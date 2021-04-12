Террористу "МГБ ДНР" сообщено о подозрении в пытках пленных в тюрьме "Изоляция", - прокуратура

Представителю НВФ РФ заочно сообщено о подозрении в участии в не предусмотренных законом военизированных формированиях, нарушении законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч . 1 ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что с 2017 года 28-летний участник незаконного военизированного формирования "Министерство государственной безопасности" так называемой "ДНР", находясь на должности оперуполномоченного, незаконно лишал свободы и пытал лиц на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

В частности, якобы за сотрудничество с правоохранительными органами Украины, правонарушитель, угрожая применением огнестрельного оружия, применял к гражданским лицам физическое насилие, нанося удары ногами и руками по телу, принудительно погружал голову пострадавших в емкость с водой.

Всего на настоящее время заочно сообщено о подозрении в указанных преступлениях 10 злоумышленникам.

Досудебное расследование продолжается.

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