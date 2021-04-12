Возможно Швеция или Австрия и то, когда COVID-19 пройдет, - Арестович спрогнозировал, куда могут перенести встречи ТКГ из Минска
Теоретически, перенос переговоров по Донбассу из Минска скорее возможен в Швецию или Австрию, чем в Польшу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
"Скажем так, что, во-первых, это очень отдаленная перспектива. Когда этот COVID-19 пройдет. Это может быть год, два и так далее. Сейчас рано об этом говорить. Разве что чисто теоретически", - сказал он.
Во-вторых, по словам Арестовича, Польша вряд ли будет площадкой, которая подходит для России: "Потому что российско-польские отношения известны. Скорее всего, если это произойдет, и мы можем так фантазировать, это будет что-то вроде Швеции. Возможно. Возможно, Австрии. То есть страна, которая не является членом НАТО".
"Для России это очень чувствительный вопрос. Потому что россияне просто будут, как они считают, "подвергаться опасности прослушивания" или "разведывательных операций" каких-то против них. А согласие дают все три стороны. Не может только Украина решить, где все это будет происходить", - отметил он.
"То есть это достаточно абстрактный разговор и быстрее о намерениях, чем о каком-то реальное планировании. Поскольку в любом случае мы будем вынуждены спрашивать россиян, принимать трехстороннее решение - Россия, Украина и ОБСЕ", - добавил Арестович.
Напомним, ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.
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Опять же командировочные хорошие
Толку все-равно "0"
Власним досвідом ми блискуче довели теорему Черчилля! Обравши між ганьбою та війною ганьбу - отримали і ганьбу, і війну.
Два роки президенства:
1. Державна зрада - справа «вагнерівців».
2. Узурпація влади - РНБО підміняє суди, роботу Конституційного суду заблоковано через антиконституційні укази гаранта.
3. Втручання у вибочий процес - «опитування» на місцевих виборах, фальсифікація виборів в Прикарпатті.
4. Викрадення та незаконне утримування людини - суддя Чаус (сподіваюсь, що немає вбивства).
Де поділись ті прекрасні люди, які лякали узапатором Порошенком, які розказували, що Валодя ідьот на адін срок, а єслі нарушит закон, то ваапще досрочно уйдьот?
А многие наверное думали, что если избрать идиота-клоуна на велосипеде, то дяденька Путин увидит, насколько мы поцоватые и убивать нас не станет из жалости.
Дмитрий:
Немного логики:
Почему Нелох запел про НАТО? Почему от Байдена требует вступления в НАТО?
Потому что этот путь длинный, на годы.
А почему у Байдена не попросить статус основного военного союзника вне НАТО?
А потому, что через неделю этот статус будет.
А он не нужен "миру в глазах Путина".
Китайцы заявили,что китайская факцина Зеленскага по космическим ценам, это уголовочка Зеленскага. Её эффективность против короновируса около 50%.
МендеЛихо:
Йуля Мандель двумя твитами остановила третью мировую и одним твитом развязала гражданскую войну в Украине.
А, да! Ну причем тут Зеленскай?
Дід Микола:
Юлію Мендель, котра пропагує "украінскій русскій язик" і запускає хештеги "ні громадянській війні в Україні" Зеленському підсунув Порошенко!!!
Якщо ні, то хто?
Ну не може ж такий патріот як Зеленський сам обрати таку патріотку як Мендель!
Олег Леусенко:
Нагадаю: наш стратегічний партнер на шляху до НАТО Грузія майже як рік викликала свого Посла через недолугу кадрову політику Зеленського, який призначив засудженого на Батьківщині блазня Саакашвілі головою бутафорного комітету реформ.
Ще одне виконане завдання Кремля Зеленським.
Рукопожатий Офшор:
Як там Гройсман? Ета гльіба, щто сдєлола сібья сама і нє будіт ні пірід кєм прісмьікацца?
Як там Смєшко? Країну врятувал разом з Гріцєнка й Саакашвілі вже, чи ще ні?
Alex Smithee:
Шарль Талейран сказав колись: "Я більше боюся армії зі 100 овець з ватажком левом, ніж зі 100 левів з ватажком бараном".
Другий варіант нічого не нагадує? Вибачте, у нас не баран, а віслюк.