28 Ответить
страна их не допускает.

Страна их специально назначает
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11.04.2021 23:34 Ответить
Супруншу взад!!
🤣
БреХуняки всі, за тридцять років!!
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11.04.2021 22:29 Ответить
Ви збочинець?********** не традиційний секс?
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11.04.2021 22:30 Ответить
Шукайте партнера на доменах сRU...))
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11.04.2021 22:33 Ответить
Бачу ви по сру та взад ще той професіАнал))
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11.04.2021 22:39 Ответить
Сашко, ти??
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11.04.2021 22:42 Ответить
Знову нік змінив, крещатику ?))
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11.04.2021 22:48 Ответить
Ні,я не той Сашко,а хіба він не вмер?
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11.04.2021 22:52 Ответить
ТИ, чахлик невмирущий!
Здоров'ячко Вам!!
😁
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11.04.2021 22:59 Ответить
Наскільки я пам"ятаю,то крещатик,він же крест,він же галя,був у ващій спільноті.
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11.04.2021 23:05 Ответить
Не викручуйся..
Яка "спільнота", нульвочко??
Вже знайомі на ЦН років з 12-ть..
😁
Бувай !!
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11.04.2021 23:11 Ответить
якщо по 2 вакцинації на особу, то це 23.5 мільйони українців за 18 років.
а де залишки? непогана арихметика
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11.04.2021 22:30 Ответить
Но ведь объяснили же, что сейчас делается мало прививок по причине отсутствия вакцин.

**** !!! Вакцины отсутствуют, а прививки чем делают каждый день ?!!!

Или им только по ведру вакцины в день из Индии и Китая присылают ?
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11.04.2021 23:37 Ответить
Лениныв зачем сносили то? Взять план, перевыполнить план.... Этот Ленин у вас в годове, сколько не открещивайтесь декомунизацией)
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11.04.2021 22:30 Ответить
Мне интересно закупили китайскую вакцину на 900 миллионов гривень пришло только 215 тысяч остальной нет сегодня Китай официально сказал что он не эффективна
1. Индийскую привезли сделали первый укол и все остальных поставок нет можно сказать почти не вакцинировали как надо вторая придет в июле первый укол все сроки прошли второго укола все насмарку
2. где остальные деньги от китайской вакцины или завсеуплаченооткатыполучены и не будет отказа от этой неэффективной вакцины
Полный провал и они сидят на должностях и возникает вопрос а не в деле высшее руководство государства если таких неэффективных менеджеров не уберут и не поставят проффесионалов при во время чумы
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11.04.2021 22:37 Ответить
Чем они колют каждый день по 4000 доз, если вакцины нет ?

А если вакцина есть, то почему они колют не по 100 тысяч в день ?

Или они из Индии и Китая получают по 4000 доз каждый день ?
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11.04.2021 23:39 Ответить
локшина влада виделку беріть велику шоб локшину знімати
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11.04.2021 23:42 Ответить
Больше ничего перед ними не стоит?
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11.04.2021 22:42 Ответить
замість цієї застраілої методики щеплення ви б краще запустили лазерну терапію та повиліковували всіх в турборежимі; і ніхто б не помер взагалі!!!
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11.04.2021 22:43 Ответить
лазерна медицина на тлі вбогої первинної допомоги виглядає дотепно
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11.04.2021 22:47 Ответить
http://inerton.kiev.ua/HeliosBrochure(2017)[UKR].pdf
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11.04.2021 22:59 Ответить
зачем эта реклама? Люди дохнут пачками но лазер и пистюлина по рылу власти имеют разные физические свойства
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11.04.2021 23:04 Ответить
У імпотентів "стоїть".....
Пацталом!!
🤣
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11.04.2021 22:46 Ответить
Опять Нью Васюки для Вась с Украины
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11.04.2021 22:46 Ответить
https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html Худшие из худших»: Украина закупила самые некачественные вакцины - нардеп 11 апреля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html#comments Комментарии: 1 https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html Перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання зробити близько 47 млн вакцинацій проти COVID-19 до кінця року, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7543 Но через посредников, с наценками, комиссионными и откатами…https://www.economics-prorok.com/2021/04/%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d0%b5-%d0%b8%d0%b7-%d1%85%d1%83%d0%b4%d1%88%d0%b8%d1%85-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%ba%d1%83%d0%bf%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d1%81.html#more-129624 Читать далее
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11.04.2021 22:50 Ответить
не справитесь, потому что вы зебилы, и бабки идут на польта...
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11.04.2021 22:50 Ответить
боюсь шо Ляшко проворуєтся
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11.04.2021 22:59 Ответить
хто на чому стоїть ??
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11.04.2021 23:06 Ответить
Ляшко, чуєш: пиши, я тобі ніки дам.
Стільки вереску було: не могли дочекатися. А тепер носом крутять.
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11.04.2021 23:06 Ответить
Жду новый проект от "Страна в смартфоне": Чтобы стать в очередь нажмите клавишу 1, чтобы вакцинироваться прямо сейчас нажмите клавишу 2, через 2 недели наберите короткий номер 666 и узнаете когда эффективная вакцина будет в Украине.
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11.04.2021 23:13 Ответить
Чим?

16:03 https://censor.net/ru/news/3258994/v_kitae_zayavili_o_nizkoyi_effektivnosti_ih_vaktsin_ot_covid19
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11.04.2021 23:14 Ответить
Вони хоч враховують, що при ефективності 50% це дає половину від 50% вакцинованих? А це загалом - 25%. Чи аби заробити? Тут теж Супрун винна?
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11.04.2021 23:30 Ответить
В Эстонии закупили почти 4 миллиона, но желающих в 10 раз меньше. Хотят колоть добровольно-принудительно. В Украине точно также будет.
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11.04.2021 23:35 Ответить
На деньги потраченные на вакцину, на откаты, из-за остановки экономики и других глупостей, можно было по три раза вылечить каждого украинца и сделать медицину передовой! Про опущенную экономику всей планеты вааще молчу: бабла хватило бы Марс заселить ! И скажите мне , что это не афера!
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11.04.2021 23:40 Ответить
В Україні стільки народу немає. Що, кацапів будемо ловити та вакцинувати?
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11.04.2021 23:46 Ответить
я по поводу кацапов согласен...
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12.04.2021 00:24 Ответить
Виколіть залишки Зенеки за цей тиждень, а то при появі нових вакцин нею ніхто не захоче колотись і вона скисне.
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12.04.2021 00:28 Ответить
во идиоты !!! как при совке - ставим задачу и попробуй не выполнить...
я вот не хочу вакцинироваться - но боюсь заболеть ковидом... но ни одна вакцина не дает никаких 100% гарантий мне этого, и плюс еще рукожопость этих неучей в белых халатах - то шансы заболеть и "поставить свои кеды в угол" увеличивается пропорционально !!! и я думаю такой не один я ..
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12.04.2021 00:29 Ответить
Я теж не хочу вакцинуватись, але не хочу бути переносчиком інфекції, яка може ушкодити здоров"я інших людей, а декого і позбавити життя. Тому ризик, пов"язаний з вакцинами (який менше нж від переходу дороги чи поїздки в транспорті) вважаю виправданим.
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12.04.2021 07:51 Ответить
Что находится в масках. Забейте в ютуб поймёте всё и о вакцине
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12.04.2021 00:29 Ответить
о короне повторю свой коммент более года назад на ютубе в фильме Заклятие долины змей. "Злые руки приумножат зло заключенное в амфоре и приведут мир к гибели"
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12.04.2021 00:43 Ответить
Блин, планирование (вешание лапши) уровня НЬЮ ВАСЮКИ...
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12.04.2021 02:43 Ответить
Чем, водой из крана?
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12.04.2021 06:21 Ответить
По ходу от этой заразы уже и американская вакцина малоэффективна,не говоря уже про китайский шмурдяк, похожий на кацапский.
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12.04.2021 08:12 Ответить
 
 