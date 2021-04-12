РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7881 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
2 252 41

Рада может заслушать Хомчака в закрытом режиме из-за скопления войск РФ вблизи границы, - "слуга народа" Кравчук

Рада может заслушать Хомчака в закрытом режиме из-за скопления войск РФ вблизи границы, -

Верховная Рада Украины на этой неделе может заслушать главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака относительно скопления войск РФ вблизи границы Украины. Предполагается, что доклад будет проходить в закрытом режиме и без журналистов.

Об этом заявила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Сейчас дата закрытого заседания пока неизвестна.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Арестович заявляет, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили": Юридически он существует, речь идет о том, чтобы к нему вернуться

Как сообщалось, Верховная Рада отменила часть пленарных заседаний из-за обострения эпидемиологической ситуации. Вместо этого депутаты работали в комитетах. 30 марта в парламенте состоялось три внеочередные заседания. Согласно календарному плану, следующее очередное пленарное заседание Верховной Рады должно состояться во вторник, 13 апреля.

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

Автор: 

армия РФ (19603) ВР (29273) Хомчак Руслан (250) Кравчук Евгения (368)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Рада может заслушать Хомчака в закрытом режиме из-за скопления войск РФ вблизи границы, - "слуга народа" Кравчук

Цирк на дротi. Половина депутатов - прокацапские пи....сы и вот им будут докладывать по обороне в закрытом режиме.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:47
+11
В закрытом? А смысл? Через 15 минут отчет о содержании выступления Хомчака будет лежать на столе Путина. СБУ не знает, сколько членов комитетов Рады агенты ФСБ?
показать весь комментарий
12.04.2021 10:49
+6
Без "про")
показать весь комментарий
12.04.2021 10:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И что он скажет, таки да скопилися падлюки возле границы.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:46 Ответить
Нужен видимо протокол о проведении заседания, галочка.
Чтобы власти зад прикрыть.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:48 Ответить
- Пане Хомчак, прокоментуйте ситуацію щодо скоплення російських військ біля наших кордонів
- Біля наших кордонів скопились російські війська
- Дякую, пане Хомчак
----------------------------
Как-то так
показать весь комментарий
12.04.2021 10:54 Ответить
краще б вони оскопились...
показать весь комментарий
12.04.2021 11:51 Ответить
У закритому - це закрити Хомчака, затиснути йому гонади у двері, та питати ... ні, запитувати. )))
Українці дуже жорстокі, усі спрашивают і тільки українці - питають. )))
показать весь комментарий
12.04.2021 11:15 Ответить
Да ,надо срочно решать,что делать с таким количеством металлолома ....
показать весь комментарий
12.04.2021 10:47 Ответить
Давайте, атопутіннападьоть.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:47 Ответить
Рада может заслушать Хомчака в закрытом режиме из-за скопления войск РФ вблизи границы, - "слуга народа" Кравчук

Цирк на дротi. Половина депутатов - прокацапские пи....сы и вот им будут докладывать по обороне в закрытом режиме.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:47 Ответить
Без "про")
показать весь комментарий
12.04.2021 10:49 Ответить
100%
показать весь комментарий
12.04.2021 14:11 Ответить
Йой, то вже слуг тре прив'зувати до стільців! Бо свалят не дослухавши....
показать весь комментарий
12.04.2021 10:48 Ответить
Бо свалят не дослухавши...., побіжать з докладом до ворога.
показать весь комментарий
12.04.2021 10:52 Ответить
В закрытом? А смысл? Через 15 минут отчет о содержании выступления Хомчака будет лежать на столе Путина. СБУ не знает, сколько членов комитетов Рады агенты ФСБ?
показать весь комментарий
12.04.2021 10:49 Ответить
Так воно буде закритим від українського суспільства, а не від путлєра
показать весь комментарий
12.04.2021 14:07 Ответить
нашли кого слушать
показать весь комментарий
12.04.2021 10:49 Ответить
К примеру, когда следует паковать чемоданы. Очень, я вам скажу, актуальная для этого сборища инфа.)
показать весь комментарий
12.04.2021 10:56 Ответить
И такие есть
показать весь комментарий
12.04.2021 11:01 Ответить
Какой смысл в закрытости если там половина русских шпионов ...
Наоборот надо в открытую говорить про сатанинские планы рашизма ...
показать весь комментарий
12.04.2021 10:53 Ответить
Сплетня ввиде версии, ИЛИ...? "...со времен окончания Карабахской войны минувшего года, в определенным отрядом украинских элит постоянно нагнеталась мысль о возможности и, более того, необходимости и реалистичности воплощения карабахского сценария для Украины.
Мол, если вооруженные силы Украины, сейчас гораздо более готовые к войне, чем в 2014-2015 годах, перейдут в наступление, подобно Азербайджану при поддержке Турции в Карабахе, и если все союзники от США и Евросоюза до Турции поддержат Украину, пусть даже, естественно, не своими войсками, а поставками вооружений и просто моральной позицией, то можно вернуть ОРДЛО под эффективный украинский контроль.
Россия не сможет ввести свои войска, потому что у нее нет формальных прав. Этим ситуация качественно отличается от 2008 года на Южном Кавказе, потому что тогда российские войска располагали формальным статусом миротворцев СНГ и могли провести в Южной Осетии операцию по принуждению к миру. Вот этого юридического механизма, этих возможностей сейчас в России нет. Хотя Дмитрий Козак обозначил, что Россия всё равно будет вмешиваться в защиту собственных граждан воленс-ноленс. Хотя он же и обозначил, что в самое наступление вооруженных сил Украины он не верит.
И надо сказать, что после выступления г-на Козака официальные лица Украины как бы начали давать задний ход.
В частности, командующий вооруженными силами начальник Генштаба генерал-полковник Руслан Борисович Хомчак… Кстати, молодой отец. Ему 53 года, он женат на 30-летней даме, которая по совместительству является губернатором Черниговской области.
У них только что в январе родился ребенок. Я это упоминаю к тому, что если ты молодой отец и женат на столь юной красавице, это понижает твои амбиции немедленно пойти на войну. Хотя, конечно, славы хочется, но надо же думать о семье.
Г-н Хомчак сказал, что сообщения, распространяемые государством-агрессором Российской Федерацией про якобы подготовку Украины к наступлению на Донбасс, не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.
Правда, Руслан Борисович Хомчак забыл упомянуть в этом заявлении (это официальное заявление, опубликованное в самом главном органе вооруженных сил Украины - в Фейсбуке начальника Генерального штаба), что он сам тоже участвовал в этой компании дезинформации.
В частности, в своем программном интервью известной журналистке Алесе Бацман Руслан Борисович Хомчак прямо в ответ на вопрос, возможно ли наступление украинской армии с целью отвоевать свои территории, отвечал: «Идти в наступление? Конечно, возможно. Украинская армия должна быть готова. Вооруженные силы Украины готовятся сегодня ко всем действиям».
Вообще эта информационная компания, что надо пойти и осуществить карабахский сценарий, была в Украине с декабря прошлого года.
Поэтому тут не надо делать вид, что это всё придумала Россия и высосала из пальца, при всём моем критическом отношении к политике России на украинском направлении" - Юлия Латынина, https://echo.msk.ru/programs/code/2819220-echo/
показать весь комментарий
12.04.2021 11:00 Ответить
А к чему этот высер от московской проститутки. Жертва типа виновата , обороняться захотела.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:17 Ответить
"со времен окончания Карабахской войны минувшего года, в определенным отрядом украинских элит постоянно нагнеталась мысль о возможности и, более того, необходимости и реалистичности воплощения карабахского сценария для Украины.
Мол, если вооруженные силы Украины, сейчас гораздо более готовые к войне, чем в 2014-2015 годах, перейдут в наступление, подобно Азербайджану при поддержке Турции в Карабахе, и если все союзники от США и Евросоюза до Турции поддержат Украину, пусть даже, естественно, не своими войсками, а поставками вооружений и просто моральной позицией, то можно вернуть ОРДЛО под эффективный украинский контроль." Разве таких настроений не было? Кто агрессор и и кто жертва видно всему миру. Но, конфликт Армения - Азербайджан - это одно, а Россия - Украина совершенно другое. Вникайте в разные точки зрения и вырабатывайте свое видение мира... И не переходите на "высер", проститутки - в Украине своих достаточно...
показать весь комментарий
12.04.2021 11:56 Ответить
со времен окончания Карабахской войны минувшего года, в определенным отрядом украинских элит постоянно нагнеталась мысль о возможности и, более того, необходимости и реалистичности воплощения карабахского сценария для Украины/ Так эта мысль полезная или вредная?
показать весь комментарий
12.04.2021 12:08 Ответить
А как Вы полагаете!? Мысль правильная и желания справедливые, но не согласуются с возможностью именно в теперешней ситуации: Украина не в НАТО, как поступят США в случае начала войны ? В случае чего... из внешней поддержки Украины, будет сплошная обеспокоенность и незначительная, чисто демонстративная, помощь/подачки... Например, француз Макрон активизируется, и как в случае ранее, в 2008 г. с Грузией, француз Саркози начнет свои "миротворческие" вояжи в Москву... Европа нам не поможет... Европа перед первой мировой войной "уступала т.т. Гитлеру и Сталину своих дорогих соседей один за других....Европа всегда была на строне агрессора.
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия, ... А США далеко и с ними никаких договоров о взаимной помощи...
показать весь комментарий
12.04.2021 13:24 Ответить
А как Вы полагаете!?/ Ну да, ну да. Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?
показать весь комментарий
12.04.2021 13:42 Ответить
может заслушать / А может и не заслушать, хрен его, этот обезьянник Коломойского, знает- философствует Кравчук. Да и какая разница.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:04 Ответить
«Рада может заслушать»?

Совсем офуели . Пусть ещё на Мальдивы съездят , пока раша войска скапливает
СЛУШАТЬ НАДО УЖЕ ВЧЕРА
показать весь комментарий
12.04.2021 11:06 Ответить
ОПЗЖ со "слугами" в полном составе на заседании будут вести прямую трансляцию в структуры ФСБ.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:08 Ответить
Закритий режим для кого? для народу України? мертвечуки з бойками-рабіновічами-шуфричами і іншої кацапсько-прокацапської срані всю інформацію все рівно донесуть в кремль.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:14 Ответить
От народа, чтобы не понял народ когда флаг на триколор поменяли. Чтобы паники не было. Проснулись а уже все...
показать весь комментарий
12.04.2021 11:20 Ответить
ваня, не розумію твою іронію, примітивно.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:30 Ответить
Цікаво, а "Блазню" пояснювали, ЩО означає "введення воєнного стану"? Це означає, "блокування всього повітряного простору", в першу чергу. І тоді його літак, на якому ві захоче "убежать ат праблем", не пролетить... Або його зіб"ють невстановлені системи...
Вован - єдиний порятунок твій - запропонувать Порошенку посаду прем"єр-міністра... В ішому випадку тебе просто "лінчують"...
показать весь комментарий
12.04.2021 11:19 Ответить
Порошенко? Для чего? Для Минска-3 по Днепру? При Порохе два поражения и два Минска. Теперь третьего только не хватало. Чего Порох-козлина не создал тероборону?
показать весь комментарий
12.04.2021 11:56 Ответить
Синок, а знаєш, хто буде, їх, в першу чергу, "лінчувать"? ТИ... І палить архіви СБУ... Того що там є твоя агентурна кличка...
показать весь комментарий
12.04.2021 13:31 Ответить
Зелені дуже хвилюються що не встигнуть...свалить из єтай страни
показать весь комментарий
12.04.2021 11:22 Ответить
"Закрытый режим" Рады в условиях кода 30% в Раде прямая агентура агрессора, и еще 30% готова "договориться" с агрессором на его условиях ( по сути капитулировать) "Закрытый режим" выглядит пародийно. Получается вся " секретность" сводится только по отношению к собственному народу.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:26 Ответить
Хотят знать на когда чартеры готовить?
показать весь комментарий
12.04.2021 11:54 Ответить
А ..смысл этого закрытого режима???? Это он перед депутами ОПЗЖ собирается выступать???? Га-га-га-га, гы-гы-гы-гы. Не, а вы действительно ..клоуны.
показать весь комментарий
12.04.2021 11:59 Ответить
А чи не спонукє це заслуховування до реалізації "слугами" масового "пора валить из страны"?
показать весь комментарий
12.04.2021 15:27 Ответить
 
 