В оккупированном Донецке минируют мосты, чтобы обезопасить себя от "наступления Украины", - Гармаш

Президент России Владимир Путин понял, что в войне с Украиной не получится повторить сценарий Грузии.

Об этом заявил журналист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24", информирует Цензор.НЕТ.

"Думаю, что такой сценарий планировался, но сейчас Россия меняет свои сценарии по ходу действия. То есть после реакции американцев, НАТО, послов Семерки Путин не решится на такой сценарий - введение "миротворцев" для защиты своих "российских граждан". Козак (замглавы администрации президента РФ. - Ред.) в одном предложении делает два варианта для отхода: "Если там будет устроена Сребреница, видимо, мы вынуждены будем вмешаться". Я думаю, что чем дальше, тем меньше они для себя оставляют возможность вмешаться, если Украина не начнет действительно военные действия первой", - сказал он.

По словам Гармаша, Путин вряд ли решится на реальное наступление.

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"Я знаю от своих знакомых в Донецке, что там минируют мосты для того, чтобы обезопасить себя от "наступления Украины". Не знаю, это провокация или самозапугивание, запугивают местных для мобилизации. Но чем дальше происходит вся эта игра мускулами, тем больше мне понятно, что вряд ли Путин решится на серьезную игру, хотя бы потому, что он уже понял, что не будет, как в 2008 году в Грузии. Украина - не Грузия, и мир уже высказал свою позицию", - сказал он.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

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Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

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