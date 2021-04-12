Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель

С июля 2020 года за полгода действия договоренностей о прекращении огня на линии фронта погибли пять украинских бойцов, а с начала этого года - 26.

Об этом в программе "Взгляд с Банковой" телеканала "Дом" заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

Она акцентировала, что Украина не планирует наступление на оккупированные территории Донбасса.

"Но другое дело - это Россия. Весь мир сегодня говорит о скоплении российских войск возле украинской границы. Вдоль восточной границы уже сконцентрировано 40 тыс. российских военных, столько же в оккупированном Крыму. А теперь вопрос: может ли Россия наступать? Да, и мы это видели в 2014 году. Но оценивать ситуацию нужно трезво, поддаваться панике и усугублять обстановку - это такая же глупость, как недооценивать реальность угрозы", - сказала пресс-секретарь президента.

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Мендель напомнила, что в июле 2020 года были достигнуты новые договоренности соблюдения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе. Однако этой зимой возобновились активные обстрелы.

"За полгода, которые соблюдался режим тишины, было всего пять погибших с нашей стороны. А уже в этом году, за чуть более трех месяцев погибли 26 украинских военных. Эта печальная статистика показывает, что пускай хоть хрупкий, но все же баланс был нарушен", - сказала она.

Юлия Мендель подчеркнула, что стойкое убеждение команды президента - "к миру должны вести только переговоры".

"Именно поэтому мы добиваемся переговоров нормандского формата и будем двигаться к миру всеми возможными дипломатическими способами", - резюмировала она.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

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На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.