В марте в Украине официально зарегистрировано 1 286 новых случаев ВИЧ-инфекции, - ЦОЗ
В марте текущего года в Украине официально зарегистрировано 1 286 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 419 пациентов диагностировали СПИД, а 161 человек умер от СПИДа.
Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
Пути инфицирования ВИЧ в Украине в марте 2021:
▪ гетеросексуальный - 795;
▪ гомосексуальный - 37;
▪ парентерально - 451;
▪ вертикальный - 2;
▪ неизвестен - 1.
В ЦОЗ напомнили, что ВИЧ-инфекцию, как и многие другие, можно эффективно лечить.
"В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно. Антиретровирусная терапия подавляет размножение ВИЧ в организме, помогает восстановить функции иммунной системы, а значит, продлевает и повышает качество жизни ВИЧ-инфицированных людей. Если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, когда количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько мизерным, что он не проявляется в анализе крови. К тому же ВИЧ-позитивные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым, даже через половой акт", - отметили в ЦОЗ.
Быстрый тест на выявление ВИЧ-инфекции можно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах "Доверие", в центрах СПИДа и др. Это бесплатно, безболезненно и требует лишь капли крови и 15 мин времени.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
40 років така була страшна пландемія, стільки бігбордів було профінансовано, ми вже всі мали вимерти від того страшного СНІДУ, а тут - опа, про нього забули.
Але ні, не забули, згадали!
Дякуємо, дядько sоrоs, за твої невпинні труди на наше благо! Цілуємо руки і ноги! Нехай нова кров і органи, які ти у нас крадеш, продовжать твій вік, щоб ти міг мордувати нас ще довго і щасливо!