За сутки в ВСУ зарегистрировано 14 новых случаев заболевания коронавирусом: три человека госпитализированы

По состоянию на 10.00 12 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 932 человека.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Всего за время пандемии выздоровели 20 142 человека, летальных случаев 70. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 958 человек. За минувшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 3 человека.

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С начала прививочной кампании в Вооруженных Силах Украины 35 163 человека получили 1 дозу вакцины. Из них 2 830 медицинских работников.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели.