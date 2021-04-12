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Новости Коронавирус и карантин
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Львов хочет ослабить карантин: Открыть рынки и отправить учеников младших классов в школу

Львов хочет ослабить карантин: Открыть рынки и отправить учеников младших классов в школу

До завтрашнего дня во Львове должны принять решение о возможности ослабления карантина для рынков и учеников 1-4 классов. Также на этой неделе в городе должны провакцинировать работников тех отраслей, которые обеспечивают жизнедеятельность Львова.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом заявил мэр Андрей Садовый.

"К сожалению, мы не имеем ожидаемого падения темпов заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в наших городских больницах находятся 1 144 больных. Только за последние сутки госпитализирован 41 львовянин. Хорошо, что мы все-таки ввели усиленный карантин, потому что это существенно снизило темпы распространения и наша медицинская система не дала сбоя. Локдаун дал определенный результат", - отметил Садовый.

"Мы очень хотим сделать некоторые ослабления карантина, поэтому сегодня будем консультироваться с Минздравом, ведь мы находимся в "красной зоне", и есть определенные государственные нормы, может работать, а что нет. Также городской штаб по противодействию коронавируса сегодня будет анализировать ситуацию и все показатели. Желание ослаблять карантин есть, в частности относительно работе рынков или очного обучения учащихся начальных классов, но финальное решение мы сможем принять только завтра", - добавил мэр Львова.

Кроме того, по словам Садового, на этой неделе во Львове хотят перейти к более массовой вакцинации.

"Мы готовы вакцинировать коммунальщиков, педагогов, но здесь мы также нуждаемся в разрешении из министерства. Минздрав определяет определенную очередность вакцинации, но по моему мнению, нужно переходить к быстрым темпам, чтобы увидеть положительный эффект как в Израиле или Великобритании", - подчеркнул мэр Львова.

Читайте: Львов продлевает усиленный карантин до 19 апреля, - Садовый

Автор: 

карантин (16729) Львов (4598) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Так я не понял:
мы не имеем ожидаемого падения темпов
или
Локдаун дал определенный результат?
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12.04.2021 11:01 Ответить
Якщо не брешуть, то 7000 сьогодні проти 17000 пару тижнів тому.
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12.04.2021 11:19 Ответить
В понеедльник всегда минимум
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12.04.2021 11:44 Ответить
Что вас смущает в данной формулировке? Ожидали падения темпа Х, а темп пока снизился на Y. То есть снижение есть, но пока не такое какое ожидали.
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12.04.2021 11:06 Ответить
"...и отправить учеников младших классов в школу"
***
По словах родича, сімейного лікаря, саме ця мілюзга і є основним розповсюджувачем зарази. Вони являються носіями, але в основному симптоми ковіду не проявляються у них.
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12.04.2021 11:13 Ответить
Коли заїжджав за дружиною в пологовий, лікар сказав "діти це основне джерело зарази". Я так обурився, думаю хтось не на своєму місці працює, якщо так до дітей відноситься. А зараз розумію, що вона була права)
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12.04.2021 11:21 Ответить
 
 