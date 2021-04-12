За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 216 человек. В четырех областях не сделали ни одной прививки, - Степанов

353 147 человек в Украине вакцинировались от COVID-19.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"1 216 человек привиты против COVID-19 за сутки 11 апреля 2021 в Украине. 378 266 человек привитв с начала прививочной кампании", - рассказал министр.

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По данным министра, прививки проводились 34 мобильными бригадами по иммунизации и 81 пунктом вакцинации.

"По состоянию на 11 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 441 989 человек", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали во Львовской (170) и Тернопольской (150) областях. Вместе с тем, в Николаевской, Полтавской, Херсонской и Черкасской областях за минувшие не сделали ни одной прививки от коронавируса.