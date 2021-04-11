В 2020 году международные организации отправили в ОРДЛО 76 автоколонн гумпомощи, Россия - 5, - Мендель
Международные организации за год отправили на оккупированную часть Донбасса 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью, а Россия - всего 5 автоколонн.
Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что гуманитарные грузы за линию соприкосновения доставляют международные организации - Международный комитет Красного Креста (МККК), Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.
"Согласно официальной статистике, в 2020 году Красный Крест совместно с иными организациями доставил за линию соприкосновения 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью. Если не ошибаюсь, это более 4,5 тыс. т продуктовых наборов, средств гигиены, медицинских товаров, хозяйственных и промышленных товаров… А вот Россия в прошлом году направила на Донбасс 5 автоколонн. Там - 76 автоколонн, а здесь - 5", - отметила Мендель.
Она сообщила, что с начала этого года международные организации за линию соприкосновения направили уже более 10 автоколонн, это более 50 фургонов с продуктовыми наборами, лекарствами, средствами гигиены, бытовой техникой, стройматериалами.
Мендель подчеркнула, что грузы международных организаций проверяют на украинских КПВВ. А российские колонны идут через неконтролируемый Украиной участок границы.
"Что привезли российские автоколонны - нам узнать не удалось, потому что они их не показывали, их никто не проверял", - сказала пресс-секретарь президента.
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Украина уже остановила путинский рейх. Она загнала его в тупик. Он бьется в бешенстве державно-патриотической матки в ловушке ОРДЛО, которую сам для себя создал. Вылезти из неё наружу недофюрер недоимперии может только навстречу своей гибели. Слава Украине !
Население мира в 45 раз больше населения рашки, а колонн направили всего в 15 раз больше, по ее словам.
Хвалит врага, агрессора, оккупанта. Слов нет.
кацы - оружие везут
красный крест - провизию
так они долго воевать будут
начните в Крым воду давать
и все в шАколаде...
Мирнякам мало що дійде..