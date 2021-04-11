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Новости Агрессия России против Украины
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Европейские страны осудили концентрацию войск России на границе с Украиной, - отчет заседания ОБСЕ

Европейские страны осудили концентрацию войск России на границе с Украиной, - отчет заседания ОБСЕ

Государства, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выразили осуждение и обеспокоенность действиями России, которая концентрирует силы на границе с Украиной.

Об этом свидетельствует отчет о заседании ОБСЕ 10 апреля, который оказался в распоряжении редакции Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Согласно ему, заседание инициировала украинская сторона. России было предложено объяснить свои действия, однако она отказалась от участия.

Португалия, которая сейчас председательствует в Европейском союзе, выразила от имени блока обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины и движением войск России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

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"Португалия и Евросоюз призвали Российскую Федерацию принять необходимые шаги для деэскалации ситуации и приобщиться к содержательному диалогу и конструктивным консультациям. Португалия выразила свою полную поддержку запроса Украины на активацию механизма снижения рисков согласно пункту 16 Венского документа 2011 года", - говорится в документе.

Кроме того, согласно тексту, Португалия и блок поддержали шаги Украины и "призвали стороны воздержаться от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряженности".

Похожую позицию выразила Великобритания, которая потребовала "большей прозрачности" относительно действий российской армии и выразила обеспокоенность решением Москвы не участвовать в заседании. Лондон предложил России ответить, почему она не сообщила ОБСЕ о своих действиях на границе.

Канада, в свою очередь, адресовала России вопрос о том, когда она планирует завершить свою военную активность и вернет войска в места постоянной дислокации, а также почему Кремль не проинформировал о своих "учениях", особенно учитывая, как близко они происходят от границ соседнего государства.

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"Соединенные Штаты подчеркнули, что отсутствие прозрачности указывает на то, что это не рутинные и предварительно запланированные военные учения. Германия, также выступая от имени Франции, указала на тревогу из-за масштабных передвижений военного контингента России на границе с Украиной, которую можно развеять надлежащими пояснениями", - говорится в отчете.

Германия и Франция раскритиковали ответ России относительно передвижения ее войск как слишком краткий и общий.

Похожие позиции, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразили Грузия, Польша, Латвия, Литва и Турция. Швейцария поблагодарила Украину за решение инициировать заседание и заявила, что "внимательно следит за развитием событий".

"Шведское председательство завершило встречу, проинформировав, что отчет о встрече будет передан всем государствам-членам", - суммируется в документе.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

Читайте: Байден дал понять России, что за агрессивные действия будут последствия, - госсекретарь США Блинкен

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Также читайте: США в ОБСЕ: Действия России на границе Украины напоминают 2014 год, тогда быстро стало понятно, что беспокойство обоснованно

Автор: 

ОБСЕ (4883) россия (96074)


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Топ комментарии
+17
Європейські країни в ОБСЄ засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1676
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11.04.2021 23:14
+15
Я б одну з Українських частин назвав би дивізією Галичина, ті фєдєрасти тільки від назви цеглинами до Усурійська срали б.
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11.04.2021 23:06
+7
Європейські країни в ОБСЄ засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання - Цензор.НЕТ 9730
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11.04.2021 23:12
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Правила форума Совет форумчан
Я б одну з Українських частин назвав би дивізією Галичина, ті фєдєрасти тільки від назви цеглинами до Усурійська срали б.
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11.04.2021 23:06 Ответить
Єдельвейс вже є, дійде черга і до Галичини
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11.04.2021 23:08 Ответить
Європейські країни в ОБСЄ засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1676
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11.04.2021 23:14 Ответить
Глупость. Представьте если бы РФ назвала свою дивизию НКВД, а учения назвала бы "Красный террор". Это бы деморализовало украинцев? Наоборот, это бы дополнительно мотивировало украинцев и ослабило РФ в информационной войне.
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11.04.2021 23:56 Ответить
не путай логику мышления нормального человека с логикой кацапа
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12.04.2021 12:40 Ответить
Нужно добавить ещё Нахтигаль и Роланд .
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12.04.2021 11:16 Ответить
Какия старыя слова и кака кружитца галава
від локшини на вухах!!
🤑
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11.04.2021 23:06 Ответить
Може ти вагітний?
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11.04.2021 23:16 Ответить
...а мо й ватний
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11.04.2021 23:17 Ответить
Ще гірше.
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11.04.2021 23:19 Ответить
ВИ вже з биками розберіться....))
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12.04.2021 00:16 Ответить
одного вже загнуздав *) баксом зветься... таке ржачне

свого часу імітувало дискусію саме з собою
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12.04.2021 00:45 Ответить
Ви руку міняйте, загнУздалец....
Десь в Інтернеті читав і Вазэлын в допомогу!

)))
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12.04.2021 01:09 Ответить
Бхахааха
в тирнеті воно читало) хвантазьор вазеліновий
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12.04.2021 09:20 Ответить
Нюю..Це Ви з Вашого досвіду зробили висновок чи діагноз??
Мона якісь симптоми,з Вашого досвіду, поділитисясяся?🤔
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12.04.2021 00:13 Ответить
Сильно осудили или с озабоченностью? Это важно!
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11.04.2021 23:06 Ответить
а ты в это время в окопе сидишь? Хоть чтото вообще сделал для своей страны лично? Или все ждешь чтобы американцы за тебя воевали, пока ты огурцы куриным гамном удобряешь?
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11.04.2021 23:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Ia8RFaeIqEk будущая война в подробностях
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11.04.2021 23:09 Ответить
эти формулировки вызывают уже рвотный рефлекс. Им самим не надоело 1 и тоже 100 раз повторять??
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11.04.2021 23:12 Ответить
Європейські країни в ОБСЄ засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання - Цензор.НЕТ 9730
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11.04.2021 23:12 Ответить
8 квітня 2019:

"Істерика ведучої Мосійчук про "американські кунги" та "солдати самі собі копають бліндажі" - це гімн "уставших от войни", які нічого про неї не знають.

Та показник рівня "української журналістики", яка на переважний відсоток поверхнева до війни і висвітлює події формально, подаючи інформацію на замовлення господаря.

РСЗО по Маріуполю та Краматорську, танки по Авдіївці, миномети по Волновасі, приліти 152 калібру на подвір'я жителів, курсанти російських артилериських училищ та російські снайперські групи, новітні російськи зразки зброї - не доводять Мосійчук до праведного гніву, все це замилюється замовною емоцією проти своїх ідіотськими криками про "кунги".

Як наслідок - мільйони глядачів думають, що окопувати позицію має не солдат, а Пушкін, а наше "погане військово-політичне керівництво" знущається над "сонечками".

Наші ЗМІ не знають і не хочуть знати нашу армію.

60 000 одиниць техніки, переданої до ЗСУ, випробування нових ракет, гаубиць, дронів, нові лінії з виготовлення б/к тощо - це "мародерство".

Більше 10 тисяч смертей, анексія Криму - це причина "іскать компроміси і договаріваться".
Державна підтримка ветеранів, купа пільг та програм реабілітації, тренування резерву та створення тероборони - це "наживання на війні".

Про справжні проблеми армії та шляхи їх вирішення - немає професійної дискусії, це робить невелика кількість фанатиків, долаючи спротив як старих кадрів, так і потоків бруду з боку "шукачів правди".

В результаті страшний відсоток українців перестав бачити ворога в Кремлі - ми знаємо прізвища "свінарчуків" та "сємочко", але не чуємо жодного прізвища російського генерала, бо нам їх не кажуть.

Такі наслідки п'яти років підігрування інформаційному вектору ворога.

Чим це обернеться - те ще питання".
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12.04.2021 00:22 Ответить
А про тестя Климкина ("одденоносца" за "возврашение крыма") у тебя статейки нет?
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12.04.2021 00:54 Ответить
нет. есть только бутылка из под шампанского для тебя. присаживайся
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12.04.2021 01:49 Ответить
Зачем мне твоя бутылка? Оставь её себе.
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12.04.2021 03:43 Ответить
Яка радість ,почути черговий раз неосяжне занепокоєння та глибоку зтурбованість !!!)))
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11.04.2021 23:18 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!

раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
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11.04.2021 23:21 Ответить
https://twitter.com/LdmlSh

https://twitter.com/LdmlSh Пані Гуля



Не знаю, что это за вид спорта такой. Но раз кцпов бьют, значит хороший


https://twitter.com/i/status/1380438687301820416 https://twitter.com/i/status/1380438687301820416
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11.04.2021 23:25 Ответить
літаки НАТО вже отаборились на військовому аеродромі під Києвом
https://patrioty.org.ua/all/2021-04-11.html неділя, 11 квітень 2021, 22:04

https://patrioty.org.ua/#twitter Twitter

Москва отримала ще один важливий сигнал і в ці напружені дніЄвропейські країни в ОБСЄ засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання ОБСЄ - Цензор.НЕТ 4108
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11.04.2021 23:31 Ответить
хорош фейки распространять.
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12.04.2021 03:40 Ответить
Брехати негарно. Ніхто ніде не отаборився. Це як під час правління сиволапого гетьмана: сидіть тихенько, українці, план "анаконда" діє, за вас все зроблять добрі дяді із Заходу.
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12.04.2021 08:13 Ответить
Гейропейці тільки й вміють що висловл стурбованість.Як ви заїпали, гейдиктатори!
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12.04.2021 00:01 Ответить
А, да? Ну это сильное заклинание, злу не устоять.
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12.04.2021 00:17 Ответить
И? Очередная порция "обеспокоиностей".
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12.04.2021 00:52 Ответить
Украинская разведка предупредила, что https://censor.net/ru/tag/2434/razvedka/news/page/1. Источник: https://censor.net/ru/n3259017
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Так они (войска РФ) есть на Донбассе, или только пытаются войти?
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12.04.2021 06:30 Ответить
Уже "сильная озабоченность" или ещё не очень?
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12.04.2021 07:10 Ответить
 
 