COVID-19 вышел из-под контроля быстрее и с гораздо более разрушительными последствиями из-за действий Китая, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из-за того, что Китай не обеспечил настоящей прозрачности, вирус COVID-19 вышел из-под контроля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он заявил в интервью NBC

"Я думаю, что Китай знает, что на ранних стадиях COVID-19 он не делал того, что нужно было сделать, а именно - в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, в режиме реального времени обмениваться информацией, в режиме реального времени - обеспечить настоящую прозрачность", - заявил госсекретарь.

В результате, по словам Блинкена, вирус "вышел из-под контроля быстрее и, я думаю, с гораздо более разрушительными последствиями, чем могло бы быть в противном случае".

Госсекретарь США подчеркнул, что в случае прозрачного обмена информацией Китаем, ВОЗ могла бы сделать намного больше в борьбе с вирусом.

Он подчеркнул, что важно получить более убедительный отчет о том, как началась пандемия.

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Напомним, ранее в Китае заявили о низкой эффективности их вакцин от COVID-19.

Первая партия китайской вакцины от COVID производства компании Sinovac прибыла в Украину 25 марта. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ее начнут отправлять в регионы 12 апреля.