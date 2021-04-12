РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6973 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 794 24

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 216 человек. В четырех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 216 человек. В четырех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

353 147 человек в Украине вакцинировались от COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"1 216 человек привиты против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 в Украине. 378 266 человек привитв с начала прививочной кампании", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели

По данным министра, прививки проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом вакцинации.

"По состоянию на 11 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 441 989 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (170) и Тернопольской (150) областях. Вместе с тем, в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях за минувшие не сделали ни одной прививки от коронавируса.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2310) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
чета китайское фуфло не идет...

не удивительно - то, что оно фуфло, говорят сами китайцы.
показать весь комментарий
12.04.2021 08:26
+6
1 176 470 прививок В ДЕНЬ !!! Степанов! В день.... Но в Индии.
показать весь комментарий
12.04.2021 08:27
+5
Хаха, 1,2 тыс в сутки, но Степанов продолжает втирать про планы вакцинировать 70% населения в этом году и про офигенную китайскую вакцину.))
показать весь комментарий
12.04.2021 08:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
чета китайское фуфло не идет...

не удивительно - то, что оно фуфло, говорят сами китайцы.
показать весь комментарий
12.04.2021 08:26 Ответить
А цьому мудаку куртка не жме ? Не потіє ? Вжарьте йому шмурдяку від китайців ! А ще краще спутнік-ху..о !
показать весь комментарий
12.04.2021 08:52 Ответить
******, протри зенки и почитай заметку.
там речь о 400 000 записавшихся на вакцинацию - завтра, послезавтра и через год.
при 35 млн. населения.
показать весь комментарий
12.04.2021 15:43 Ответить
у твоєму стартовому коментарі про то немає. а зараз ти хочеш просто прикрить обісрані руси (не вміння висловитись без багато значності), заперечуючи, що вони реально обісрані.
показать весь комментарий
12.04.2021 16:14 Ответить
1 176 470 прививок В ДЕНЬ !!! Степанов! В день.... Но в Индии.
показать весь комментарий
12.04.2021 08:27 Ответить
бутан виколов 500 000 за два тижні, а тут вже 1,5 місяці ніяк не виколять.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:43 Ответить
Оце перемога.
показать весь комментарий
12.04.2021 08:27 Ответить
Хаха, 1,2 тыс в сутки, но Степанов продолжает втирать про планы вакцинировать 70% населения в этом году и про офигенную китайскую вакцину.))
показать весь комментарий
12.04.2021 08:28 Ответить
Зашёл почитать новости какого хрена блин сегодня воздух в Киеве на карте помечен как «нездоровый» . 162 ребята. И с таким воздухом мы живём, надеясь быть здоровыми? Да тут такие болячки могут возникать. Почему все молчат? Только о коронавирусе будем говорить??!
показать весь комментарий
12.04.2021 08:36 Ответить
...не сделали ни одной прививки...
Степашка, а зачем тогда ты нужен? На ворованное бабло пальтишко за 650 тыщ гр. покупать?
показать весь комментарий
12.04.2021 08:36 Ответить
неділя, на вихідних українці відпочивають.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:44 Ответить
хороша фуфайка, ещё туфли прикупить и можно клована пииглашать
показать весь комментарий
12.04.2021 08:39 Ответить
это фиаско, братан
показать весь комментарий
12.04.2021 08:48 Ответить
Фіаско привели навесні 2019 , а тепер фіаско запрвляє усим . Знаходжусь в ковідному відділенні - може зе асфальту підкине(думав , коли вночі на вбитій швидкій везли по чудовим зеавтобанам)?
показать весь комментарий
12.04.2021 08:58 Ответить
Я не против сделать прививку, но у меня вопрос, получу ли я вторую дозу аналогичной вакцины? В противном случае какой смысл в первой прививке?
показать весь комментарий
12.04.2021 09:03 Ответить
Ну хз, уже говорят что если вторая доза будет другой вакциной то эффект еще лучше.
показать весь комментарий
12.04.2021 09:49 Ответить
Ну так вакцины, которой делали первую прививку уже ж нету. Поэтому так и говорят
показать весь комментарий
12.04.2021 10:11 Ответить
франція має вакцину для другого уколу, але будуть колоти іншою.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:45 Ответить
Та й справді - яка різниця біомасі яким лайном колотись?
показать весь комментарий
12.04.2021 10:16 Ответить
Вопрос ваш требует ответа профессионального. Но на многие вопросы не знают ответа и профессионалы, так как все это ещё изучено недостаточно. Я жду вакцину, любую , согласованную с воз и разработанную в приличной стране ( рашка такой не является)
показать весь комментарий
12.04.2021 10:32 Ответить
353 147 - це цифра провакцинованих на 8.04, цензор, ти без мозгов списуєш не там, де нада?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:06 Ответить
Пройшов місяць як я записався на вакцінацію... Ні слуху, ні духу! Де ж та вакціна? Хоча б якась падла передзвонила! Сімейний лікар каже - вакціни не має, та невідомо коли буде!
показать весь комментарий
12.04.2021 12:14 Ответить
 
 