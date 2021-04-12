В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели

7 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"7 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года. В частности, заболели 355 детей и 119 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 2 770 человек;

летальных случаев - 287;

выздоровели - 5 355 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 40 109 (в том числе методом ПЦР - 20 831, методом ИФА - 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 145).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 861 105 человек;

выздоровели - 1 416 215 человек;

летальных случаев - 37 301;

проведено ПЦР-тестов - 8 677 716.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590) областях, г. Киев (537) и Киевской (477) области", - рассказал Степанов.







