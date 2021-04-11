Европейские страны осудили концентрацию войск России на границе с Украиной, - отчет заседания ОБСЕ

Государства, входящие в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), выразили осуждение и обеспокоенность действиями России, которая концентрирует силы на границе с Украиной.

Об этом свидетельствует отчет о заседании ОБСЕ 10 апреля, который оказался в распоряжении редакции Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Согласно ему, заседание инициировала украинская сторона. России было предложено объяснить свои действия, однако она отказалась от участия.

Португалия, которая сейчас председательствует в Европейском союзе, выразила от имени блока обеспокоенность ухудшением ситуации на востоке Украины и движением войск России на границе с Украиной и в оккупированном Крыму.

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"Португалия и Евросоюз призвали Российскую Федерацию принять необходимые шаги для деэскалации ситуации и приобщиться к содержательному диалогу и конструктивным консультациям. Португалия выразила свою полную поддержку запроса Украины на активацию механизма снижения рисков согласно пункту 16 Венского документа 2011 года", - говорится в документе.

Кроме того, согласно тексту, Португалия и блок поддержали шаги Украины и "призвали стороны воздержаться от действий и риторики, которые могут привести к усилению напряженности".

Похожую позицию выразила Великобритания, которая потребовала "большей прозрачности" относительно действий российской армии и выразила обеспокоенность решением Москвы не участвовать в заседании. Лондон предложил России ответить, почему она не сообщила ОБСЕ о своих действиях на границе.

Канада, в свою очередь, адресовала России вопрос о том, когда она планирует завершить свою военную активность и вернет войска в места постоянной дислокации, а также почему Кремль не проинформировал о своих "учениях", особенно учитывая, как близко они происходят от границ соседнего государства.

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"Соединенные Штаты подчеркнули, что отсутствие прозрачности указывает на то, что это не рутинные и предварительно запланированные военные учения. Германия, также выступая от имени Франции, указала на тревогу из-за масштабных передвижений военного контингента России на границе с Украиной, которую можно развеять надлежащими пояснениями", - говорится в отчете.

Германия и Франция раскритиковали ответ России относительно передвижения ее войск как слишком краткий и общий.

Похожие позиции, а также поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, выразили Грузия, Польша, Латвия, Литва и Турция. Швейцария поблагодарила Украину за решение инициировать заседание и заявила, что "внимательно следит за развитием событий".

"Шведское председательство завершило встречу, проинформировав, что отчет о встрече будет передан всем государствам-членам", - суммируется в документе.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

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На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

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