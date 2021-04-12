Рада может заслушать Хомчака в закрытом режиме из-за скопления войск РФ вблизи границы, - "слуга народа" Кравчук

Верховная Рада Украины на этой неделе может заслушать главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака относительно скопления войск РФ вблизи границы Украины. Предполагается, что доклад будет проходить в закрытом режиме и без журналистов.

Об этом заявила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сейчас дата закрытого заседания пока неизвестна.

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Как сообщалось, Верховная Рада отменила часть пленарных заседаний из-за обострения эпидемиологической ситуации. Вместо этого депутаты работали в комитетах. 30 марта в парламенте состоялось три внеочередные заседания. Согласно календарному плану, следующее очередное пленарное заседание Верховной Рады должно состояться во вторник, 13 апреля.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.