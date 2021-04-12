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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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В оккупированном Донецке минируют мосты, чтобы обезопасить себя от "наступления Украины", - Гармаш

В оккупированном Донецке минируют мосты, чтобы обезопасить себя от

Президент России Владимир Путин понял, что в войне с Украиной не получится повторить сценарий Грузии.

Об этом заявил журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, что такой сценарий планировался, но сейчас Россия меняет свои сценарии по ходу действия. То есть после реакции американцев, НАТО, послов Семерки Путин не решится на такой сценарий - введение "миротворцев" для защиты своих "российских граждан". Козак (замглавы администрации президента РФ. - Ред.) в одном предложении делает два варианта для отхода: "Если там будет устроена Сребреница, видимо, мы вынуждены будем вмешаться". Я думаю, что чем дальше, тем меньше они для себя оставляют возможность вмешаться, если Украина не начнет действительно военные действия первой", - сказал он.

По словам Гармаша, Путин вряд ли решится на реальное наступление.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские пропагандисты потянулись в ОРДЛО, можно ожидать новую волну загадочных обстрелов от "неуловимых ДРГ", - Казанский

"Я знаю от своих знакомых в Донецке, что там минируют мосты для того, чтобы обезопасить себя от "наступления Украины". Не знаю, это провокация или самозапугивание, запугивают местных для мобилизации. Но чем дальше происходит вся эта игра мускулами, тем больше мне понятно, что вряд ли Путин решится на серьезную игру, хотя бы потому, что он уже понял, что не будет, как в 2008 году в Грузии. Украина - не Грузия, и мир уже высказал свою позицию", - сказал он.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также читайте: Полноценная реинтеграция освобожденных украинских территорий будет длиться не менее поколения, - Резников

Автор: 

Донецьк (6323) минирование (1446) Гармаш Сергей (134)


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Топ комментарии
+10
Вату местную зафигачат - делов-то...
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12.04.2021 01:49
+8
просто перестать сопротивляться, рецепт от зелоха...
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12.04.2021 01:37
+6
И поэтому мы просто рассадим в доль границы наблюдателей,что бы они фиксировали кацапские нарушения,шоб зебобе потом можно было кому то позвонить и пожаловаться...больше ничего делать не будем?
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12.04.2021 01:42
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просто перестать сопротивляться, рецепт от зелоха...
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12.04.2021 01:37 Ответить
нашим инженерам тоже не мешало бы карты наполнить фугасами...
даже и по личной инициативе
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12.04.2021 01:38 Ответить
И поэтому мы просто рассадим в доль границы наблюдателей,что бы они фиксировали кацапские нарушения,шоб зебобе потом можно было кому то позвонить и пожаловаться...больше ничего делать не будем?
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12.04.2021 01:42 Ответить
Зеля пропонує їх розсадити на лінії зіткнення, щоб ми охороняли кордони захопленої кацапами нашої території. Про те, щоб туди ходити і мови немає, навіть дронам літати заборонено і дивитися в їх бік.
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12.04.2021 12:37 Ответить
Вату местную зафигачат - делов-то...
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12.04.2021 01:49 Ответить
І через власний дебілізм самі на тих бімбах і підірвуться, ліл 💣💣💣💥💥💥
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12.04.2021 01:53 Ответить
пора бы уже не только минировать, но взрывать всю ДЫНЫРию, чтоб укропам не досталась !
да, и население, население не забудьте эвакуировать - иначе все будут в трусиках распяты мальчиками, невзирая на пол и возраст !
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12.04.2021 01:57 Ответить
Ты провокатор явно.
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12.04.2021 02:01 Ответить
я реалист, реальный.

ты думаешь война это лютики-цветочки?
нет, друже, это кровь, смерть и бегство гражданских
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12.04.2021 02:10 Ответить
Так не призывай их взрывать. Потому что тебя могут транслировать в целях ИХ пропаганды.
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12.04.2021 02:13 Ответить
Была бы причина, а повод всегда найдется... для войны

это русская пословица, между прочим 😋
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12.04.2021 02:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/463829 Та то да))) Вот какой повод был для войны в Югославии, Ливии, Сирии, Ираке...? Теперь везде красота и порядок.
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12.04.2021 07:07 Ответить
Кацап,а розкажи нам про Сребреницю?
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12.04.2021 08:09 Ответить
Але він правий, люди там отруєні пропагандою, на їх "лікування" ************ десятиліття, до того ж вони здебільшого завезені росіяни після голодомору, тому чим більше їх загине під час деокупації тим краще, а пусті домівки можна заселити справжніми українцями і виправити злочин більшовиків.
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12.04.2021 14:09 Ответить
Нужно просто перестать ссать русосвинство. А подумать, что ты лично можешь сделать. Они из плоти и крови, режутся, травятся, топятся, горят...и вата наша, и пришлая. И пусть себе знают, что и себя, и своих собратьев на смерть обрекают.
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12.04.2021 03:11 Ответить
А гибнут на Донбассе украинцы. Кацапы даже в плен не попадают почему-то.
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12.04.2021 07:09 Ответить
Попадают, но так как крысы стоят за спинами женщин и детей, то редко, но тебе с расеи вообще не видно.
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12.04.2021 08:07 Ответить
я под мостом стоит зеля, и заглядывает в глаз...
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12.04.2021 02:05 Ответить
это же особостатусные, пусть минируют, зелох разрешает..
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12.04.2021 02:16 Ответить
Генерал Бен Ходжес: Русские совершают отвлекающий маневр, а удар планируют в другом месте

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/10/119778/general-ben-khodzhes-russkie-sovershayut-otvlekayuschij-manevr-a-udar-planiruyut-v-drugom-meste.shtml
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12.04.2021 02:30 Ответить
удар нужен по москве, это подействует
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12.04.2021 04:32 Ответить
какая мелочь, зелох и не почешется...
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12.04.2021 02:32 Ответить
интересно наши делают тоже самое, чтобы оркам сюда не пролезть было?
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12.04.2021 02:56 Ответить
наконец дамбасяне будут спать спокойно
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12.04.2021 04:33 Ответить
Слова *коняки * ...

.....
..В оккупированном Донецке минируют мосты, чтобы обезопасить себя от "наступления Украины", - Гармаш - Цензор.НЕТ 681
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12.04.2021 06:58 Ответить
Сожгите кремль и будет Мир на постсоветском пространстве.
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12.04.2021 08:08 Ответить
Та нехай мінірують і підривають, Зеля їм побудує в першу чергу, що йому школа українського бюджету? Чи йому шкода українців? Як там мемлоріал "Бабин Яр", також будується в першу чергу, а як там військові, які отримали психічні травми від війни вже ******** - краще заганяти за їх дії в тюрми, аніж лікувати? А ще краще робити їм імідж бандитів, а працівників ротом, ну тих, що співають расейський шансон - до нагород, а тих, що обвизали Україну шлюхою і повією, а українців - хахлами - в президенти і його свору до годівниці. Бо ті,що відколиси герої і інтелігенти, а ветерани АТО - **********, ходять і горлапанять на бідного "чотирижди", щоб своєю накрохмаленою ручкою не підписав капітуляцію...
Дивись накупили собі квартир і машин на мільярди, в біткоїнах вже під двісті мільярдів за два роки наколядуквали "слуги", а звідки воно все береться? А від наріду - все для слуг, ціни підскочили в 2, 3, 4 рази, зарпалата на місці, а багато вже встратили роботу, а "слуги" жирують. І це мільярди вони тільки показали, а скільки вони вже витратили, а ще скільки тримають під подушками? Де там борцуни з баригами ******** Вскакушвілі, нацсуки, Білецькі, тягнищонебуть, Параски, Соболєви, Карасі-Лєщенки, Найоби-Найєми, зубожіла Дівулі, пів вареника? Всі біля годівниць? Ну що нарід, зробив себе в "ізвращенной" форме декілька раз? Терпіть терпіли.
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12.04.2021 08:10 Ответить
А че кто-то по мостам ездит при войне?
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12.04.2021 08:18 Ответить
Это типа блокада чЛенинграда...сами себя в Концлагерь посадили... стадо идиотов
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12.04.2021 08:35 Ответить
а какой в Грузии сценарий?
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12.04.2021 08:42 Ответить
Очевидно, що для того щоб якось убезпечитися від таких дій треба періодично проводити великі військові навчання, де демонструвати вміння військових наносити масовані вогневі ураження, з реальними стрільбами, а не імітацією. Це хоч і затратно, але є гарною прививкою від бажання нападати.
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12.04.2021 08:53 Ответить
Эта напряженность кацапами создаётся для того, чтобы обменять это всё на подачу воды в крым. Потому что скоро, все понаехи начнут валить обратно в свои *****, ну, и остальным ватникам будет очень "хорошо". Неподача воды в крым это и есть наступление Украины на козломордию, от которого у ***** и его подельников пердак разрывает. Они клоуна и упрекают в невыполнении договорённостей, что он обещал дать воду и съехал под давлением общественности. Главное, не поддаваться на этот весь блеф, даже на угрозу применения ядерного оружия.
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12.04.2021 09:49 Ответить
А потом подрывы мостов спишут на " укро диверсантов" , как подрывы домов в РФ выдавали в свое время за акции чеченцев. Вы еще Рейхстаг( Думу) подожгите.. ( как 27.02.1933), само то будет перед выборами.
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12.04.2021 10:07 Ответить
терррорестическая шляпа и их хозяева все недождутся нато 7 лет и хунты ты смотри)))
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12.04.2021 10:12 Ответить
главное даже не то чтоб они не забыли ГДЕ минировали,
а то чтоб они помнили и другим рассказали - КТО минировал и зачем!!!
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12.04.2021 10:51 Ответить
я думаю там минируют не только мосты... но и многоквартирные дома - надо же устроить: чудовищные акты бендеровского террора.
интересно: СКОЛЬКО русскоязычных украинцев убьют защитники и освободители с востока, чтобы сделать повод для усиления войны?
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12.04.2021 11:42 Ответить
 
 