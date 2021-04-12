РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6832 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 907 10

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели

7 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 выявлены в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"7 856 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 12 апреля 2021 года. В частности, заболели 355 детей и 119 медработников.

Также за минувшие суткиВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 02госпитализированы - 2 770 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 02летальных случаев - 287;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 02выздоровели - 5 355 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 02осуществлено тестирований за сутки - 40 109 (в том числе методом ПЦР - 20 831, методом ИФА - 6 133, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 13 145).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 вышел из-под контроля быстрее и с гораздо более разрушительными последствиями из-за действий Китая, - Блинкен

За все время пандемии в УкраинеВ Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 01

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 07заболели - 1 861 105 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 07выздоровели - 1 416 215 человек;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 07летальных случаев - 37 301;

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 07проведено ПЦР-тестов - 8 677 716.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590) областях, г. Киев (537) и Киевской (477) области", - рассказал Степанов.

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 11
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 12
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 13
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели 14

Автор: 

карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Это обычный день в Черновцах которые в красной зоне. Но заболеваемость каким то образом падает ))) Рынки работают, рестораны и кафе также. Люди радуются жизни ))

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 4402В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 582В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 26В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 8312
показать весь комментарий
12.04.2021 08:24
+1
В цей день Зебрехло послаблює особистий контроль геноциду українців що триває вже два роки.
показать весь комментарий
12.04.2021 08:39
+1
Ну-да, ну-да! Завтра посчитаем.
показать весь комментарий
12.04.2021 08:44
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это обычный день в Черновцах которые в красной зоне. Но заболеваемость каким то образом падает ))) Рынки работают, рестораны и кафе также. Люди радуются жизни ))

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 4402В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 582В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 26В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 8312
показать весь комментарий
12.04.2021 08:24 Ответить
А прикинь всё закрыто,а супермаркеты работают.Какой смысл всё закрывать,а супермаркеты оставлять работать?Это наоборот способствует больше подхватить вирус в одном месте,чем если бы люди покупали продукты в разных местах.Всё равно,що в Африке пересохли все источники воды кроме одного.И все звери вынуждены к нему идти и встречаться.Встречаются даже те,кто никогда бы не встретился.Но им создали такие условия.Щоб они все шли в одно место.Так и с Локдауном.Шансов подхватить вирус гораздо больше в одном месте,чем во многих
показать весь комментарий
12.04.2021 09:03 Ответить
чому у неділю помирає менше? Чи приховують
показать весь комментарий
12.04.2021 08:29 Ответить
В цей день Зебрехло послаблює особистий контроль геноциду українців що триває вже два роки.
показать весь комментарий
12.04.2021 08:39 Ответить
Имхо, причину смерти показывает только вскрытие, а в моргах выходной...
показать весь комментарий
12.04.2021 09:53 Ответить
Це нормально. Ніхто не бажає помирати по вихідним..
показать весь комментарий
12.04.2021 10:24 Ответить
Ну-да, ну-да! Завтра посчитаем.
показать весь комментарий
12.04.2021 08:44 Ответить
Новость 8 00 "Ковид угроза" куме.
-Так.Новость в 10 00 "Киев задыхается в пробках"
В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали - Цензор.НЕТ 9230
показать весь комментарий
12.04.2021 08:47 Ответить
Проста статистика й нічого більше:
11 квітня - 7856 виявлено, 40109 тестів, 2770 госпіталізовано, одужало 5355.
5 квітня - 13276 виявлено, 91978 тестів, 2545 госпіталізовано, одужало 10240.
Скажіть мені, чому гопіталізованих на 2 не поділили га?
показать весь комментарий
12.04.2021 09:03 Ответить
По ідеї одужавших має бути більше, тому що захворюваність іде на спад.
показать весь комментарий
12.04.2021 09:05 Ответить
 
 