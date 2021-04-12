Враг за сутки пять раз нарушил "тишину" на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 11 апреля, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Невельское противник осуществил обстрел позиций украинских защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-мм калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от поселков Зайцево и Шумы, вооруженные формирования Российской Федерации обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет", - сказано в сообщении.

Также сообщатся, что обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

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По состоянию на 7:00 утра, 12 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.