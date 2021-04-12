Эпидзонирование Украины: в 21 регионе превышен уровень госпитализации, три области на грани попадания в "красную" зону, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения Украины обновило эпидзонирование регионов. По состоянию на 12 апреля, в "красной" зоне карантина 12 регионов.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.

В оранжевой зоне: Черкасская, Харьковская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.

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В "желтой" зоне находяться Закарпатская, Ивано-Франковская и Херсонская области.

Уровень госпитализаций превышен в Киеве (97,6 на 100 тыс. населения при норме до 60), в Киевской (82,8), Винницкой (85,1), Волынской (68,4), Днепропетровской (85,0), Донецкой (73,9), Житомирской (101,0), Запорожской (74,1), Луганской (60,1), Львовской (68,2), Николаевской (98,7), Одесской (77,1), Полтавской (81,4), Ривненской (70,4), Сумской (93,4), Тернопольской (71,8), Харьковской (76,4), Хмельницкой (128,9), Черкасской (92,3), Черновицкой (75,8) и Черниговской (99,1) областях.

Кроме того, в Киеве и семи областях превышена норма загруженности больничных коек с кислородом. Самый высокий показатель занятости коек с кислородом в Киеве (83,4% при норме до 65%) и Львовской области (77,8%).

При этом, в 20 из 25 регионов превышен эпидемиологический порог COVID-19. При этом в Киеве он составляет 119,8%, самый худший в Тернопольской области - 201,3%.

Кроме того, Донецкая, Полтавская и Черкасская области находятся на грани попадания в "красную" зону. В этих регионах превышены сразу два показателя - коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций. В Донецкой области коэффициент инфицирования составляет 21% при норме 20%, уровень госпитализаций 73,9 при норме 60. В Полтавской области 20,1% и 81,4 соответственно. В Черкасской области - 22,9% и 92,3.

Согласно разъяснениям Минздрава, "красный" уровень устанавливается в тех регионах, где на протяжении трех дней подряд превышены два и более показателя по COVID. В Донецкой и Черкасской областях оба показателя превышены уже как минимум три дня подряд, в Полтавской области - два дня.





