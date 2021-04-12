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Новости Коронавирус и карантин
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Нагрузки на службу экстренной медицины из-за COVID пиковые. За сутки - 17-19 тысяч выездов, - замглавы Минздрава Микичак

Нагрузки на службу экстренной медицины из-за COVID пиковые. За сутки - 17-19 тысяч выездов, - замглавы Минздрава Микичак

В Украине наблюдается высокий уровень госпитализаций из-за коронавируса. На службу экстренной медицинской помощи сейчас оказывается пиковая нагрузка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак.

По ее словам, в среднем в Украине бригады экстренной медпомощи совершают около 17-19 тысяч выездов в сутки.

"Мы в течение последней недели имеем пиковые нагрузки на службу экстренной медицинской помощи. У нас высокий уровень госпитализаций", - заявила Микичак.

При этом в Минздраве отметили, что в некоторых регионах идет снижение нагрузки на экстренную службу медпомощи.

"Это в том числе в Ивано-Франковской и Закарпатской области. Об этом говорят и показатели заболеваемости. В то же время остается высокий уровень выездов в Запорожской, Одесской и Харьковской областях. Отрадным является то, что несколько стабилизировались нагрузки на экстренку в городе Киев", - добавила замминистра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине наблюдается исторический максимум обращений за экстренной медпомощью. Ситуация намного хуже, чем в ноябре-декабре 2020 года, - эксперт Минздрава

Напомним, за вчера в Украине выявили 7856 новых случаев COVID-19. При этом госпитализировали 2770 человек.

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незнаю я скорую шоб ехала вижу раз в 20 лет
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12.04.2021 10:04 Ответить
Большое спасибо врачам!
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12.04.2021 10:05 Ответить
Посмотрите на ситуацию в Израиле, сравните с нашей и сделайте выводы. Ибо при власти надо делом заниматься, а не видосики с обещалками клепать.
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12.04.2021 10:28 Ответить
Если спросить у этого зебила, а сколько в Украине машин скорой помощи, то окажется, что более чем 20 тысяч. тогда возникает вопрос - "о какой запредельной нагрузке идет речь"?
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12.04.2021 10:31 Ответить
 
 