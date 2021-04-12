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"Укравтодор" планирует развивать сеть лесных дорог: Отремонтированные дороги на Луганщине помогли пожарным быстрее попадать к местам лесных пожаров

В рамках президентской программы "Большая стройка" создадут проект сохранения лесов и туристических маршрутов.

Как передет Цензор.НЕТ, 8 апреля 2021 года состоялось совещание инициативной группы по развитию лесных дорог с участием представителей Укравтодора, Государственного агентства лесных ресурсов и Государственного агентства развития туризма.

В ходе совещания была достигнута договоренность о создании проекта сохранения лесов и развитии туристических маршрутов в рамках президентской программы "Большая стройка".

В "Укравтодоре" отметили, что в прошлом году в Луганской области отремонтированные дороги помогли пожарным службам быстрее попасть к местам возгорания и противостоять стихии.

"Однако мы понимаем, что для нужд безопасности и развития туризма необходимо развивать сеть лесных дорог. Укравтодор готов участвовать в совместных проектах для сохранения лесов и обеспечения надлежащего автомобильного сообщения", - сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков..

Артем Безуглый, директор ГП "ГосдорНИИ", заявил, что этот профильный дорожный институт готов принять участие в разработке программы строительства лесных дорог, строительных норм и стандартов для них с учетом нужд лесного хозяйства, защиты окружающей среды и новейших технологий.

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Представители Гослесагентства рассказали о проведении учета и оцифровки лесных дорог на территории страны. Учитывая положительный опыт Укравтодора по оцифровке дорог государственного значения, было предложено интегрировать эти данные для совместного планирования строительства зон отдыха, маршрутов к туристическим объектам и навигации.

Директор Команды поддержки реформ при Укравтодоре Александра Азархина предложила проработать введение платных экотроп и веломаршрутов на основе лесных дорог с возможностью их самоокупаемости.

"Мы должны двигаться в направлении применения лучшего мирового опыта по улучшению сети дорог, пользуясь доступом к базе научно обоснованных знаний. Бюджет для дорожного строительства должен состоять из диверсифицированных источников наполнения, и половина средств должна быть привлечена через концессионные проекты. Только это позволит увеличить масштабы настолько, чтобы реально построить качественную рекреационную инфраструктуру", - сказал заместитель руководителя по евроинтеграции ГП "ГосдорНИИ" Станислав Гвоздиков.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатора "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил о том, что в 2021 году президентская программа расширена за счет таких направлений: доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, создание государственного авиаперевозчика, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами, развитие социальной инфраструктуры.

Как отметили в Укравтодоре, совместная работа ряда центральных органов исполнительной власти для развития инфраструктуры, туристического потенциала страны и сохранения лесов является еще одним положительным примером реализации Программы Президента "Большая стройка".

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Автор: 

лес (632) Укравтодор (663) Большая стройка (728)


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Топ комментарии
+8
- Вы построили дорогу в лесу?
- Да.
- А где же она?
- Была. Наверное кабаны перерыли и лось затоптали. Мамой клянусь!
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12.04.2021 09:22
+7
Распил выходит на новый уровень
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12.04.2021 09:15
+5
Да и дрг не увязнут в грязи.
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12.04.2021 09:09
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Да и дрг не увязнут в грязи.
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12.04.2021 09:09 Ответить
Распил выходит на новый уровень
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12.04.2021 09:15 Ответить
Золотое дно...
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12.04.2021 09:18 Ответить
- Вы построили дорогу в лесу?
- Да.
- А где же она?
- Была. Наверное кабаны перерыли и лось затоптали. Мамой клянусь!
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12.04.2021 09:22 Ответить
Та ні... Ви неправильно зрозуміли... "Найлісовіші" райони у нас - на кордоні з Білоруссю.... Тут "************** "відмазка", коли виникнуть питання, навіщо в тій місцевості дороги почнуть розширювать. А те, що по тих дорогах легше буде рухаться російським танкам, не пишуть... Лука навіть не пожалів заповідника, щоб прокласти асфальтовану трасу до кордону України, щоб легше було перекидать військову техніку (та дорога - "в нікуди", бо з українського боку там лише глухі села, де-не-де розкидані серед боліт, і не зв"язана з відповідною трасою на території України), тобто, з точки зору економіки - "абсолютно нерентабельна".... А тепер ще почнуть і наші "дурні" "дороги лісові покращувать"...
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12.04.2021 09:29 Ответить
на житомирщині, ровенщині і малій волині хороші дороги стануть в нагоді для освоєння природних покладів...адже не тільки титаном, каоліном і янтарем багатий край,
там і срібло і графіт і дорогоцінні камені і оздоблювальні в кількості, безмежно придатній для промислового видобутку...брест-литовського шосе замало
а з білоруссю природня перешкода - припять з містками...
та й дороги з нашого боку треба будувати прострілюваними з бетонними ескарпами-контрескарпами замість конюшинового листка...це допоможе і в боротьбі з до зубів озброєними "старатєлями"
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12.04.2021 09:51 Ответить
Они ещё за "строительство" обычных дорог не отсидели, а уже за лесные беруться.
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12.04.2021 09:52 Ответить
Молодая зеленая власть вошла в раж. Распил бюджета на "дорогах" будет продолжатся до конца каденции академика. А "экотропы"? Сколько в стране газонов протоптано, а в селах козы натоптали? Никакой "Алибаба" по прибыльности и рядом не стоит.
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12.04.2021 09:29 Ответить
Уже до леса добрались, все в асфальт! При этом какого угодно качества. Дети городских подворотен!
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12.04.2021 09:40 Ответить
ну, не всі в асфальт...
але піщано-гравійні варто зробити - у юзіка і не тільки у нього, по всій україні на гранітних кар,єрах, безліч всяких "отвалов" такої якості накопичилось...мільярди тон
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12.04.2021 09:56 Ответить
типа они уже во всех городах построили дороги, надо браться теперь за лесные. в Киеве во многих местах позорище а не дороги, латка на латке. спуститесь на землю!
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12.04.2021 09:42 Ответить
дороги в лесах нужны...кругляк вывозить и вобще...оцифровать
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12.04.2021 09:47 Ответить
Даешь дорогу на Луну )) Укравтодор может все, за Ваши налоги естественно ))
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12.04.2021 09:49 Ответить
Под Сумами лесные дороги за лет 15 последних резко увеличили количество больших и широких дубовых и ясеневых ..... пней - см .гуглькарты квадраты выпилок .правда и новые садят,лет через 100 увидит,кто доживет....
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12.04.2021 10:02 Ответить
Ми пустими грейдери і побудуємо лісові хайвеї,блазні....
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12.04.2021 10:48 Ответить
 
 