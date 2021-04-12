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Новости Агрессия России против Украины
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Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ

Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ

Канада сожалеет по поводу отказа России объяснить в ОБСЕ свою военную деятельность возле украинской границы и призывает РФ прекратить дестабилизирующие действия в и вокруг Украины.

Об этом говорится в заявлении канадской миссии в ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада сожалеет по поводу отказа России принять участие в заседании в соответствии с Венским документом для объяснения её военного наращивания на границе с Украиной и в незаконно оккупированном Крыму. Россия должна прекратить свои дестабилизирующие действия в и вокруг Украины и приложить усилия для деэскалации", - говорится в сообщении.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

армия РФ (19603) граница (5301) Канада (2099) ОБСЕ (4883) россия (96086)


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Топ комментарии
+9
Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9682
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12.04.2021 09:30
+4
Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2256
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12.04.2021 09:33
+2
"Ахрєнеть"!!! Росія стільки приклала зусить для "ескалації конфлікту, а зараз буде "прикладать зусилля для деескалації"?!!! "З дуба впали", чи що?!!! Тільки "точний удар по зубах" протверезить РОсію від шовіністичного "угару"...
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12.04.2021 09:38
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Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9682
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12.04.2021 09:30 Ответить
Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2256
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12.04.2021 09:33 Ответить
Ні о! Зелені для того і створюють віртуальну країну у смартфон. Де всі послугидержави будуть віртуальні, а бабло у можновладців - спріавжнє.
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12.04.2021 09:36 Ответить
А кацапія "нє сожалєєт". Мацква слєзам нє вєріт. Але "вєріт звіздюлінам". Де ті самі "звіздюліни"?
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12.04.2021 09:34 Ответить
сожаления и призывы это не для орков.... нагайка... лагеря.... вертухаи ... это для них понятней......
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12.04.2021 09:35 Ответить
"Ахрєнеть"!!! Росія стільки приклала зусить для "ескалації конфлікту, а зараз буде "прикладать зусилля для деескалації"?!!! "З дуба впали", чи що?!!! Тільки "точний удар по зубах" протверезить РОсію від шовіністичного "угару"...
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12.04.2021 09:38 Ответить
Меркельша звонит Путлеру...
Алле Володя,если шаг вперед сделаешь на Дамбассе,плакал твой Северный гавнопровод Усек,Мерин?
Есть товаристч Гитлерша Риббентропа... стою что Мамонт
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12.04.2021 09:40 Ответить
Границы РаСеи заканчиваются там, где им начинают чистить хлебало.
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12.04.2021 09:58 Ответить
мировое сожаление и обеспокоенность для рашиста это именно то,на что он давно болт положил.Окромья реальных действий(перекрытие финансовых делов рашистского оккупанта) больше ничего не может его остановить .
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12.04.2021 10:09 Ответить
если бы Канада отправила кучу оружия.. - тогда был бы мир
а балачки . . .. .30 лет балачки
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12.04.2021 11:35 Ответить
 
 