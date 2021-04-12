В марте в Украине официально зарегистрировано 1 286 новых случаев ВИЧ-инфекции, - ЦОЗ

В марте текущего года в Украине официально зарегистрировано 1 286 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 419 пациентов диагностировали СПИД, а 161 человек умер от СПИДа.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в марте 2021:

▪ гетеросексуальный - 795;

▪ гомосексуальный - 37;

▪ парентерально - 451;

▪ вертикальный - 2;

▪ неизвестен - 1.

В ЦОЗ напомнили, что ВИЧ-инфекцию, как и многие другие, можно эффективно лечить.

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"В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно. Антиретровирусная терапия подавляет размножение ВИЧ в организме, помогает восстановить функции иммунной системы, а значит, продлевает и повышает качество жизни ВИЧ-инфицированных людей. Если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, когда количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько мизерным, что он не проявляется в анализе крови. К тому же ВИЧ-позитивные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым, даже через половой акт", - отметили в ЦОЗ.

Быстрый тест на выявление ВИЧ-инфекции можно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах "Доверие", в центрах СПИДа и др. Это бесплатно, безболезненно и требует лишь капли крови и 15 мин времени.

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