Рада может заслушать Хомчака в закрытом режиме из-за скопления войск РФ вблизи границы, - "слуга народа" Кравчук
Верховная Рада Украины на этой неделе может заслушать главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака относительно скопления войск РФ вблизи границы Украины. Предполагается, что доклад будет проходить в закрытом режиме и без журналистов.
Об этом заявила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Сейчас дата закрытого заседания пока неизвестна.
Как сообщалось, Верховная Рада отменила часть пленарных заседаний из-за обострения эпидемиологической ситуации. Вместо этого депутаты работали в комитетах. 30 марта в парламенте состоялось три внеочередные заседания. Согласно календарному плану, следующее очередное пленарное заседание Верховной Рады должно состояться во вторник, 13 апреля.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.
Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.
Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.
На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.
Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.
8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.
Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.
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Чтобы власти зад прикрыть.
- Біля наших кордонів скопились російські війська
- Дякую, пане Хомчак
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Как-то так
Українці дуже жорстокі, усі спрашивают і тільки українці - питають. )))
Цирк на дротi. Половина депутатов - прокацапские пи....сы и вот им будут докладывать по обороне в закрытом режиме.
Наоборот надо в открытую говорить про сатанинские планы рашизма ...
Мол, если вооруженные силы Украины, сейчас гораздо более готовые к войне, чем в 2014-2015 годах, перейдут в наступление, подобно Азербайджану при поддержке Турции в Карабахе, и если все союзники от США и Евросоюза до Турции поддержат Украину, пусть даже, естественно, не своими войсками, а поставками вооружений и просто моральной позицией, то можно вернуть ОРДЛО под эффективный украинский контроль.
Россия не сможет ввести свои войска, потому что у нее нет формальных прав. Этим ситуация качественно отличается от 2008 года на Южном Кавказе, потому что тогда российские войска располагали формальным статусом миротворцев СНГ и могли провести в Южной Осетии операцию по принуждению к миру. Вот этого юридического механизма, этих возможностей сейчас в России нет. Хотя Дмитрий Козак обозначил, что Россия всё равно будет вмешиваться в защиту собственных граждан воленс-ноленс. Хотя он же и обозначил, что в самое наступление вооруженных сил Украины он не верит.
И надо сказать, что после выступления г-на Козака официальные лица Украины как бы начали давать задний ход.
В частности, командующий вооруженными силами начальник Генштаба генерал-полковник Руслан Борисович Хомчак… Кстати, молодой отец. Ему 53 года, он женат на 30-летней даме, которая по совместительству является губернатором Черниговской области.
У них только что в январе родился ребенок. Я это упоминаю к тому, что если ты молодой отец и женат на столь юной красавице, это понижает твои амбиции немедленно пойти на войну. Хотя, конечно, славы хочется, но надо же думать о семье.
Г-н Хомчак сказал, что сообщения, распространяемые государством-агрессором Российской Федерацией про якобы подготовку Украины к наступлению на Донбасс, не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.
Правда, Руслан Борисович Хомчак забыл упомянуть в этом заявлении (это официальное заявление, опубликованное в самом главном органе вооруженных сил Украины - в Фейсбуке начальника Генерального штаба), что он сам тоже участвовал в этой компании дезинформации.
В частности, в своем программном интервью известной журналистке Алесе Бацман Руслан Борисович Хомчак прямо в ответ на вопрос, возможно ли наступление украинской армии с целью отвоевать свои территории, отвечал: «Идти в наступление? Конечно, возможно. Украинская армия должна быть готова. Вооруженные силы Украины готовятся сегодня ко всем действиям».
Вообще эта информационная компания, что надо пойти и осуществить карабахский сценарий, была в Украине с декабря прошлого года.
Поэтому тут не надо делать вид, что это всё придумала Россия и высосала из пальца, при всём моем критическом отношении к политике России на украинском направлении" - Юлия Латынина, https://echo.msk.ru/programs/code/2819220-echo/
Мол, если вооруженные силы Украины, сейчас гораздо более готовые к войне, чем в 2014-2015 годах, перейдут в наступление, подобно Азербайджану при поддержке Турции в Карабахе, и если все союзники от США и Евросоюза до Турции поддержат Украину, пусть даже, естественно, не своими войсками, а поставками вооружений и просто моральной позицией, то можно вернуть ОРДЛО под эффективный украинский контроль." Разве таких настроений не было? Кто агрессор и и кто жертва видно всему миру. Но, конфликт Армения - Азербайджан - это одно, а Россия - Украина совершенно другое. Вникайте в разные точки зрения и вырабатывайте свое видение мира... И не переходите на "высер", проститутки - в Украине своих достаточно...
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия, ... А США далеко и с ними никаких договоров о взаимной помощи...
Совсем офуели . Пусть ещё на Мальдивы съездят , пока раша войска скапливает
СЛУШАТЬ НАДО УЖЕ ВЧЕРА
Вован - єдиний порятунок твій - запропонувать Порошенку посаду прем"єр-міністра... В ішому випадку тебе просто "лінчують"...