За сутки в мире выявили 632,5 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 8 тыс. человек. Общее число инфицированных превысило 136,6 млн. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 12 апреля в мире зарегистрировали 632 509 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 8 010 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 136 641 901 случай инфицирования, из них 632 509 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 2 949 409 человек, из них 8 010 за минувшие сутки.

Побороли болезнь и вылечились 109,8 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия.

Украина находится на 16-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем следует отметить, что Украина занимает 12-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 5, по летальным случаям - 10-ю и 4-ю позицию соответственно.