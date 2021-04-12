Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ

Канада сожалеет по поводу отказа России объяснить в ОБСЕ свою военную деятельность возле украинской границы и призывает РФ прекратить дестабилизирующие действия в и вокруг Украины.

Об этом говорится в заявлении канадской миссии в ОБСЕ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада сожалеет по поводу отказа России принять участие в заседании в соответствии с Венским документом для объяснения её военного наращивания на границе с Украиной и в незаконно оккупированном Крыму. Россия должна прекратить свои дестабилизирующие действия в и вокруг Украины и приложить усилия для деэскалации", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Поддержка Канадой суверенитета, безопасности и территориальной целостности Украины никогда не поколеблется, - Трюдо

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.