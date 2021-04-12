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Довыборы в Раду на Прикарпатье: Суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования, - Шевченко. ВИДЕО+ФОТО

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на повторных промежуточных выборах народного депутата в округе №87 (центр – г. Надвирна Ивано-Франковской области), которые прошли 28 марта.

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты по этому округу Александр Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе. Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды. Теперь дело за ЦИК. Именно она вправе отменить прокол, учитывая решение суда", - написал Шевченко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд признал незаконным пересчет голосов на двух участках на Ивано-Франковщине, - Шевченко

Довыборы в Раду на Прикарпатье: Суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования, - Шевченко 01
Довыборы в Раду на Прикарпатье: Суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования, - Шевченко 02
Довыборы в Раду на Прикарпатье: Суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования, - Шевченко 03
Довыборы в Раду на Прикарпатье: Суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования, - Шевченко 04

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Автор: 

выборы (24756) избирком (199) суд (25137) ЦИК (3644) Ивано-Франковская область (926) Шевченко Александр Леонидович (327)


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Топ комментарии
+17
Если строго по закону -то и писькограй дорвался до корыта на одном обмане.
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12.04.2021 10:27
+13
Буковельська каломойшина Свиня Шевченко платила по 500 грн за голос, а тепер купує ще й рішення судів. Ця скотинина зі своїм сраним лижним курортом влаштувала нам третю хвилю ковіду. а тепер ще й лізе в депутати. Я не за Бубочку і не за Вірастюка, але таким скотам як Шевченко, які по церквах агітували, в Раді точно не місце.
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12.04.2021 10:32
+12
Ой ну давайте так, Вирастюк тоже не выиграл. По хорошему там Кошулинский выигрывает, так как он довольно честно играл.
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12.04.2021 10:36
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Если строго по закону -то и писькограй дорвался до корыта на одном обмане.
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12.04.2021 10:27 Ответить
...вторая часть ЗЕ-рлизонского "балета"
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12.04.2021 10:30 Ответить
Значит перевыборы?

Тогда надо Тягнибоку от националистов заходить - он мужик напористый с харизмой
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12.04.2021 10:30 Ответить
зозуля вiн московська
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12.04.2021 10:41 Ответить
7 липня 2004 року
Олег Тягнибок, народний депутат України, Голова ВО "Свобода", член фракції "Наша Україна", виголошує промову на горі Яворина в Карпатах, що на Івано-Франківщині, де вшановували пам'ять загиблих вояків УПА.--Але прийшов ворог. Прийшов ворог і забрав їм ту Україну. Але вони не боялись, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою і іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу Українську Державу!------саме за це його москалі так **********?Вороги України його обливають лайном,а ви їм підспівуєте.
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12.04.2021 12:17 Ответить
Говорить-не мешки ворочать. Вся верхушка Свободы, в отличие от рядовых членов партии, по большому счету обычные бизнесмены, за деньги будут и у Яныка и у Путина "правильную картинку" делать. И "производили нужную картинку" уже не раз. Косатая Тюлька эксплуатирует популизм по "савецкки", а Тягныбок эксплуатирует "популизм по патриотически". А по сути-бизнес.
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12.04.2021 12:47 Ответить
По суті бізнес. Але зі "Свободою" -- була б Україна, як нормальна європейська держава.
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12.04.2021 13:56 Ответить
Пані Оксано!
1 Що таке верхівка Свободи - зрозуміло. Бізнесмени та популісти. Що будуть робити популісти при владі- "робити гроші на патріотичні риториці, уклавши контракт із олігархами на розкрадання держави. Ніщо, крім риторики не буде відрізнятися від правління Зе, чи Зозулі.
2. Є ще глобальніша проблема-Україна- олігархічна держава. Якщо до влади прийде навіть Гавел, реальної влади без підтримки в парламенті депутатів він мати НЕ БУДЕ!Приклад -Ющенко, який видавав укази, що лишались лиш на папері.
3. Головне-олігархи у всіх випадках будуть скуповувати депутатів. У Зе була абсолютна більшісь, через пів року 90 відсотків зелених скупили олігархи. Тож саме буде і при Тягнибоку-президенті, не кажучи про те, що Тягнибок першим виставить себе на продаж.. Це зачароване коло, на жаль...
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12.04.2021 14:41 Ответить
"... Коаліція депутатів Івано-Франківської облради ("ВО Свобода", "За майбутнє", "Батьківщина") не підтримали звернення фракції ЄС звільнити із займаної посади міністра освіти і науки Сергія Шкарлета..."
Голова облради, свободівець Сич, смішно виправдовувався за коаліцію Свободи з Майбахом і Батьківщиною: "...Переконаний, що мешканці Прикарпаття не голосували за жодного олігарха! Вони голосували за достойних, високопрофесійних, порядних і сумлінних співгромадян, яких вони знають!..."
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12.04.2021 10:50 Ответить
Здивували... Читайте "Старосвітські батюшки і матушки", нечуя-Левицького". Там це теж саме "обходжувння лохторату" чітко намальоване"...Тоді була випивка у корчмі. Зараз - "гречка"....
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12.04.2021 13:48 Ответить
Відносно харі,то погоджуюся, "харізма" відгодована.
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12.04.2021 11:29 Ответить
Кроме того он много раз преступил закон и давно должен сидетьи в этом не осведомлены только зеофилы.
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12.04.2021 10:30 Ответить
Буковельська каломойшина Свиня Шевченко платила по 500 грн за голос, а тепер купує ще й рішення судів. Ця скотинина зі своїм сраним лижним курортом влаштувала нам третю хвилю ковіду. а тепер ще й лізе в депутати. Я не за Бубочку і не за Вірастюка, але таким скотам як Шевченко, які по церквах агітували, в Раді точно не місце.
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12.04.2021 10:32 Ответить
Вроде по закону - второй раз не имеют права баллотироваться
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12.04.2021 10:35 Ответить
Ой ну давайте так, Вирастюк тоже не выиграл. По хорошему там Кошулинский выигрывает, так как он довольно честно играл.
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12.04.2021 10:36 Ответить
Не виграв. Але і Кошулинському вони там виграти не дозволять. Мова не іде про перевибори. Вони хочуть врахувати голоси з тих 5 дільниць і тоді у Шевченка буде більше. Він собі там понавкидував і ще в ніч виборів сказав що переміг на 92 голоси.
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12.04.2021 10:40 Ответить
+++ О том же всем говорю. Но какое там..."вінжеждорогибудує". Какой народ, такие и депутаты. Про это говно в Коломые хорошо помнят, когда он там свою "деятельность" ещё гопником дворовым начинал.
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12.04.2021 11:07 Ответить
Подковерные игры и мухлевання.Вирастюка пытаются пошить в дурни.
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12.04.2021 10:40 Ответить
Навпаки. 😁 Як дурня можна пошти в дурні?
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12.04.2021 10:48 Ответить
В принципі можна, якщо за справу візьмуться дурні.
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12.04.2021 11:31 Ответить
Якби в судах не сиділи колядники... А так ОІК колядував за Вірастюка, суд колядував за Шевченка...Віри немає обом.
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12.04.2021 11:42 Ответить
Апеляційний адмінсуд по регіону здається, у Львові. Він може інше рішення прийняти.
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12.04.2021 12:20 Ответить
повторні вибори не за горами, шевченко вже буде тратитись по 1000 грн. с9 років назад Клюєв для ПР купував комуністів Симоненка . Їх фракція більше 20 голосів. Зійшлися на 10 лямах, тільки Клюєв подав руку для оферти, Симоненко прорік - "ви не поняли, каждому". Трохи неточно, але факт мав місце. Так і Шевченка потрібно заставити платити по 1000 грн кожному гуцулу. Ці крейцери їм не будуть зайвими. Іван Франко колись писав про такі фокуси гуцулів - виборців.А та "Свобода" без Кошулинського вже давно за гроші фірташа отаборилась в Києві і не париться поза сауною.
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12.04.2021 13:43 Ответить
 
 