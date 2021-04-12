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Новости
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В марте в Украине официально зарегистрировано 1 286 новых случаев ВИЧ-инфекции, - ЦОЗ

В марте в Украине официально зарегистрировано 1 286 новых случаев ВИЧ-инфекции, - ЦОЗ

В марте текущего года в Украине официально зарегистрировано 1 286 новых случаев ВИЧ-инфекции, у 419 пациентов диагностировали СПИД, а 161 человек умер от СПИДа.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

Пути инфицирования ВИЧ в Украине в марте 2021:

▪ гетеросексуальный - 795;
▪ гомосексуальный - 37;
▪ парентерально - 451;
▪ вертикальный - 2;
▪ неизвестен - 1.

В ЦОЗ напомнили, что ВИЧ-инфекцию, как и многие другие, можно эффективно лечить.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала 2021 года в Украине от СПИДа умерли 158 человек, - ЦОЗ

"В Украине антиретровирусные препараты доступны для каждого человека с ВИЧ и предоставляются бесплатно. Антиретровирусная терапия подавляет размножение ВИЧ в организме, помогает восстановить функции иммунной системы, а значит, продлевает и повышает качество жизни ВИЧ-инфицированных людей. Если вовремя выявить ВИЧ и соблюдать назначенное лечение, можно достичь такого уровня, когда количество вируса иммунодефицита человека в крови становится настолько мизерным, что он не проявляется в анализе крови. К тому же ВИЧ-позитивные люди с подавленным вирусом не могут передавать его здоровым, даже через половой акт", - отметили в ЦОЗ.

Быстрый тест на выявление ВИЧ-инфекции можно сделать у семейного врача, в кабинетах инфекционных заболеваний, в кабинетах "Доверие", в центрах СПИДа и др. Это бесплатно, безболезненно и требует лишь капли крови и 15 мин времени.

Также читайте: ЦОЗ объявил тендер на изучение поведения геев на сумму 10,2 млн грн

СПИД (138) ВИЧ (112) СЦКК (725) ЦОЗ (269)


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Топ комментарии
+2
Это что немного позитива на фоне пандемии?
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12.04.2021 11:04
+2
Что нам СПИД, когда мы с Ковидом успешно боремся!
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12.04.2021 11:04
+2
За місяць, за добу... Маніпулюють цифрами, а повністю вакциновані аж двоє. Чи вже більше?
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12.04.2021 11:05
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Это что немного позитива на фоне пандемии?
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12.04.2021 11:04 Ответить
Что нам СПИД, когда мы с Ковидом успешно боремся!
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12.04.2021 11:04 Ответить
За місяць, за добу... Маніпулюють цифрами, а повністю вакциновані аж двоє. Чи вже більше?
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12.04.2021 11:05 Ответить
Оу, знову на манежі люди, які самі говорили, що обдурювалися міжнародних спонсорів з боротьби зі СНІДу та наркозалежністю створюючи надзвичайну ситуацію з цього приводу. Старі схеми повертаються?
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12.04.2021 11:13 Ответить
Как вертикально можно заразиться СПИДом?
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12.04.2021 11:26 Ответить
Від матері до новонародженого.
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12.04.2021 12:15 Ответить
А теперь множим эту цифру на 10. Учитывая какое количество шприцов валяется на лестничных клетках домов и в парках и скверах.
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12.04.2021 11:41 Ответить
А де Едик Силенко з питанням "чи вже одержали патологоанатоми наказ всі смерті зараховувати як смерті від СНІД?"?
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12.04.2021 12:23 Ответить
Фуух... Аж легше стало. Бо я вже думав, що СНІД пропав без вісти.
40 років така була страшна пландемія, стільки бігбордів було профінансовано, ми вже всі мали вимерти від того страшного СНІДУ, а тут - опа, про нього забули.
Але ні, не забули, згадали!
Дякуємо, дядько sоrоs, за твої невпинні труди на наше благо! Цілуємо руки і ноги! Нехай нова кров і органи, які ти у нас крадеш, продовжать твій вік, щоб ти міг мордувати нас ще довго і щасливо!
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12.04.2021 12:50 Ответить
Мозг у тебя похоже Сорос уже украл...
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12.04.2021 13:51 Ответить
 
 