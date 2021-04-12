РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7881 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 307 6

Россия нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, - МИД Украины

Россия нарушила Венский документ ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, - МИД Украины

Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"7 апреля Украина активировала Венский документ ОБСЕ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Согласно предусмотренной этим документом процедуре, российской стороне был направлен официальный запрос относительно разъяснений о существенном росте военного присутствия РФ вдоль границы с Украиной и на временно оккупированных территориях Украины в течение последних дней. К сожалению, российская сторона отказалась предоставлять субстантивную информацию в соответствии с запросом, заявив, что не ведет такой деятельности", - говорится в сообщении.

Отмечается. что дальнейшие попытки украинской стороны привлечь Россию к консультациям, направленным на снижение безопасности напряжения, также были проигнорированы российской стороной. Российская делегация бойкотировала и созванную Украиной 10 апреля встречу при участии других государств-участников ОБСЕ.

"Отказ Москвы выполнять положения Венского документа является очередным подтверждением намерений РФ продолжать военное давление и угрозы силой в отношении Украины. Призываем российскую сторону отвести войска от границы с Украиной, прекратить воинственную риторику и дезинформацию и начать добросовестно выполнять оборонные положения Минских договоренностей и ее обязательства по Венскому документу ОБСЕ", - подчеркнули в министерстве.

Также читайте: Киев получил мощный сигнал солидарности от международных партнеров на фоне эскалации со стороны РФ, - МИД

Автор: 

МИД (6993) ОБСЕ (4883)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
расія - терорист! путін - вбивця!
показать весь комментарий
12.04.2021 10:06 Ответить
расия - клоака, ***** - маразматический маньяк убийца. Надо говорить полную правду.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:35 Ответить
та им давно пофигу... одним документом больше, одним меньше...ещё вспомните Будапештский меморандум...
показать весь комментарий
12.04.2021 10:10 Ответить
так может Россию выгнать из европейских институций всемирных организаций закрыть ее членство выгнать из ООН СБ ООН взашей отключить ей Интернет и SWIFT??!! лишить ее членства в Морском реестре и реестре Лойда, в воздушном пространстве транзитных документах.. перестать у не покупать газ и нефть вообще... сколько по вашем она продержатся на карточках и талонах и штыках ну 3 года максимум потом Россия бабахнет как котел.. внутри самой себя... а думаю даже раньше ОЛИГАРХИ не будут сосать палец когда их бабло закопано в огородах Европы США и так далее... они просто Вову Путина сами грохнут записав сей факт на видео и выдадут тело миру....
показать весь комментарий
12.04.2021 10:16 Ответить
Из обсе сначала тоже выгнали, потом европейцы просили и унижались чтоб опять вернули.
Итог известен.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:20 Ответить
Ну так перестань покупать у них газ, нефть , электричество. Никто их не станет выгонять, пока жертва агрессора сама всё это покупает. Ну а что касается ООН то оттуда вообще их не выгнать, надо ООН закрывать и создавать новый институт.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:38 Ответить
 
 