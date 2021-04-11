Перед Минздравом стоит задача сделать около 47 млн вакцинаций от COVID-19 до конца года, - Ляшко

До конца 2021 года перед Министерством здравоохранения Украины стоит задача провести около 47 млн вакцинаций от коронавирусной болезни людям старше 18 лет.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" на "5 канале", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мне как санитарному врачу нужно организовать около 47 млн уколов в течение 2021 года людям старше 18 лет", - сказал Ляшко.

Главный санврач отметил, что в начале апреля, согласно решению СНБО, была поставлена задача провакцинировать большинство, то есть почти 70% взрослого населения Украины.

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"Когда осенью 2020 года мы говорим, что в Украине будет вакцинация, начнется она в феврале, закончится в марте 2022 года, и мы вакцинируем 50% взрослого населения. Потому по опросам именно 50% взрослого населения хочет прививаться. То есть мы так рассчитали нашу дорожную карту. При этом, мы говорили, если будет возрастать спрос, государство найдет возможность обеспечить всех вакцинацией", - подытожил Ляшко.