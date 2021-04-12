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Новости Агрессия России против Украины
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Арестович заявляет, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили": Юридически он существует, речь идет о том, чтобы к нему вернуться

Арестович заявляет, что на режиме прекращения огня на Донбассе

На режиме прекращения огня на востоке Украины "крест не поставили", заявил советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе и советник председателя Офиса Президента Алексей Арестович.

Об этом он сказал в интервью Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Фактически и Россия подтвердила, и мы подтверждаем, и ОБСЕ фиксирует, что юридически существует режим прекращения огня. Речь сейчас идет на уровне ТКГ, например, я сейчас от вас побегу на внеочередное заседание о том, чтобы вернуться к состоянию, которое было непосредственно после заключения. Потому что первые три месяца вообще не было стрельбы как таковой практически, а потом было в 15 раз меньше, жертв было в 6 раз меньше и так далее ", - сказал Арестович.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестович о переговорах в ТКГ: Россияне постоянно блефуют, искривляют истину

По его словам, Россия имеет "необходимость наказать Президента Зеленского и Украину как таковую за шаги, на которые решилась наконец Украины - против пророссийских сил внутри Украины".

"Да, "кейс Медведчука". Твердая позиция. Мы видим по графику, который есть. Я вам после передачи могу показать. Анализ графика, все обострения на фронте - грубое нарушение режима прекращения огня, многочисленные обстрелы, обстрелы с трагическими последствиями - или непосредственно перед заседанием ТКГ, или сразу после, или перед заседанием СНБО (Украина - ред.). Это эскалация. И тем не менее это также очень специфическая ситуация ", - заявил Арестович. 

Напомним, с 27 июля 2020 года на востоке Украины вступила в силу очередная договоренность о "полном и всеобъемлющее прекращение огня".

26 марта 2021 года в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

Медведчук Виктор (1791) Донбасс (26957) перемирие (1686) Трехсторонняя контактная группа (842) Арестович Алексей (335)


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Топ комментарии
+11
Арестович- юридично ти громадянин України, а фактично- гімно без громадянства і принципів.
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12.04.2021 09:55
+9
упоротий дегенерат(
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12.04.2021 09:54
+8
Хрест на "пєрєміріі" не ставлять.
Хрести ставлять на могилах наших воїнів.
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12.04.2021 09:58
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Правила форума Совет форумчан
О чем можно договариваться с террористами и убийцами наших людей?
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12.04.2021 09:53 Ответить
40 тысяч ублюдков шастают возле границы США и НАТО орут караул как бы война не началась а эта проститутка конченная варнякает про прекращение огня а на днях Макарыч заявил про сотрудничеситво боевиков ОРЛДО и ВСУ идти друг к другу навстречу при обстрелах геть мосхом улитки ударился дидуся Кравчук уже с ОРЛДО надо договариваться???!!!!
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12.04.2021 10:11 Ответить
"40 тысяч ублюдков шастают возле границы США и НАТО " что это за граница такая и куда Украина делась? Вы про мексику что ли пишите? Если речь про ОРДЛО то это по территории Украины шастают, но вы почему то провели границу по территории и назвали её границей США. В Ваших высказываниях на лицо сепаратизм.
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12.04.2021 10:34 Ответить
Люся пєрєлагінєлась.
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12.04.2021 12:01 Ответить
Це як? Існує, але до нього треба повернутись? 🤢Арєстовіч психічно хворий, чи втратив совість?
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12.04.2021 09:54 Ответить
Для Люси скопление москальских войск на границе - не повод прекращать перемирие???
умственные инвалиды...
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12.04.2021 09:54 Ответить
упоротий дегенерат(
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12.04.2021 09:54 Ответить
Глупая идея, продвигаемая в угоду Меркель и Макрону.
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12.04.2021 09:55 Ответить
Юридически, да и физически арестовичи и разного рода низкого пошибы зеленские то же существуют, но так хочется, что бы вы вернулись туда, откуда много лет тому назад вас выкинули. И абортировать.
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12.04.2021 09:55 Ответить
Арестович- юридично ти громадянин України, а фактично- гімно без громадянства і принципів.
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12.04.2021 09:55 Ответить
Хрест на "пєрєміріі" не ставлять.
Хрести ставлять на могилах наших воїнів.
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12.04.2021 09:58 Ответить
Если сравнивать политологов Украины и Мира,то на первом месте Андрей Пионтковский,на втором Виталий Портников,а на третьем...вы не поверите...,Михаил Булгаков и его повесть о собачачем сердце... написанная в 1925 году...
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12.04.2021 09:58 Ответить
Арестович заявляет, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили": Юридически он существует, речь идет о том, чтобы к нему вернуться - Цензор.НЕТ 336
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12.04.2021 09:59 Ответить
Арестович заявляет, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили": Юридически он существует, речь идет о том, чтобы к нему вернуться - Цензор.НЕТ 3204
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12.04.2021 10:01 Ответить
Швондер пришел в чужой дом й каже товарищ Украина отдай комнату...профессор
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12.04.2021 10:01 Ответить
коли керують Україной не українці весь звіздьош і імітація...
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12.04.2021 10:01 Ответить
ЛеШенька забыл Порошенко клятого упомянуть и сказать,что обострение ему одному выгодно. Это единственная мысль у него за последнее время красной нитью проходит через все интервью.
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12.04.2021 10:03 Ответить
Арестовичу платит Зеленский и не из своего кармана...,жалкое зрелище...
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12.04.2021 10:04 Ответить
Да никто к этому режиму прекращения огня не будет возвращаться, крысам пить уже нечего. Удивляюсь, как эти арестовичи с клоунами до сих пор не считают, что этот режим прекращения огня ещё действует, несмотря на некоторые несчастные случаи на фронте.
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12.04.2021 10:06 Ответить
прорашистскому слуге не дано указание от мацковского хозяина "ставить крест" на режиме прекращении огня даже тогда, когда рашисты убивают украинских защитников.
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12.04.2021 10:06 Ответить
Чтобы захватить 25 областей Украины нужно минимум 1 миллион солдат....,чтобы захватить 2 раза Чечню,РАБссии понадобилось 470 000 и Ельцину и Путлеру...
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12.04.2021 10:08 Ответить
При наступлении потери возрастают в 3 раза,если следовать доктрине маршала Шапошникова,значит РАБссии нужно 3 миллиона зольдатэн....унд рюссишэ официрэн..
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12.04.2021 10:12 Ответить
Всб ленту новостей загадили высерами этого продажного ничтожества.
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12.04.2021 10:16 Ответить
РАБссиянцы,помните немцев во 2 Мировой войне погибло 7 миллионов.совков 50 млн...,можете повторить ???
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12.04.2021 10:18 Ответить
Скорей всего Европа давит на прекращение огня и возобновление новых переговоров.
Никому под боком в центре не нужна войнушка.
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12.04.2021 10:26 Ответить
К сожалению, Украина обладает крайне ограниченным гос.суверенитетом, и вынуждена постоянно оглядываться на бенефициаров СП-2.
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12.04.2021 10:31 Ответить
Сегодня многое зависит от маршала авиации стран НАТО Стюарта Пича...
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12.04.2021 10:30 Ответить
Лёша, мы знаем что МО предало Пороха: Украиной правят олигархи, рассматривающие её как территорию для своего кормления, а МО - их верные слуги.
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12.04.2021 10:30 Ответить
Ох и тупые, ох и тупые - мир нужен только Украине, а Путин видя это, тянет за ниточки, шантажирует этих дурачков войной.
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12.04.2021 10:36 Ответить
а Ви подивіться на цього прища. Вже тиждень ходить як побита собака. А коменти "невменяемие", А як там головний павлін поживає, теж мете своїм помелом -це тимчасові труднощі перекладу ? Як тільки павліна зафіксують в аеропорту на втечі-значить путін переходить у наступ. Бо інакше -"казьонний дом", а там прального колумбійського порошку не дадуть. біжи, дюська, біжи. Болівар не винесе двох.
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12.04.2021 10:57 Ответить
Люська - ************!
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12.04.2021 11:03 Ответить
это ты... провластная проститутка скажи тем парням, которые каждый день кладут свои жизни.....
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12.04.2021 11:03 Ответить
Плохо просите, попробуйте на коленях...
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12.04.2021 12:13 Ответить
Оно вообще понимает смысл слова "юридически"?
Что то зеленые и зеля в последние месяцы несут ТАКУЮ пургу.... Что даже обсуждать смысл их бла бла бессмысленно....
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12.04.2021 17:50 Ответить
 
 