Россия нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, - МИД Украины

Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Согласно предусмотренной этим документом процедуре, российской стороне был направлен официальный запрос относительно разъяснений о существенном росте военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней. К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается. что дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение безопасности напряжения, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу при участии других государств-участников ОБСЕ.

"Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины. Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ", - подчеркнули в министерстве.

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