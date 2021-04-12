За неделю жертвами пожаров в Украине стали 35 человек, на водоемах погибли 30, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 05.04 по 11.04 во время пожаров в Украине погибли 35 человек, на водных объектах - 30.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 4 тыс. 178 чрезвычайных событий. В результате принятых сотрудниками ГСЧС мер спасены 30 человек.

Ликвидировано 3 тыс. 750 пожаров, спасено на пожарах 24 человек и не допущено уничтожение огнем 583 зданий и 37 ед. техники. Во время пожаров погибли 35 человек, ориентировочные убытки по оперативным данным составляют 5 млн. 321 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 302 выезда, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 724 взрывоопасных предмета.

В течение недели на водных объектах погибли 30 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в экосистемах Украины произошло 195 пожаров, - ГСЧС