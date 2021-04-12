За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 216 человек. В четырех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов
353 147 человек в Украине вакцинировались от COVID-19.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"1 216 человек привиты против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 в Украине. 378 266 человек привитв с начала прививочной кампании", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом вакцинации.
"По состоянию на 11 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 441 989 человек", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (170) и Тернопольской (150) областях. Вместе с тем, в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях за минувшие не сделали ни одной прививки от коронавируса.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не удивительно - то, что оно фуфло, говорят сами китайцы.
там речь о 400 000 записавшихся на вакцинацию - завтра, послезавтра и через год.
при 35 млн. населения.
Степашка, а зачем тогда ты нужен? На ворованное бабло пальтишко за 650 тыщ гр. покупать?