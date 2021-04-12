Львов хочет ослабить карантин: Открыть рынки и отправить учеников младших классов в школу
До завтрашнего дня во Львове должны принять решение о возможности ослабления карантина для рынков и учеников 1-4 классов. Также на этой неделе в городе должны провакцинировать работников тех отраслей, которые обеспечивают жизнедеятельность Львова.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовского горсовета, об этом заявил мэр Андрей Садовый.
"К сожалению, мы не имеем ожидаемого падения темпов заболеваемости COVID-19. На сегодняшний день в наших городских больницах находятся 1 144 больных. Только за последние сутки госпитализирован 41 львовянин. Хорошо, что мы все-таки ввели усиленный карантин, потому что это существенно снизило темпы распространения и наша медицинская система не дала сбоя. Локдаун дал определенный результат", - отметил Садовый.
"Мы очень хотим сделать некоторые ослабления карантина, поэтому сегодня будем консультироваться с Минздравом, ведь мы находимся в "красной зоне", и есть определенные государственные нормы, может работать, а что нет. Также городской штаб по противодействию коронавируса сегодня будет анализировать ситуацию и все показатели. Желание ослаблять карантин есть, в частности относительно работе рынков или очного обучения учащихся начальных классов, но финальное решение мы сможем принять только завтра", - добавил мэр Львова.
Кроме того, по словам Садового, на этой неделе во Львове хотят перейти к более массовой вакцинации.
"Мы готовы вакцинировать коммунальщиков, педагогов, но здесь мы также нуждаемся в разрешении из министерства. Минздрав определяет определенную очередность вакцинации, но по моему мнению, нужно переходить к быстрым темпам, чтобы увидеть положительный эффект как в Израиле или Великобритании", - подчеркнул мэр Львова.
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