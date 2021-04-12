Арестович заявляет, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили": Юридически он существует, речь идет о том, чтобы к нему вернуться

На режиме прекращения огня на востоке Украины "крест не поставили", заявил советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически и Россия подтвердила, и мы подтверждаем, и ОБСЕ фиксирует, что юридически существует режим прекращения огня. Речь сейчас идет на уровне ТКГ, например, я сейчас от вас побегу на внеочередное заседание о том, чтобы вернуться к состоянию, которое было непосредственно после заключения. Потому что первые три месяца вообще не было стрельбы как таковой практически, а потом было в 15 раз меньше, жертв было в 6 раз меньше и так далее ", - сказал Арестович.

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По его словам, Россия имеет "необходимость наказать Президента Зеленского и Украину как таковую за шаги, на которые решилась наконец Украины - против пророссийских сил внутри Украины".

"Да, "кейс Медведчука". Твердая позиция. Мы видим по графику, который есть. Я вам после передачи могу показать. Анализ графика, все обострения на фронте - грубое нарушение режима прекращения огня, многочисленные обстрелы, обстрелы с трагическими последствиями - или непосредственно перед заседанием ТКГ, или сразу после, или перед заседанием СНБО (Украина - ред.). Это эскалация. И тем не менее это также очень специфическая ситуация ", - заявил Арестович.

Напомним, с 27 июля 2020 года на востоке Украины вступила в силу очередная договоренность о "полном и всеобъемлющее прекращение огня".

26 марта 2021 года в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.