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Новости Агрессия России против Украины
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Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель

Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель

С июля 2020 года за полгода действия договоренностей о прекращении огня на линии фронта погибли пять украинских бойцов, а с начала этого года - 26.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

Она акцентировала, что Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса.

"Но другое дело - это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять обстановку - это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", - сказала пресс-секретарь президента.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный сценарий на Донбассе возможен, если Украине его навяжут, - Арестович

Мендель напомнила, что в июле 2020 года были достигнуты новые договоренности соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Однако этой зимой возобновились активные обстрелы.

"За полгода, которые соблюдался режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более трех месяцев погибли 26 украинских военных. Эта печальная статистика показывает, что пускай хоть хрупкий, но все же баланс был нарушен", - сказала она.

Юлия Мендель подчеркнула, что стойкое убеждение команды президента - "к миру должны вести только переговоры".

"Именно поэтому мы добиваемся переговоров нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", - резюмировала она.

Также читайте: Европейские страны осудили концентрацию войск России на границе с Украиной, - отчет заседания ОБСЕ

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

Читайте также: Байден дал понять России, что за агрессивные действия будут последствия, - госсекретарь США Блинкен

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Автор: 

россия (96086) Донбасс (26956) потери (4421) Мендель Юлия (232)


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Топ комментарии
+60
Заткните кто-нибудь ее. Я уже не могу слушать этот бред. Как же ее много стало. Стратег, мля.
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12.04.2021 02:13
+40
не пойму???
вы всем цырком сдадитесь или только ОП???
перепуганное кодло
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12.04.2021 02:13
+36
При Порохе уже начинались дискуссии о международных миротворцам в ОРЛЕ
Сейчас - разговоры о наступлении рашки.

Демонстрация слабости провоцирует насилие 🙄
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12.04.2021 02:54
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Маршал авиации НАТО прилетел в Киев совсем не случайно...
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12.04.2021 07:20 Ответить
Генералитет НАТО тоже в Киеве.... будут кастрировать РАБссию... и ее Хряков
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12.04.2021 07:21 Ответить
НАТО в Кожну ХАТУ,каже Порошенко и он ПРАВ...,ТОМОС_НАТО_ЕС
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12.04.2021 07:23 Ответить
Зеленский казав Термос? Ну ну...
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12.04.2021 07:24 Ответить
"МандЄль" хоче у нас зіграть роль Лакшмі-Бай? Чи цариці Томіріс? "Стратиг-полководець", мать її за ногу!!!
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12.04.2021 07:30 Ответить
все потери за 2020 по месяцам
январь - 16
февраль - 9
март - 14
апрель - 5
май - 5
июнь - 4
июль - 9
август - 3
сентябрь - 7
октябрь - 1
ноябрь - 1
декабрь - 1
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12.04.2021 07:32 Ответить
https://novyny.24tv.ua/ru/z_pochatku_roku_na_donbasi_zaginuli_13_viyskovih_poimenniy_spisok_n1284091
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12.04.2021 07:33 Ответить
Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 6990
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12.04.2021 07:34 Ответить
До чого ми вже опустились--цитуємо і обговорюємо вислови придуркуватої прес-шлюшки
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12.04.2021 07:41 Ответить
Позиции ВСУ подверглись «радиоудару» со стороны вооружённых сил РФ и остались без GPS.
Об этом пишет китайский медиа-портал Sohu, утверждая, что теперь украинская армия не имеет возможность пользоваться своими БПЛА, РЛС, комплексами радиолокационной разведки и другими инструментами для противостояния.
В материале говорится, что о всплеске активности для подавления сигналов сообщило ОБСЕ. И такие сообщения неизбежно подогревают мнения, что эскалация конфликта не за горами.
Эксперты Sohu отмечают, что таким методом Россия хочет вернуть Киев на «путь» исполнения Минских соглашений.
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12.04.2021 07:42 Ответить
Брехня...
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12.04.2021 07:57 Ответить
Вы хоть словосочетание радиоудар понимаете??? А ...пуковсплеск? А...пердовыстрел?
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12.04.2021 08:09 Ответить
Р-330Ж «Житель»[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit&section=0 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&section=0 ред. код ]

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#searchInput Перейти до пошуку

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TB2015ExhibitionP2-51.jpg Росія може почати наступ, але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, реально оцінювати загрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 7905

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TB2015ExhibitionP2-51.jpg
Р-330Ж «Житель» на шасі КамАЗ
Р-330Ж «Житель» - створена ВАТ НВП «ПРОТЕК» (Росія) автоматизована станція постановки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0 перешкод .
АСП Р-330Ж прийнята на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Збройних сил Російської Федерації . За твердженнями виробника, випробувана в бойових умовахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-pv-1 [1] .

Зміст
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 1Властивості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 2Тактико-технічні характеристики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 3Бойове застосування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 3.1Російсько-українська війна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8E 3.2Інтервенція Росії в Сирію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%94%D0%B8%D0%B2._%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6 4Див. також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8 5Примітки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 6Посилання Властивості[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&section=1 ред. код ]
Автоматизована станція перешкод (АСП) Р-330Ж «Житель» забезпечує:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-pv-1 [1] автоматизоване виявлення, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3 пеленгування , та аналіз сигналів джерел радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;постановку радіоперешкод носимим і мобільним наземним станціям (абонентським терміналам) систем супутникового зв'язку https://uk.wikipedia.org/wiki/Inmarsat «ІНМАРСАТ» та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1 «Іридіум» , навігаційній апаратурі споживачів супутникової навігаційної системи https://uk.wikipedia.org/wiki/NAVSTAR «NAVSTAR» (https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS GPS ) і базовим станціям стільникового зв'язку https://uk.wikipedia.org/wiki/GSM GSM-900/1800 ;автоматизоване ведення телекодового інформаційного обміну з аналогічною супряженою АСП для забезпечення синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання з метою розрахунку їхніх координат;автоматизоване ведення телекодового інформаційного обміну з керівним пунктом управління з метою отримання завдання на ведення бойової роботи і доповіді результатів роботи;автоматичне тестування апаратури і виявлення несправних елементів (складових частин);ведення картографічних даних з відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання на тлі електронної топографічної карти місцевості або в мережі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 прямокутних координат .
Способи застосування АСП Р-330Ж:автономнов супряженій парі з аналогічним виробом в ролі ведучї або ведомої станціїавтономно і в супряженій парі під керуванням пункту управління типу Р-330КМАТактико-технічні характеристики[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&section=2 ред. код ]Діапазон рабочих частот:при здійсненні радіорозвідки - 100…2000 МГц;при здійсненні радіопридушення (РП) - 800…960;1227,6; 1575,42; 1500…1700 і 1700…1900 МГцПохибка вимірювання пеленгів на джерела радіовипромінювання - не більше 2°Швидкість сканування частотного діапазону:в режимі виявлення - не менше 800 МГц/св режимі пеленгування - не менше 400 МГц/сСумарний енергопотенціал АПФАР (4 шт.) - не менше 8000 ВтШирина діаграми скерованості кожної з 4-х АПФАР:за азимутом - 90…120°за кутом місця - до 20°Види завадових сигналів: прицільні за частотою, прицільно-загороджувальні за частотою, загороджувальні за частотоюКількість квазіодночасно випромінюваних завадових сигналів - не більше 12Дальність РП (придушення) апаратури наземних споживачів - 20…25 кмДальність РП (придушення) апаратури споживачів, встановленої на літальних апаратах - не менше 50 кмШвидкість обміну телекодовою інформацією:між супряженими АСП - не менше 256 кбіт/с;між АСП та пунктом управління - не менше 48 кбит/сЕлектроживлення:в штатному режимі (від возимого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 дизель-генератора або промислової мережі) - 220/380В частотою 50 Гц;аварійне живлення від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 акумуляторів - постійний струм напругою +24 ВПотужність, що споживається при живленні від промислової мережі:без системи життєзабезпечення - не більше 2,5 кВтз системою життєзабезпечення - не більше 10 кВтШтатна транспортна база - автомобіль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-4320 Урал-43203 Час розгортання (згортання) - не більше 40 хвилинОбслуга (екіпаж):мирного часу - 3 чоловіки;воєнного часу - 4 чоловіки;Пересічне напрацювання на відмову - не менше 1600 годинБойове застосування[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&section=3 ред. код ]
За твердженням російського ТБ «Звезда», Р-330Ж здатен перехоплювати і придушувати канали управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА , а ранні версії станції були використані в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другій чеченській війні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-2 [2] .Російсько-українська війна[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&section=4 ред. код ]
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) Російська збройна
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12.04.2021 08:49 Ответить
Анало-говнет ? Напицано красиво, а на практике в Азербайджане беспилотники мочили станции РЭБ в прямом ефире
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12.04.2021 09:29 Ответить
А "Житель" на вооружении армии Армении,не смешите меня,я уже пацталом
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12.04.2021 09:39 Ответить
"Житель" есть даже у террористов в "дырке" на бамбассе , а Армению рассея защищает , патамушта ана в ОДКБ, а там все есть.
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12.04.2021 10:10 Ответить
Никакой войны не будет кацапский ******** строит из себя придурковатого быка с ножом кидающегося на прохожих а прохожие с него только смеются да и полиция и санитары уже приехали ...
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12.04.2021 07:57 Ответить
Война давно идет, война мировоззрений, это даже не война а взаимодействие энергий, энергии развития и деградации. А на счёт видимых факторов, то никто не будет в открытую таскать войска на передовую, если готовится к реальному наступлению, и соотношение наступающих сил должно быть другим, а на эти слёзы кацапских срочников в настиранных портянках.
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12.04.2021 08:01 Ответить
Ох i вумна Людина , аж страшно .
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12.04.2021 08:04 Ответить
Квартальна дурна чучмечка. після її "украинский русский язик" з її інтелектом усе ясно.
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12.04.2021 11:15 Ответить
Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 3283
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12.04.2021 08:05 Ответить
Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 1287
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12.04.2021 08:06 Ответить
бл...
Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 956
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12.04.2021 08:07 Ответить
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12.04.2021 08:11 Ответить
сын мусора
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12.04.2021 08:54 Ответить
Там під курткую ще три броніка😅
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12.04.2021 10:41 Ответить
Ленин и бревно Росія може почати наступ, але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, реально оцінювати загрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 2872
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12.04.2021 11:56 Ответить
Одно дело позировать, а другое попасть в кадр. Думаю, что и вас неудачных кадров было много даже когда позировали
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12.04.2021 11:57 Ответить
Так понимаю, реально оценить угрозу может только Мендель. Это она деток на ночь решила успокоить?
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12.04.2021 08:07 Ответить
Ситуация в стране на 12.04, кратко

11.04.2021 г. состоялось заседание экспертно-аналитической комиссии по украинскому вопросу. Присутствовало 16 человек. Из идентифицированных Дмитриев К. А. Максимович М.А. Холодков В.М. Башидзе Р.Т. Марчан М.Т. Байдуков С.П. (тот что из СВР), Капустин Р.Д. (тот что из аппарата СБ РФ). Рассматриваемая тематика и круг вопросов уточняется. В начале заседания трехминутное выступление Путина по видеосвязи. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Основная ошибка Зеленского состоит в том, что он считает что слова что то значат (издержки профессии артиста разговорного жанра). На Западе давно и никто словам не верит. Верят делам и конкретным решениям. Что должен думать Запад слушая стенания Зеленского об угрозе со стороны России, если он ЗНАЕТ, что на топливо для ВС Украины на 2021 год потрачено 83 млн. гривен (заправка машин МО Украины), а на реконструкцию салона персонального самолета Зеленского 45 млн. гривен. ?

Кстати, переданные "на нужды МО Украины " президентские Ан-148-100В й вертоліт Мі-8МТВ - чистое надувательство. После реконструкции на нем и дальше будет летать Зеленский. Просто вместо ДУСи оплачивать это будет тоже министерство обороны.
Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам по состоянию на 01.04.2021 г. составляет 3,11 млрд. гривен. За две недели (см. наше сообщение от 16.03.2021) рост составил 19,6%. Выплаты осуществляются с 24-дневной отсрочкой вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
Про короновирус даже не говорим- там все очень печально
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12.04.2021 09:58 Ответить
А давайте и мы с Вами, на ночь глядя. Попробуем оценить реальную угрозу. Итак транспортировка одного!!!, только одного эшелона с Кемерово к скажем Ростову(упрощено). Берем калькулятор жд перевозок России. Упрощенно состав из десяти вагонов, тип зерно кукуруза, вес вагона 20т, тип собственника государственный. Итого имеем, это только покататься в одну сторону 1813788.00 руб. сейчас 1 руб по курсу НБУ 0.38 коп. Итого 1813788 умножаем на 0,38 имеем сумму в гривнах в одну сторону из Кемерово в Ростов .......689 239 грн.!!!!!! Почти 700 тысч гривен это простенький состав из десяти худых вагонов!!!!?????
Вы представляете себе количество составов и денег потраченных на просто покататься???? Вы успокоились??????
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12.04.2021 10:05 Ответить
наступление, но / Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете?
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12.04.2021 08:14 Ответить
Росія може почати наступ, але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, реально оцінювати загрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 2299
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12.04.2021 08:17 Ответить
Они бы так вакцины покупали, как финансирование войны прекращали...
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12.04.2021 10:18 Ответить
Що тільки не "профанфарониш" що б "дорватися" до влади. Перефразовуючи Ю.Фучіка - "люди будьте пильними до тих, хто рветься до влади".
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12.04.2021 10:56 Ответить
😠
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12.04.2021 11:13 Ответить
(1) 21.03.2019 Зеленский в интервью западной прессе произносит знаменитую фразу "Нужно просто прекратить стрелять". Типа войну закончить легко "нужно просто захотеть". (https://www.youtube.com/watch?v=Ls0tv5M6fMs&fbclid=IwAR10dqyAQWPv4upTv0xaQUN-Z29ZhWlrh1fYkbcR4y0LkeOu5ev29RRLVlw https://www.youtube.com/watch?v=Ls0tv5M6fMs )

(2) 30.05.2019 Борис Шефир "Путин - умный, а Порошенко хотел войны" (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Fsovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny%3Ffbclid%3DIwAR0VUJiQw1bjnl49-8ONkY7USJ8u5M2_mfbRKOOkbWo5xLpfUXxzS_b6V1g&h=AT3hl5hon6rTc00zro2eBw8bvuFaPraXC1M-tW5AjVxFwCmK4dyhVPws_4lVwufJVEW3uRVQ5xTyH3hN4-mqOLJVDlmIxrCI6HOzUnuxRHirMp2k4I9sArio3Le2FA3akmQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1an4BeD6ZHb8VXm8Qg_Wcrplp3UmMr-elOVYBlkLIzNilJ6FBaK4xVLRqwCzT3uoV4iICy5VQePZbgw3nrlJREZuNYhOHCvEK_Fv6HJKAU3e103UfGsK2ceh0l8TaMZrnjrKMFlU5FL8R_LkZ3hbg7sFwlNNo4qh5DiaXiU1Q-UiSQs2rKd8iJDeOtU7dJOJydW2dyFeCpEw https://news.liga.net/.../sovladelets-kvartala-95-putin... ). Намекает на то что Порошенко зарабатывал на войне, а поэтому она продолжалась. То есть это ГЛАВНАЯ причина продолжения войны по мнению партнера Зеленского.

(3) 15.02.2020 На мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский говорит знаменитую фразу "В своем мозгу я закончил войну". Вот линк на его прямую речь - https://www.youtube.com/watch?v=OdInzzrf85I&fbclid=IwAR0T2L2OOsUauOPizSk4vIWZwcxbtuRyeJJ38sptiFLl_X9PRJURKZr6jLs https://www.youtube.com/watch?v=OdInzzrf85I (слушать 21:22)

- - - - Командование ВСУ принимает решение ОТСТУПИТЬ от отвоеванных позиций чтобы "показать добрые намерения" "той стороне". Мы отходим - сепарня начинает оборудовать новые позиции, с которых будет удобно атаковать наши позиции в случае обострения. Окапываются БУКВАЛЬНО У НАС ПОД НОСОМ. Приказ сверху "не стрелять". Сепары спокойно закончили оборудовать новые позиции - - - -

Прошел год.

(4) 10.04.2021 Советник Ермака - Алексей Арестович:
"На фронте будет обострение ситуации, ОНО ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗБЕЖДНО". (пруф - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOkYZh--pHvo%26fbclid%3DIwAR0uuZWH7agsa5AdFcZZ2X_RsppZSuDODvfnTKIfJzbauZTtY0hkGOZXr0M&h=AT2atKJctKgiuFeWuOUFenJ1s9GHBlHieGodfByJqQECeZoh4F7o67zGWYtS_DfEzDRG1RgeZ4DJNsaqe0NgRWQR8mADWnsYFHsrl5VwRRt33zFK5nyzXtpQKsoStM43v4Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1an4BeD6ZHb8VXm8Qg_Wcrplp3UmMr-elOVYBlkLIzNilJ6FBaK4xVLRqwCzT3uoV4iICy5VQePZbgw3nrlJREZuNYhOHCvEK_Fv6HJKAU3e103UfGsK2ceh0l8TaMZrnjrKMFlU5FL8R_LkZ3hbg7sFwlNNo4qh5DiaXiU1Q-UiSQs2rKd8iJDeOtU7dJOJydW2dyFeCpEw https://www.youtube.com/watch?v=OkYZh--pHvo )
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12.04.2021 08:18 Ответить
мендельше лучше стриптизом заниматься, говориьь не её конёк ...
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12.04.2021 08:21 Ответить
Тільки не стриптиз!!! Ради Бога!
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12.04.2021 10:57 Ответить
********** рассчитывает на блицкриг, ему это нужно, для рейтинга и развития нового рейха, российский народ готов принять захват Украины, вся пропаганда направлена на превращение украинцев в кровавых недолюдей. Только мощный ответный удар, без промедления, остановит россфашистов, иначе ОРДЛО будет по Днепру.
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12.04.2021 08:23 Ответить
ужас! зелина сосна начала командовать
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12.04.2021 08:52 Ответить
Завтра будит Комментарий Мендель , - Что она росчерком пера в инете остановила наступление русских и тем самым прекратила Войну . Маразм ...
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12.04.2021 09:13 Ответить
В руководстве Украины и ВСУ стадо кловунов из квартала95. Когда ржать по приколу будем, зетипиллы?
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12.04.2021 09:18 Ответить
А где их найдешь? Везде одни - язанивонигаласавал!
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12.04.2021 10:38 Ответить
https://news.liga.net/politics/news/u-zelenskogo-ne-isklyuchayut-nastupleniya-rossii-no-prizyvayut-ne-panikovat
Это же на другом сайте и комментарий, походу местной, своими глазами видевшая американцев на Абрамсах.
Людмила К.
А почему умалчивает, что Украина действительно готовит наступление на Донбасс, как только просохнет? Или они думают, что население, например в Константиновке не видят, что происходит, что там уже полно америкосов и техники нагнали ещё до стягивания войск России до наших границ? Что там местное население знает о том, что будет наступление Украины на Донбасс ещё пару месяцев назад, только ждут команду.Или это тоже фейк? Только Зеленскому надо хорошо подумать чем это может закончится для Украины, ни США, ни Европе не мы, не наши дети не нужны. Они просто уничтожат Украину вместе с нами, а Зеля и ко благополучно свалят за бугор, у многих из них их семьи уже там.. И если некоторые думают, что пострадает только восток, то ошибаются сильно, разобьют всю Украину, кого-то раньше, кого-то позже.
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12.04.2021 09:36 Ответить
В 2015 ко мне родственники приезжали с лугандона, и реально завидуя нашей мирной жизни в городе, уплетая водку на застолье, рассказывал, что на Донбассе американские танки. Мда, а расейские они как-то не увидели.
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12.04.2021 09:40 Ответить
а вы посмотрите кто она. Нет ни фото, ни откуда, ни где училась. Большинство друзей из Харькова. Скорее всего и сама оттуда.
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12.04.2021 12:03 Ответить
Далі назви посту "оцінювати тверезво..... Мендель", вже ржу і чітати не можу . Куди подітись від клоунів-експердів?
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12.04.2021 09:46 Ответить
Якого дідька ця тупа курка коментує все поспіль. Її задача писати пресс релізи на виступи клоуна, а не гвалтувати свій курячий мозок, оцінюючи ті чи інші події.
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12.04.2021 09:57 Ответить
Только у недоумка-преЗедента может быть такая курица пресс -секретарем.
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12.04.2021 10:06 Ответить
Зате вона єврейка, як і він, як і його команда.
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12.04.2021 11:48 Ответить
В Україні є краща назва цієї шобли, пані...
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12.04.2021 11:55 Ответить
И более чем на 100500% уверен что эта земендельвошка в случае обострения будет в первых рядах буглецов из Украины.
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12.04.2021 10:11 Ответить
Чому ця шавка дозволяє собі такі заяви? Невже в нас вже повністю розформоване МО?
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12.04.2021 10:29 Ответить
Що та ***** може ще говорити. Це позор для президента мати такого некваліфікованого,точніше сказати такого дурного прессекретаря. Прессекретар - цае лице президента
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12.04.2021 10:32 Ответить
А яке лице у президента, бачили на передовій...
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12.04.2021 11:52 Ответить
Еще один стратег! Ну прям Саладин, Македонский и Гай Юлий Цезарь с Ганнибалом в одном лице!
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12.04.2021 10:36 Ответить
Ну зрозуміло ж,якщо буде визволення по приміру Грузії.
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12.04.2021 10:42 Ответить
ну якщо не поліземо тупо відвойовувати,як Грузія,то не полізе й Росія.
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12.04.2021 10:52 Ответить
А кого там вже відвойовувати? Громадян РФ і інших ненависників держави України.
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12.04.2021 11:02 Ответить
Мочити їх в сортирі, бо так відкусять у нас половину, якщо не всю Україну.
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12.04.2021 11:55 Ответить
Все, на что способна эта хайка -
помыться и обслужить часть организма -
которым играют на рояле.
Наступательница, ...ля
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12.04.2021 11:53 Ответить
СКАЗАЛА ЧТО ПЕРДНУЛА )))
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12.04.2021 15:14 Ответить
Выразила свою мыслю,хотя обязана читать и вещать, по своим функциональным обязанностям, мысли и деяния наимудрейшего Зе..
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12.04.2021 20:05 Ответить
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