Довыборы в Раду на Прикарпатье: Суд признал противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования, - Шевченко. ВИДЕО+ФОТО

Ивано-Франковский окружной административный суд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об установлении итогов голосования на повторных промежуточных выборах народного депутата в округе №87 (центр – г. Надвирна Ивано-Франковской области), которые прошли 28 марта.

Об этом сообщил кандидат в народные депутаты по этому округу Александр Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Решением Ивано-Франковского окружного административного суда был признан противоправным протокол ОИК об установлении итогов голосования на 87-м избирательном округе. Фактически ОИК нивелирована часть голосов избирателей на некоторых участках и не включила их голоса в общий протокол. Собственно, именно эти участки мы отстояли в судах и по ним есть соответствующие решения Фемиды. Теперь дело за ЦИК. Именно она вправе отменить прокол, учитывая решение суда", - написал Шевченко.

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Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).