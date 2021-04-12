"Укравтодор" планирует развивать сеть лесных дорог: Отремонтированные дороги на Луганщине помогли пожарным быстрее попадать к местам лесных пожаров

В рамках президентской программы "Большая стройка" создадут проект сохранения лесов и туристических маршрутов.

Как передет Цензор.НЕТ, 8 апреля 2021 года состоялось совещание инициативной группы по развитию лесных дорог с участием представителей Укравтодора, Государственного агентства лесных ресурсов и Государственного агентства развития туризма.

В ходе совещания была достигнута договоренность о создании проекта сохранения лесов и развитии туристических маршрутов в рамках президентской программы "Большая стройка".

В "Укравтодоре" отметили, что в прошлом году в Луганской области отремонтированные дороги помогли пожарным службам быстрее попасть к местам возгорания и противостоять стихии.

"Однако мы понимаем, что для нужд безопасности и развития туризма необходимо развивать сеть лесных дорог. Укравтодор готов участвовать в совместных проектах для сохранения лесов и обеспечения надлежащего автомобильного сообщения", - сказал глава "Укравтодора" Александр Кубраков..

Артем Безуглый, директор ГП "ГосдорНИИ", заявил, что этот профильный дорожный институт готов принять участие в разработке программы строительства лесных дорог, строительных норм и стандартов для них с учетом нужд лесного хозяйства, защиты окружающей среды и новейших технологий.

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Представители Гослесагентства рассказали о проведении учета и оцифровки лесных дорог на территории страны. Учитывая положительный опыт Укравтодора по оцифровке дорог государственного значения, было предложено интегрировать эти данные для совместного планирования строительства зон отдыха, маршрутов к туристическим объектам и навигации.

Директор Команды поддержки реформ при Укравтодоре Александра Азархина предложила проработать введение платных экотроп и веломаршрутов на основе лесных дорог с возможностью их самоокупаемости.

"Мы должны двигаться в направлении применения лучшего мирового опыта по улучшению сети дорог, пользуясь доступом к базе научно обоснованных знаний. Бюджет для дорожного строительства должен состоять из диверсифицированных источников наполнения, и половина средств должна быть привлечена через концессионные проекты. Только это позволит увеличить масштабы настолько, чтобы реально построить качественную рекреационную инфраструктуру", - сказал заместитель руководителя по евроинтеграции ГП "ГосдорНИИ" Станислав Гвоздиков.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента и координатора "Большой стройки" Кирилл Тимошенко сообщил о том, что в 2021 году президентская программа расширена за счет таких направлений: доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие сети региональных авиахабов, создание государственного авиаперевозчика, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов между крупнейшими городами, развитие социальной инфраструктуры.

Как отметили в Укравтодоре, совместная работа ряда центральных органов исполнительной власти для развития инфраструктуры, туристического потенциала страны и сохранения лесов является еще одним положительным примером реализации Программы Президента "Большая стройка".

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