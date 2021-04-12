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Новости Коронавирус и карантин
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В ближайшие дни Черниговщина, Буковина и Закарпатье могут перейти в "желтую" зону, - Ляшко

В ближайшие дни Черниговщина, Буковина и Закарпатье могут перейти в

В ближайшее время Черниговщина, Буковина и Закарпатье могут перейти из красной в желтую зону карантина.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко отметил, что уже сегодня можно сделать вывод, что применение локальных карантинных ограничений дает свой результат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Черниговская, Закарпатская и Черновицкая области уже подходят к тому, что через три - четыре - пять дней перейти с красного на желтый уровень эпидемиологической опасности. Это означает, что в них будут сняты жесткие карантинные ограничения", - сказал заместитель главы Минздрава.

Напомним, по состоянию на 11 апреля в Киеве и 20 областях Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 12 областей и город Киев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если все в Украине будут носить маски, за три недели COVID-19 будет преодолен, - Ляшко

Автор: 

Буковина (901) карантин (16729) Черниговщина (1485) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2606)


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Oткатывают назад, шахраи.
Видать какой-то рептилоид кони двинул, и приказы от него перестали поступать.
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12.04.2021 02:03 Ответить
Сдается мне кто-то триндит, как дышет
https://val.ua/site/123638 У Чернігові з 12 квітня закриються дитячі садки
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12.04.2021 02:49 Ответить
Что значит "могут", если Закарпатье с воскресенья в жёлтой зоне уже ?
Или главный санврач не в курсе, или интервью недельной давности . . .
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12.04.2021 08:09 Ответить
Во дебил! Буковель открыли, так что лично я жду цунами из новых штаммов ковидла и новые лохдауны
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12.04.2021 10:28 Ответить
 
 