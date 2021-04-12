"Уровень защиты превышает 99%": в Польше после вакцинации 5,5 млн человек оценили эффективность прививок от COVID-19
Вакцинация против коронавируса в Польше дала 99% защиты от заражения после 5,5 млн привитых человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом сообщил в Twitter министр здравоохранения Адам Недзельский.
По его словам, среди 5,5 млн вакцинированных 51 000 заразилась коронавирусом (0,9%), при этом половина из них заразилась в течение 14 дней после первой из двух доз вакцины.
"Проще говоря, это означает, что уровень защиты превышает 99%", – заявил Недзельский.
По данным правительства Польши, в стране используются вакцины от компаний Pfizer / BioNtech, Moderna и AstraZeneca / Oxford. Всего Польша законтрактовала около 100 млн доз вакцины от Astra Zeneca /Oxford, CureVac, Johnson & Johnson, Moderna и Pfizer / BioNTech.
По данным Our World in Data, на 10 апреля в Польше хотя бы одну дозу вакцины получили более 5,5 млн человек, полностью прошли вакцинацию двумя дозами – 2,1 млн.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Если не будет пруфа - идешь в спам.
Хорошо быть балаболкой?
В Польше заявили об отсутствии намерения приобретать «Спутник V»
https://ru.rt.com/hzfa Короткая ссылка
https://russian.rt.com/world/news/839062-polsha-vakcina-sputnik-v
Ковишилд это Астразенека. Основная проблема этой вакцины - дефицит. Их невозможно купить. У нас был контракт с индусами, но они всех послали пока не решат проблему ковида у себя.
По факту ни одной смерти от ковишилда у нас не зафиксировано.
Зато зафиксировано почти 40 тыс трупов от ковида. И каждый лень проволочек с вакцинацией это еще сотни погибших.
Договариваются сильные и равные. Они решают в первую очередь свои проблемы. На слабых ложат хер и посылают в конец очереди.
Если Украина по всем параметрам где-то в конце сотни, то и очередь на вакцинацию у нас будет там же.
Цыплятпривитых по осени считают!
Мендель не даст соврать.
У нас власть отдают каким-то уголовникам, олигархам и клоунам по велению олигархического зомбоящика. Из того же ящика поливают говном всех, кто потенциально мог стать элитой.