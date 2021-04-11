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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В 2020 году международные организации отправили в ОРДЛО 76 автоколонн гумпомощи, Россия - 5, - Мендель

В 2020 году международные организации отправили в ОРДЛО 76 автоколонн гумпомощи, Россия - 5, - Мендель

Международные организации за год отправили на оккупированную часть Донбасса 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью, а Россия - всего 5 автоколонн.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, информирует Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что гуманитарные грузы за линию соприкосновения доставляют международные организации - Международный комитет Красного Креста (МККК), Детский фонд ООН ЮНИСЕФ, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Согласно официальной статистике, в 2020 году Красный Крест совместно с иными организациями доставил за линию соприкосновения 76 автомобильных колонн с гуманитарной помощью. Если не ошибаюсь, это более 4,5 тыс. т продуктовых наборов, средств гигиены, медицинских товаров, хозяйственных и промышленных товаров… А вот Россия в прошлом году направила на Донбасс 5 автоколонн. Там - 76 автоколонн, а здесь - 5", - отметила Мендель.

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Она сообщила, что с начала этого года международные организации за линию соприкосновения направили уже более 10 автоколонн, это более 50 фургонов с продуктовыми наборами, лекарствами, средствами гигиены, бытовой техникой, стройматериалами.

Мендель подчеркнула, что грузы международных организаций проверяют на украинских КПВВ. А российские колонны идут через неконтролируемый Украиной участок границы.

"Что привезли российские автоколонны - нам узнать не удалось, потому что они их не показывали, их никто не проверял", - сказала пресс-секретарь президента.

Также читайте: Российская сторона не пропустила партию гумпомощи на оккупированные территории, - украинская делегация в ТКГ

Автор: 

россия (96074) Донбасс (26956) гуманитарная помощь (1267) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+9
В 2020 году международные организации отправили в ОРДЛО 76 автоколонн гумпомощи, Россия - 5, - Мендель - Цензор.НЕТ 2855
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11.04.2021 23:18
+9
Та же самая байда как в Афганистане, воюющих странах Африки: им прут жратву, а они только плодятся и воюют! На фига им мир тогда? Чтобы работать? Извращенный гуманизм!
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11.04.2021 23:35
+6
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky



Украина уже остановила путинский рейх. Она загнала его в тупик. Он бьется в бешенстве державно-патриотической матки в ловушке ОРДЛО, которую сам для себя создал. Вылезти из неё наружу недофюрер недоимперии может только навстречу своей гибели. Слава Украине !
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11.04.2021 23:31
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В 2020 году международные организации отправили в ОРДЛО 76 автоколонн гумпомощи, Россия - 5, - Мендель - Цензор.НЕТ 2855
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11.04.2021 23:18 Ответить
Гарно спонсоруєте тероризм,навіть кацапів перевершили,молодці.
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11.04.2021 23:19 Ответить
А сколько в Ростов уехало грузов 200 ктонибудь считал?
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11.04.2021 23:22 Ответить
Не царское это дело считать отработанное пушечное мясо.
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12.04.2021 00:10 Ответить
Це вона так захища кацапню? Зовсім охіріла ****.
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11.04.2021 23:25 Ответить
Так невзначай признала снабжение боеприпасами гуманитарной поставкой ...
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11.04.2021 23:30 Ответить
И не только она... ходят слухи шо клован в Катаре не только с Султаном встречался...он падла уже шо то наобещал пуйлу!
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11.04.2021 23:52 Ответить
Так вот почему дерьмак сидел не по местным понятиям, а как хотел...
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12.04.2021 00:12 Ответить
А путин - *****?
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12.04.2021 10:24 Ответить
А зачем им гуманитарка?? Это же кормильцы которые всю Украину кормили и содержали. Теперь без Украины эти кормильцы должны все миллионерами стать..теперь всё только им остаёца. Украину то уже кормить не надо. Так зачем вы кормите кормильцев??
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11.04.2021 23:26 Ответить
Они еще пенсию от Украины получают. Будь я украинским чиновником, я бы давно бы их отрезал от пенсии - они бы взвыли сразу же. А так теперь Путин их хочет защищать. Жрут они украинские харчи, а защищает их Путин.
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12.04.2021 00:24 Ответить
впопучленцам просто не нужно 76 колонн с оружием.. их жрать нельзя
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11.04.2021 23:27 Ответить
им хватит рашкостанов для пушек, а еду им сердобольные европецы подвезли.. и как так закончить войну ? одни идиоты им стволы, вторые гуманитарку.. охереть
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11.04.2021 23:28 Ответить
У 2020 році міжнародні організації відправили в ОРДЛО 76 автоколон гумдопомоги, Росія - 5, - Мендель - Цензор.НЕТ 9218
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12.04.2021 05:36 Ответить
Такое охренение 8 год......
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12.04.2021 10:26 Ответить
А третті - пенсію і соцдопомоги і т.п. Не життя - "малина"!
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12.04.2021 10:41 Ответить
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky



Украина уже остановила путинский рейх. Она загнала его в тупик. Он бьется в бешенстве державно-патриотической матки в ловушке ОРДЛО, которую сам для себя создал. Вылезти из неё наружу недофюрер недоимперии может только навстречу своей гибели. Слава Украине !
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11.04.2021 23:31 Ответить
Наверное вывозить уже нечего.
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11.04.2021 23:31 Ответить
Та же самая байда как в Афганистане, воюющих странах Африки: им прут жратву, а они только плодятся и воюют! На фига им мир тогда? Чтобы работать? Извращенный гуманизм!
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11.04.2021 23:35 Ответить
Палестина так выросла в населении в четыре раза. Халявная еда и отсутствие работы - население растет скачкообразно.
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12.04.2021 00:22 Ответить
Нічого подібного! 1500 баксів за проживання в Палестині кожному мусульманину (1995 було 600 баксів) + за народження кожної дитини. Як не дивно але така ж сама "такса" арабам які живуть в Україні, але лише за умови що дружина прийме Іслам, а діти будуть виховані в Ісламі... Це джихад.
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12.04.2021 04:05 Ответить
Интересная тема,раскрути ,плиз...
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12.04.2021 10:27 Ответить
Тсс--сс (кримські татари, Ердоган, Оман, Катар і Емірати наші вірні друзі і союзники). Ніз-ззя...
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12.04.2021 17:03 Ответить
ну и дебилы, поддержали сепаров которые достали снайперскую винтовку...
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11.04.2021 23:36 Ответить
Правды ради:Всё это ******** узаконили с 14-ого года.Мы согласились,а Запад с радостью снял с себя ответственность.Стороны "конфликта".Как бы оба виноваты.И надо всем помогать.
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11.04.2021 23:40 Ответить
Русня поставляет в ОРДЛО абсолютно халявные газ и электричество. По стоимости это можно засчитать как 100000 конвоев
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11.04.2021 23:42 Ответить
А шо вы хотели - Домбас кормит всю Украину . Но всегда есть одно НО...
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11.04.2021 23:46 Ответить
Мендель - тупая 3.14zда как всегда.
Население мира в 45 раз больше населения рашки, а колонн направили всего в 15 раз больше, по ее словам.
Хвалит врага, агрессора, оккупанта. Слов нет.
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11.04.2021 23:53 Ответить
Мендель стоит прописать щедрого подзатыльника и напомнить ей какую именно "гумпомощь" рашка всегда отправляла на оккупированные территории Украины.
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12.04.2021 00:09 Ответить
Презервативы им в качестве гуманитарки высылать нужно. Это там самая необходимая вещь, чтобы не размножались.
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12.04.2021 00:10 Ответить
Я не понимаю зачем их кормить. Они же герои - ополченцы, которые кормят всю Украину.
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12.04.2021 00:18 Ответить
Уже "откормили", теперь самих подкармливают.
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12.04.2021 00:46 Ответить
санкции бомба....
кацы - оружие везут
красный крест - провизию
так они долго воевать будут
начните в Крым воду давать
и все в шАколаде...
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12.04.2021 00:40 Ответить
Пендель нагло бреше, бо кацапи направили аж цілий НУЛЬ! А ті 5 - це були ********** для ПопоЧлєнців.
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12.04.2021 01:15 Ответить
Шо ,больше писькова?
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12.04.2021 10:30 Ответить
Підгодовуємо оккупантів??
Мирнякам мало що дійде..
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12.04.2021 01:23 Ответить
Почему-то ни один из древнегреческих олигархов(Ахметка в15-16 годах) не догадался возить "гуманитарку» в осажденную Трою… (конь от Одиссея не считается)…
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12.04.2021 01:30 Ответить
Основные виды нае....бов уже давно отработаны в истории и нет ничего нового под Солнцем,тількі маємо недолугість....
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12.04.2021 10:33 Ответить
 
 