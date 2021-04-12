"Возможен формат Пасхи онлайн": Ляшко рассказал, какие могут быть ограничения на праздник
В Украине 2 мая будет Пасха. В Министерстве здравоохранения рассказали, какие могут быть ограничения на праздник.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии РБК-Украина главный санитраный врач Украины Виктор Ляшко
В вопросе проведения пасхальных праздников предстоит найти самое оптимальное и компромиссное решение, сообщил он.
Сейчас для церквей и храмов уже предусмотрены ограничения, если они находятся в "желтой" или "красной" зонах. Но священнослужители наверняка буду просить смягчить ограничения на период Пасхи, говорит главный санврач.
"Мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", - сказал Ляшко.
По словам санврача, закрывать храмы на Пасху власти пока не планируют. Решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели.
Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".
Напомним, в Украине за минувшие сутки обнаружили 7856 новых случаев коронавируса.
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Какой-такой диалог? Поставить на входе в церковь двух мусоров. чтобы никого не пускали - вот и весь диалог. А будут граждане во дворе толпиться - впаять попам штраф.
Не, я то туда не пойду, авот озабоченные зебилы с ПГМ могут и найтись.
та досить успішно викорінює цю чуму! А ось українці дуже *******
бардак, бо в ньому можна щось собі хапа нути. Принцип дуже простий -
"На все насрати - аби мені добре б було!"
Чітко повинні ЗАБОРОНИТИ всі масові заходи, з застосуванням нацгвардії... Ось тут воні будуть потрібні, особливо біля російських приходів, а не на виборчих дільницях...