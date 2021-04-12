Возможно Швеция или Австрия и то, когда COVID-19 пройдет, - Арестович спрогнозировал, куда могут перенести встречи ТКГ из Минска

Теоретически, перенос переговоров по Донбассу из Минска скорее возможен в Швецию или Австрию, чем в Польшу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Радио Свобода заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

"Скажем так, что, во-первых, это очень отдаленная перспектива. Когда этот COVID-19 пройдет. Это может быть год, два и так далее. Сейчас рано об этом говорить. Разве что чисто теоретически", - сказал он.

Во-вторых, по словам Арестовича, Польша вряд ли будет площадкой, которая подходит для России: "Потому что российско-польские отношения известны. Скорее всего, если это произойдет, и мы можем так фантазировать, это будет что-то вроде Швеции. Возможно. Возможно, Австрии. То есть страна, которая не является членом НАТО".

"Для России это очень чувствительный вопрос. Потому что россияне просто будут, как они считают, "подвергаться опасности прослушивания" или "разведывательных операций" каких-то против них. А согласие дают все три стороны. Не может только Украина решить, где все это будет происходить", - отметил он.

"То есть это достаточно абстрактный разговор и быстрее о намерениях, чем о каком-то реальное планировании. Поскольку в любом случае мы будем вынуждены спрашивать россиян, принимать трехстороннее решение - Россия, Украина и ОБСЕ", - добавил Арестович.

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Напомним, ранее вице-премьер Алексей Резников заявил, что Украина не будет участвовать в заседаниях Трехсторонней контактной группы в Минске.