В ближайшие дни Черниговщина, Буковина и Закарпатье могут перейти в "желтую" зону, - Ляшко

В ближайшее время Черниговщина, Буковина и Закарпатье могут перейти из красной в желтую зону карантина.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что уже сегодня можно сделать вывод, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три - четыре - пять дней перейти с красного на желтый уровень эпидемиологической опасности. Это означает, что в них будут сняты жесткие карантинные ограничения", - сказал заместитель главы Минздрава.

Напомним, по состоянию на 11 апреля в Киеве и 20 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 12 областей и город Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если все в Украине будут носить маски, за три недели COVID-19 будет преодолен, - Ляшко