COVID-19 вышел из-под контроля быстрее и с гораздо более разрушительными последствиями из-за действий Китая, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что из-за того, что Китай не обеспечил настоящей прозрачности, вирус COVID-19 вышел из-под контроля.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ, об этом он заявил в интервью NBC
"Я думаю, что Китай знает, что на ранних стадиях COVID-19 он не делал того, что нужно было сделать, а именно - в режиме реального времени предоставлять доступ международным экспертам, в режиме реального времени обмениваться информацией, в режиме реального времени - обеспечить настоящую прозрачность", - заявил госсекретарь.
В результате, по словам Блинкена, вирус "вышел из-под контроля быстрее и, я думаю, с гораздо более разрушительными последствиями, чем могло бы быть в противном случае".
Госсекретарь США подчеркнул, что в случае прозрачного обмена информацией Китаем, ВОЗ могла бы сделать намного больше в борьбе с вирусом.
Он подчеркнул, что важно получить более убедительный отчет о том, как началась пандемия.
Напомним, ранее в Китае заявили о низкой эффективности их вакцин от COVID-19.
Первая партия китайской вакцины от COVID производства компании Sinovac прибыла в Украину 25 марта. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что ее начнут отправлять в регионы 12 апреля.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Китай за допомогою своєї пропаганди нагнав такої "прозорості" що всі кретини до тепер з під стола бояться вилізти ,а сам собі вже рік живе не парячись.
Треба бути кретином рівня шмєндєль щоб не спитати себе ,чому?
В любом случае, всем понятно, что главная причина слов Блинкена это формальный повод для холодной войны с Китаем, который потихоньку подминает под себя планету, уже став не только главным производителем всего в мире, но и главным потребителем...а это само по себе разрушает гегемонию США в сто раз круче российского ЯО...