В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели
7 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"7 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года. В частности, заболели 355 детей и 119 медработников.
Также за минувшие сутки
госпитализированы - 2 770 человек;
летальных случаев - 287;
выздоровели - 5 355 человек;
осуществлено тестирований за сутки - 40 109 (в том числе методом ПЦР - 20 831, методом ИФА - 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 145).
За все время пандемии в Украине
заболели - 1 861 105 человек;
выздоровели - 1 416 215 человек;
летальных случаев - 37 301;
проведено ПЦР-тестов - 8 677 716.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590) областях, г. Киев (537) и Киевской (477) области", - рассказал Степанов.
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11 квітня - 7856 виявлено, 40109 тестів, 2770 госпіталізовано, одужало 5355.
5 квітня - 13276 виявлено, 91978 тестів, 2545 госпіталізовано, одужало 10240.
Скажіть мені, чому гопіталізованих на 2 не поділили га?