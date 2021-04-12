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Новости Коронавирус и карантин
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"Возможен формат Пасхи онлайн": Ляшко рассказал, какие могут быть ограничения на праздник

В Украине 2 мая будет Пасха. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть ограничения на праздник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии РБК-Украина главный санитраный врач Украины Виктор Ляшко

В вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение, сообщил он.

Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи, говорит главный санврач.

"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сказал Ляшко.

По словам санврача, закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.

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Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".

Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 7856 новых случаев коронавируса.

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карантин (16729) Пасха (378) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".

Какой-такой диалог? Поставить на входе в церковь двух мусоров. чтобы никого не пускали - вот и весь диалог. А будут граждане во дворе толпиться - впаять попам штраф.
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12.04.2021 09:36
+2
У храмах УГКЦ збирають кошти на кисневі концентратори, до речі.
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12.04.2021 09:31
+2
А если граждане мусоркам лецо начистят, как тогда?
Не, я то туда не пойду, авот озабоченные зебилы с ПГМ могут и найтись.
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12.04.2021 09:42
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У храмах УГКЦ збирають кошти на кисневі концентратори, до речі.
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12.04.2021 09:31 Ответить
Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".

Какой-такой диалог? Поставить на входе в церковь двух мусоров. чтобы никого не пускали - вот и весь диалог. А будут граждане во дворе толпиться - впаять попам штраф.
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12.04.2021 09:36 Ответить
А если граждане мусоркам лецо начистят, как тогда?
Не, я то туда не пойду, авот озабоченные зебилы с ПГМ могут и найтись.
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12.04.2021 09:42 Ответить
Как это начистят? А покорность? А смирение?
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12.04.2021 09:46 Ответить
У кого? У граждан с терминальной стадией ПГМ?
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12.04.2021 09:58 Ответить
"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 3586
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12.04.2021 10:04 Ответить
отпускаем грехи онлаин! - церковь 21 века ( в ногу с технологиями).... ...креативненько.....
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12.04.2021 09:39 Ответить
Ляшко с Зеленским сфоткают свои яйца и выложат в сеть, а народ их раскрасит
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12.04.2021 12:16 Ответить
"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 7853
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12.04.2021 09:48 Ответить
))) две закрытые банки зря стоят, заряд не попадёт. пива не дура, пива в "фарадеевом домике" )). а в третью через дырочку может и залезет, если канешно сильно постарается.
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12.04.2021 10:11 Ответить
Безвластие в Харькове и к чему приведет временно отсутствующий мер. Город в Красной зоне
"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 9670
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12.04.2021 09:56 Ответить
"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 5620

"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 3819
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12.04.2021 09:57 Ответить
"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 7836
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12.04.2021 09:58 Ответить
И шо? У нас введено ЧП и обязали всех по домам сидеть?
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12.04.2021 09:59 Ответить
ты допросишься, введут. И будешь сидеть как миленький
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12.04.2021 15:44 Ответить
Тупое население с тягой к самоуничтожению.
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12.04.2021 12:53 Ответить
ну наверное правильно)))...в храмах в основном пожилые люди..ну и толпа тоже неслабая.
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12.04.2021 10:00 Ответить
бариг-попів треба киздить немилосердно як слуг сатани - *****
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12.04.2021 10:09 Ответить
Принаймні, попів московитських...
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12.04.2021 15:53 Ответить
Из-за чертовых китайцев скоро придется и рожать и срать онлайн через приложение "Дія".
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12.04.2021 10:36 Ответить
Алльо! Гараж! Китайці народ дисциплінований і працьовитий
та досить успішно викорінює цю чуму! А ось українці дуже *******
бардак, бо в ньому можна щось собі хапа нути. Принцип дуже простий -
"На все насрати - аби мені добре б було!"
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12.04.2021 12:29 Ответить
Если онлайн - все онлайн! И Буковель тоже онлайн открыть.И рестораны в Киеве и по всей Украине тоже только онлайн. Барыги лживые .
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12.04.2021 11:51 Ответить
Если пускать в церковь только тех, кто постился и соблюдает каноны церкви - ограничения будут не нужны!
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12.04.2021 12:10 Ответить
Жидівські свята святкуйте онлайн, християнські не чіпайте
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12.04.2021 13:31 Ответить
Що означає - "можливий"???
Чітко повинні ЗАБОРОНИТИ всі масові заходи, з застосуванням нацгвардії... Ось тут воні будуть потрібні, особливо біля російських приходів, а не на виборчих дільницях...
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12.04.2021 13:33 Ответить
Для пгавільних людєй дуже важливо, щоб православним напакостити на головне для них свято
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12.04.2021 14:37 Ответить
"пасха онлайн" - православное казино. успей зарегистрироваться и получишь бонус на счет в подарок
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12.04.2021 15:44 Ответить
 
 